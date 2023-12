Feuerwehrleute werden zu einem Brand in Englands historischem Blackpool Tower gerufen

Auf Videos, die am Donnerstag in den sozialen Medien verbreitet wurden, waren Flammen zu sehen, die aus einem Metallteil nahe der Spitze des 129 Jahre alten Bauwerks schlugen.

Die Polizei von Lancashire teilte mit, sie habe sechs Löschfahrzeuge, ein Drohnenteam und eine Seilrettungsgruppe zur Brandbekämpfung entsandt.

"Bitte halten Sie sich von dem Gebiet fern. Das Drohnenteam ist im Einsatz. Bitte lassen Sie keine Drohnen in dem Gebiet fliegen, da Sie die Rettungsarbeiten behindern könnten", hieß es in einer Erklärung kurz nach 14 Uhr Ortszeit (9 Uhr ET).

Das Blackpool Tower Eye, die Attraktion an der Spitze des Turms, war laut der Website des Turms am Donnerstag nicht für Besucher geöffnet.

Das Bauwerk wurde vom Eiffelturm inspiriert und steht an der 7 Meilen langen Promenade entlang der Strandpromenade von Blackpool.

Mit einer Höhe von 158 Metern war der Blackpool Tower bei seiner Eröffnung im viktorianischen Zeitalter das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk im britischen Empire und ist nach wie vor eine der Hauptattraktionen des Badeorts.

