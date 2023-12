Fotograf enthüllt die verborgenen Farben der Istanbuler Vorstadt

Ob er pulsierende Hochhäuser vor einem klaren Himmel abbildet oder sich an kleinen architektonischen Details erfreut, der 35-jährige Fotograf stellt die türkische Metropole als einen Spielplatz in Buntstiftfarben dar.

"Sie haben den historischen, den alten und den nostalgischen Teil der Stadt gesehen", sagte er in einem Telefoninterview. "Diese Art von Fotos sind wirklich schön - ich mag sie auch. Aber ich wollte von Anfang an etwas anderes machen."

Bei seinen Streifzügen durch die Außenbezirke der Stadt hat Torun nur eine einzige Voraussetzung für die Auswahl der zu fotografierenden Gebäude: Sie müssen in leuchtenden Farben gehalten sein. Mit geschickten Bildkompositionen macht er dann die verborgenen Geometrien der Gebäude sichtbar - Treppenhäuser, die sich winklig auf Eingänge zubewegen, oder die gemusterten Verkleidungen von Vorstadtfassaden.

Der Fotograf, der seit 2001 in Istanbul lebt, gibt sich jedoch nicht der Illusion hin, dass seine Darstellung völlig akkurat ist (er gibt offen zu, dass er Photoshop verwendet hat, um die Bilder zu verschönern und ihre gesättigten Farbtöne zu verstärken). Er behauptet auch nicht, dass die Bilder überhaupt repräsentativ für die Stadtteile sind, in denen sie aufgenommen wurden.

"Touristen würden sich nicht dorthin begeben, und ich würde es ihnen auch nicht empfehlen", gibt er zu.

Vorstädte im Wandel

Die Bilder mögen ein unrealistisch sonniges Porträt des Lebens in den Vorstädten zeigen, aber sie werfen auch ein seltenes Licht auf Stadtteile, die sich schnell verändern. Die Bevölkerung Istanbuls hat sich seit Anfang der 1990er Jahre verdoppelt, und der Großteil dieses Wachstums wurde von der Außenstadt absorbiert.

Torun schätzt, dass die meisten der Gebäude auf seinen Fotos weniger als fünf Jahre alt sind.

"Es verändert sich ständig", sagt er über Istanbuls Randbezirke. "Es ziehen so viele Menschen in die Stadt, dass es immer wieder Bedarf an neuen Wohnungen gibt - und auch neue Technologien und Architekturansätze verändern sich.

"Aber das sieht man nicht im Stadtzentrum, denn diese Dinge passieren im sich entwickelnden Teil der Stadt - in den Außenbezirken, an den Rändern."

Sein scharfes Auge für strukturelle Formen resultiert aus seiner fast achtjährigen Tätigkeit als Architekturdesigner. Während seiner Zeit in der Branche arbeitete Torun hauptsächlich an Wohngebäuden - genau die Art von Gebäuden, die er jetzt auf seinem Instagram-Account postet und für die die Bilder ursprünglich gemacht wurden.

Mit ihren kühnen Linien und der flachen Perspektive eignen sich die Bilder eindeutig gut für die Plattform (auf der er über 150.000 Follower hat). Und obwohl Torun inzwischen Abzüge verkauft und auf internationalen Fotomessen ausstellt, sollen seine verspielten Bilder einfach nur gefallen.

Vielleicht ist das ein Symptom für das heitere Gemüt des Fotografen.

"Seine Arbeit ist eine Art Spiegelbild seiner selbst, denke ich", sagt er. "Ich versuche also, mit meiner Arbeit positive Schwingungen zu verbreiten. Ich glaube, das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit.

