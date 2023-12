Flugzeug prallt während des Sturms Gerrit auf die Landebahn von Heathrow

Er verursachte ein Chaos in der Luftfahrt, da in allen Ländern Flüge gestrichen wurden. Aufgrund der Einschränkungen im Flugverkehr kam es in Heathrow zu erheblichen Verspätungen, und im gesamten Vereinigten Königreich, einschließlich Manchester und Glasgow, wurden Flüge gestrichen. Die britische Fluggesellschaft British Airways strich aufgrund des Wetters 13 Flüge. In Irland blieb der Flughafen Dublin unversehrt, allerdings wurden vier Flüge von Cork nach Dublin und Shannon umgeleitet.

Flugzeuge, die abheben konnten, hatten ein ebenso schweres Schicksal: Sie mussten versuchen, im Sturm zu landen.

Ein Flug der American Airlines wurde bei einer besonders holprigen Landung in Heathrow am 27. Dezember mit der Kamera festgehalten.

Die Boeing 777, die aus Los Angeles kam, schwankte bei der Landung von einer Seite zur anderen und kippte kurz nach links, bevor sie auf der Landebahn zu hüpfen schien, bevor sie auf dem Boden blieb und langsamer wurde.

Die "verrückte" Landung wurde von Jerry Dyer, dem Besitzer von Big Jet TV, gefilmt, der regelmäßig Livestreams auf Flughäfen in aller Welt einrichtet, um ankommende Flüge zu beobachten, und der ein besonderes Faible für stürmisches Wetter hat.

Er hat ein besonderes Faible für stürmisches Wetter. 2022 erklärte Dyer gegenüber CNN, dass ihn der "Kampf" zwischen Mensch und Natur während eines Sturms auf einem Flughafen fasziniert.

"Wann immer es windig oder stürmisch ist, bin ich immer in Heathrow", sagte er damals.

"Es ist viel aufregender, das zu beobachten, als Flugzeuge, die einfach nur landen und aufsetzen und all diese Dinge. Es ist der Kampf, nicht wahr? Es sind die Kräfte der Natur, die auf eine Aluminiumwanne mit Flügeln treffen, die wir gebaut haben, und wir müssen sie in den Winden von Mutter Natur auf den Boden steuern.

"Es ist fantastisch, das zu beobachten."

Sein Livestream des Sturms Eunice im Jahr 2022, bei dem Flugzeuge darum kämpften, in Heathrow zu landen, obwohl 122 Meilen pro Stunde Wind über das Vereinigte Königreich fegten, zog das ganze Land in seinen Bann.

Am Mittwoch wurden in ganz Großbritannien und Irland mehr als 200 schwere Sturmböen gemeldet, und in Stalybridge im Großraum Manchester wurde möglicherweise ein Tornado gesichtet. Laut dem Europäischen Sturmvorhersageexperiment (ESTOFEX) besteht für den äußersten Südosten Irlands und den Westen und die Mitte des Vereinigten Königreichs bis zum frühen Donnerstagmorgen weiterhin die Gefahr eines schweren Sturms der Stufe 2 oder 3.

Bei der Übertragung des AA-Flugs bemerkte Dyer in seinem bekannt enthusiastischen Kommentar den Luftwirbel" um die Tragflächen, als das Flugzeug ankam, bevor er sich beklagte: Oh, hört auf, hört auf", als das Flugzeug auf die Landebahn prallte.

"Ich habe einfach keine Ahnung, wie er nicht herumfliegen konnte", kommentierte er.

Trotz dieser Bedingungen landete Flug AA134, der am 26. Dezember in LA gestartet war, laut FlightRadar nur eine Minute zu spät - um 11.41 Uhr am 27. Dezember.

Rund zwei Stunden später hob die Maschine erneut ab und machte sich auf den Weg nach Dallas, wo sie vorzeitig landete. Glücklicherweise mit einer anderen Besatzung.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com