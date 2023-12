Fogo-Insel: Neufundländische Schönheit in Neufundland

Die zerklüftete und windgepeitschte Insel Fogo Island bietet eine andere Erfahrung als die meisten Reiseziele - eine Art salziges Narnia, das, wenn Sie immer noch glauben, dass die Erde flach ist, als eine der vier Ecken der Welt bekannt ist.

Fogo Island ist die größte vorgelagerte Insel der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador, die sich nördlich von Prince Edward Island und Nova Scotia befindet.

Vor der dramatischen Kulisse des eiskalten, aufgewühlten Nordatlantiks steht die Hauptattraktion der Insel: das Fogo Island Inn im nordischen Stil, das auf einem kleinen Hügel aus zerklüfteten Granitplatten thront.

Mit nur 29 Zimmern vermittelt das Gasthaus den Eindruck einer luxuriösen Frühstückspension mit kleinen und gemütlichen Räumen (die meisten Zimmer haben Holzöfen), während es gleichzeitig einen Weg findet, mit einer eigenen Kunstgalerie, einem Theater mit 32 Plätzen, privaten Gästesaunen und Whirlpools auf der Dachterrasse atemberaubend weitläufig zu sein. Das Restaurant des Gasthauses schaffte es 2013 unter die ersten drei Plätze der besten neuen Restaurants in Kanada des enRoute Magazine.

Das unauslöschlichste Merkmal des Gasthauses ist jedoch die Gastfreundschaft - der Sinn für Gemeinschaft, der überall zu spüren ist.

Viele, die im Gasthaus arbeiten, stammen aus Familien, die schon vor Hunderten von Jahren von englischen und irischen Siedlern gegründet wurden. Die Fischerei auf Kabeljau brachte sie auf die Insel, und einige ließen sich nieder, anstatt die Rückreise anzutreten.

Ein englischer oder irischer Tonfall ist noch oft zu hören. Wenn Sie die auf der Insel beliebte Kaffeemarke Flat Earth trinken, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie "flat urt" ausgesprochen wird.

Die einfachen Genüsse der Insel entdecken

Martin Foley ist einer dieser gastfreundlichen Inselbewohner.

Der 72-Jährige ist ein echter Naturbursche, der sein ganzes Leben auf Fogo Island verbracht hat. Bevor er 18 Jahre alt war, hat er sich nie weiter als ein paar Meilen von seinem Elternhaus in Tilting entfernt.

Foley, der früher als Lehrer tätig war, arbeitet im Gasthaus als Gastgeber und begleitet die Gäste während ihres Aufenthalts in der unberührten Landschaft.

Entlang wunderschöner Meereslandschaften und Klippen zu wandern, Friedhöfe mit Gräbern englischer und irischer Siedler aus den 1800er und 1900er Jahren zu besuchen und ein traditionelles Gericht mit fangfrischem Kabeljau und Königskrabben zu essen - all das sind Dinge, mit denen Foley aufgewachsen ist und die er den Besuchern gerne zeigt.

Die Insel kann anfangs verwirrend sein - und das soll sie auch sein. Alltägliche Annehmlichkeiten sind nicht in unmittelbarer Nähe zu finden. Es ist ruhig - keine Kinos, gepflegten Rasenflächen oder Megamalls. Die Zeit ist fast außer Kraft gesetzt.

Die Insel hat sogar ihre eigene, seltsame Zeitzone und sieben verschiedene Jahreszeiten. Jede von ihnen bietet etwas völlig anderes - vom Schneeschuhwandern und der Beobachtung von Eisbergen bis hin zum Beerensammeln und dem Sitzen an Lagerfeuern in kühlen Sommernächten.

Das Fogo Island Inn definiert sie so: "Unsere sieben Jahreszeiten bestehen aus warmen Sommern, schneereichen Wintern, einer spektakulären Eissaison, einem hoffnungsvollen Frühling, der Fallenliegezeit im Juni, der üppigen Wildbeerenernte in der Beerenzeit im Herbst und einem temperamentvollen Spätherbst."

Ein Gleichgewicht finden

Es besteht kein Zweifel, dass die Landschaft durch und durch rau ist. Dem Fogo Island Inn gelingt es jedoch, ein Gleichgewicht zwischen ruhiger Einsamkeit in der Natur und einem modernen Hotel herzustellen.

Die Herausforderung für das Gasthaus besteht darin, die Geschichte einer kleinen verschlafenen Fischerinsel mit einer Gesamtbevölkerung von nur 2 395 Einwohnern zu bewahren und gleichzeitig ein Unternehmen des 21.

Jahrhundert zu schaffen. Das Äußere und das Innere des Gasthofs schaffen dieses empfindliche Gleichgewicht mit einer Mischung aus Alt und Neu perfekt. Ein modernes, vom norwegischen Architekten Todd Saunders entworfenes Gebäude, das mit handgefertigten Möbeln und Steppdecken von Einwohnern der Insel Fogo kombiniert wird, vermittelt den Eindruck eines Hotels, das mit den Idealen der Insel arbeitet und nicht gegen sie.

An manchen Stellen wirkt das Gasthaus wie ein sehr großes Boot, das bewusst so gestaltet wurde, dass es die Landschaft leicht berührt. Manchmal kann man kleine Vibrationen spüren, wenn der Nordatlantik draußen wogt und schäumt.

Vom Boden bis zur Decke reichende Fenster geben den Blick auf die dramatische Landschaft frei. Die Form der eigentlichen Gebäudestruktur, 300 Fuß lang und 30 Fuß breit, trägt dazu bei, den Eindruck eines Schiffes zu vermitteln.

Neues Wachstum

Man kann mit Sicherheit sagen, dass sich die Insel nach Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs in einer Art Renaissance befindet. Die Bewohner waren völlig abhängig von der Kabeljauindustrie, die Anfang der 1990er Jahre fast völlig verschwunden war, und hatten kaum noch Mittel zum Überleben.

An dieser Stelle kommt Zita Cobb, die Besitzerin des Fogo Island Inn, ins Spiel.

Die einstige Tech-Titanin kehrte Anfang der 2000er Jahre auf ihre Geburtsinsel zurück, nachdem sie als Finanzchefin eines Glasfaserunternehmens tätig gewesen war. Als mehrfache Millionärin verdiente sie mehr Geld, als sie jemals in ihrem Leben brauchen könnte.

Ihr Ziel? Das Fogo Island Inn als Wirtschaftsmotor zu nutzen. Mit 153 Beschäftigten ist das Gasthaus eine der wichtigsten Beschäftigungsquellen auf der Insel und sorgt für eine Welle des Interesses an einem Ort, an dem viele um ihren Lebensunterhalt kämpfen müssen.

Cobbs Mission bringt jedoch auch eine Reihe von Befürchtungen mit sich. Sie befürchtet, dass der Konsumismus zu einer Verflachung der Kultur führt und dass, wenn er die Oberhand gewinnt, alle Gemeinden gleich aussehen werden, dass die Hügel zugepflastert werden und die Vergangenheit der Insel für die nächste Generation nicht mehr zugänglich ist.

Es ist ein heikler Tanz mit dem Teufel, weiß sie - aber es lohnt sich, um Fogo Island zurückzubringen.

Ihr erster Versuch, der Gemeinde zu helfen, bestand darin, Stipendien für die jüngere Generation zu vergeben, doch dann machte ein Gemeindemitglied auf einen wichtigen Punkt aufmerksam: Die Stipendien führten dazu, dass die jungen Leute weggingen.

Das führte zur Gründung von Shorefast - einer Stiftung, die sie zusammen mit ihrem Bruder Tony ins Leben rief, um Ressourcen in die Wirtschaft zurück zu pumpen. Das Ergebnis dieser Bemühungen sind sechs moderne Künstlerateliers, die über die ganze Insel verteilt sind, ein Programm für Künstleraufenthalte und zahlreiche andere Projekte, darunter auch das Gasthaus selbst.

Überschüssige Einnahmen aus dem Gasthaus fließen zurück in die Gemeinde. Es ist ein schwieriges Unterfangen, eine Zukunft für Fogo Island zu schaffen und gleichzeitig die Verbindung zur Vergangenheit zu bewahren, aber Cobb bleibt optimistisch.

Wenn die Gemeinde dieses Gleichgewicht nicht anstrebt, so Cobb, "wird unsere Vergangenheit für uns unzugänglich sein, wir müssen sie kennen und in neue Dinge umsetzen".

Wie die Franzosen sagen würden - "qui n'avance pas, recule"... oder "diejenigen, die sich nicht vorwärts bewegen, gehen zurück".

Ohne seine Identität zu verlieren, bewegt sich Fogo Island vorwärts.

Wenn Sie gehen

Einzelheiten zur Unterbringung:

Fogo Island Inn: Ganzjährig geöffnet. Zimmer mit Doppelbelegung kosten ab 1.300 USD. Im Preis inbegriffen sind alle Mahlzeiten (Willkommenssnack, Frühstück, Mittag- und Abendessen) und alle alkoholfreien Getränke, eine halbtägige Einweisung durch einen Community Host und die volle Nutzung aller Einrichtungen des Gasthauses: Kino, Sauna, Galerie für zeitgenössische Kunst, Fitnessraum und Yogaraum, historische Bibliothek.

Im gesamten Gasthaus gibt es Wi-Fi, Fahrräder für eigenständige Erkundungen und in jeder Suite Sturmausrüstung, Gummistiefel und Ferngläser.

The Old Salt Box Co.: Acht über die Insel verteilte Salzhäuschen, die meisten mit Meerblick und ideal für Familien.

Quintal House Heritage Guest Home: Nadine ist die unglaubliche Gastgeberin in diesem gemütlichen Bed & Breakfast mit nur drei Zimmern. Die Preise beginnen bei 120 USD.

Andere Orte, die man besuchen sollte:

Nicole's Café: In der kleinen Gemeinde Joe Batt's Arm gelegen, ist Nicole's eines der wenigen Restaurants auf der Insel. Auf der täglich wechselnden Speisekarte stehen frischer Fisch, täglich zubereitete Pasta und hausgemachtes Eis von Growler's, dem einzigen Eiscafé der Insel. (Während der Saison geschlossen - informieren Sie sich auf der Website, bevor Sie Pläne schmieden).

Quilt and Jam Shop: Im Familienhaus der Inselbewohnerin Mona Brown gibt es Marmeladen, handgefertigte Quilts und Kleidung inmitten von Antiquitäten.

Herring Cove Kunstgalerie: Die einheimischen Künstler Linda und Winston Osmond bieten traditionelle Gemälde, Karten, Schmuck und Quilts an. Alles handgefertigt.

Anreise nach Fogo Island:

Fliegen Sie nach Gander, Neufundland. Von dort aus mieten Sie ein Auto und fahren nach Farewell, um die Fähre nach Fogo Island zu nehmen. Hinweis: Es gibt keine Reservierungen für die Fähre - wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das Fogo Island Inn bietet auch einen Transport von Gander zum Gasthaus an.

Quelle: edition.cnn.com