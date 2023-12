Verkehrsunfall - Fahrer bei Frontalzusammenstoß in Barsinghausen getötet

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L392 in Barsinghausen bei Hannover starb einer der Fahrer. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des anderen Wagens wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber geborgen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein drittes Fahrzeug war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Zwei Insassen erlitten nach Angaben des Sprechers leichte Verletzungen. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Quelle: www.stern.de