Flughafen schweigt, wenn Priester Flugzeuge segnet

... Außer am Flughafen Dublin, wo man sich auf die jährliche Weihnachtszeremonie, die "Segnung der Flugzeuge", vorbereitete.

Irlands verkehrsreichster Flughafen ist am 25. Dezember geschlossen - dem einzigen Tag im Jahr, an dem keine Flugzeuge starten oder landen.

Doch anstatt sich einen Tag frei zu nehmen, nutzten die Flughafenbehörden die Pause für die wichtige Aufgabe, den Flugzeugen den festlichen Segen Gottes zu erteilen.

Graeme McQueen, Medienbeauftragter der daa, die den Flughafen Dublin betreibt, erklärte gegenüber CNN, dass die jährliche Segnungszeremonie auf das Jahr 1947 zurückgeht.

"Ursprünglich betraf die Segnung die Flugzeuge von Aer Lingus, die alle nach Heiligen benannt sind", sagte er.

"Damals [1947] fand die Segnung jeden Sommer statt, aber seit 1967, als der Flughafen immer voller wurde, findet sie am Weihnachtstag statt, dem einzigen Tag im Jahr, an dem der Flughafen Dublin geschlossen ist."

Heutzutage wird nicht nur Aer Lingus gesegnet, auch die Flugzeuge der Billigfluglinie Ryanair erhalten eine heilige Aufmerksamkeit.

"Die jährliche Segnung ist heutzutage ökumenisch und betrifft die gesamte Flotte", so McQueen.

Irland ist natürlich ein überwiegend katholisches Land. Bei der Volkszählung von 2022 bezeichneten sich rund 69 % der Bevölkerung als katholisch.

Die Segnung wird seit einigen Jahren von Pater Desmond "Des" Doyle vorgenommen, dem Kaplan in der Flughafenkirche Our Lady Queen of Heaven. Die Kirche befindet sich zwischen den beiden Terminals. Der Flughafen verfügt auch über einen multireligiösen Gebetsraum im Terminal 2.

Auf Fotos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, ist Doyle zu sehen, wie er einen Kelch mit Weihwasser auf das Flugfeld trägt, begleitet von einem anderen Priester und der Flughafenpolizei.

In der Vergangenheit wurden die Flugzeuge einzeln gesegnet, aber der Flughafen ist heutzutage zu stark ausgelastet, um dies zu ermöglichen. Im Jahr 2022 wurden dort 30,2 Millionen Passagiere abgefertigt - ein Anstieg von fast 250 % gegenüber dem Vorjahr. Stattdessen führe der Priester eine allgemeine Segnung vom Flugfeld aus durch, so der Sprecher.

Pater Doyle ist selbst kein Fremder auf Reisen - oder am Flughafen Dublin. Er wurde in Rush, 12 Meilen nordöstlich des Flughafens, geboren und arbeitete in Newport Beach, Kalifornien, als er 2008 als Flughafenseelsorger abberufen wurde, hieß es damals in einem Bericht.

Quelle: edition.cnn.com