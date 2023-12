Sänger - Frank Zander kann nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen

Schlagerstar Frank Zander (81) wird aus gesundheitlichen Gründen am Freitag nicht an einer von ihm und seiner Familie organisierten Weihnachtsfeier für Obdachlose teilnehmen. „Wir müssen auf den Rat der Ärzte hören, denn die Gesundheit geht vor“, sagte sein Sohn Markus Zander am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Der Sänger hat eine Videobotschaft aufgenommen, die während der Feierlichkeiten in Neukölln, Berlin, abgespielt wird. Markus Zander weiter: „Morgen werden mein Sohn und ich vor der Tür stehen und die Gäste begrüßen, denn das bleibt ein Familienfest von ganzem Herzen.“

Seit 1995 haben Frank Zander und seine Familie mit der Unterstützung von Freunden, Sponsoren und Freiwilligen Tausende arme Menschen zu vorweihnachtlichen Feierlichkeiten eingeladen. Dieses Jahr markiert die 29. Feier dieser Art.

Der 81-jährige Popstar verbrachte kürzlich mehrere Tage im Krankenhaus. „Es war für Vader keine leichte Entscheidung, alleine zu treffen, aber seine Füße waren zu schwach“, schrieb sein Sohn Marcus über seinen aktuellen Gesundheitszustand.

Weihnachten mit Frank Zander

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de