Die Punkband Feinecreme Fischfilet beendete ein für die Musiker besonderes Jahr mit einem emotionalen Homestand. Die Musiker spielten am Donnerstagabend vor Tausenden Fans im Rostocker Rathaus. Die Band meldet sich 2023 nach einigen Jahren mit einem neuen Album zurück und geht erneut auf Tour.

Die Mannschaft aus Vorpommern hat sich nach eigenen Angaben bewusst dafür entschieden, das Spiel in Rostock zu beenden. Sie wollen das Jahr mit Freunden und Familie ausklingen lassen. Zuvor hatten sie dazu eingeladen, am Nachmittag nach Warnemünde zu einem Eisbad in der Ostsee zu fahren. Nach dem Konzert geht die Party in einem Club im Rostocker Hafen weiter.

Vor ihrer Rückkehr spielten sie 2019 die Feine-Sahne-Fischfilet-Tournee und veröffentlichten 2018 ihr letztes Album. 2023 kehrt die Band mit Alles Glennzt, einem Live-Album sowie Open-Air- und Wintertourneen zurück.

Die Band sagte, dass es nach dem Finale am Donnerstag an der Zeit sei, „zuerst ins Bett zu gehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen“. „Wir freuen uns auch sehr darauf, Weihnachten mit unseren Familien zu feiern.“ Die Musiker wollen nächstes Jahr wieder im Probestudio sein. „Wir machen mit Leidenschaft neue Musik. Mal sehen, was passiert“, teilten sie mit. Auch Festivalauftritte sind geplant.

