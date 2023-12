Landgericht Kiel - Falscher Polizist wird zu Bewährungsstrafe verurteilt

Zwei Scheinpolizisten erhielten am Donnerstag vor dem Landgericht Kiel Bewährungsstrafen. Ein 26-jähriger Mann sei wegen Bandenbetrugs, Täuschung und kriminellen Versuchs zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Der Mann wurde außerdem mit einer Geldstrafe von 4.500 Euro belegt. Die Kammer sprach ihn von zwei weiteren Anklagepunkten frei.

Ein gleichaltriger Angeklagter wurde vom Gericht wegen Betrugs einer Handelsbande in einem Fall und eines weiteren versuchten Verbrechens zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Kammer sprach ihn frei.

Beide Männer sollen als mutmaßliche Geldeintreiber in Betrugsfällen aufgetreten sein. Die drei Taten ereigneten sich zwischen November 2022 und Januar 2023. In einem Fall wurden einer 84-jährigen Frau in Lütjenburg (Kreis Plön) 40.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 20.000 Euro geraubt.

Dabei ordnete das Gericht auch die Beschlagnahmung eines Autos, eines Telefons und 8.100 Euro an. Im Laufe des Prozesses hatte die Kammer das Verfahren gegen den dritten Angeklagten eingestellt.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de