Explosive Kunst: Wie ein Feuerwerkskörper hergestellt wird

In China wird die Tradition, Feuerwerk zu zünden, um böse Geister zu vertreiben, seit Generationen weitergegeben. In den USA sind Feuerwerkskörper ein Synonym für die Feierlichkeiten zum 4. Juli. Andernorts feiern Hindus damit Diwali, während in Russland und in Europa große Feuerwerke traditionell das Ende von Kriegen markieren.

Doch bevor ein Feuerwerk den Himmel erobern kann, muss jedes einzelne sorgfältig und akribisch hergestellt werden. Dieser Prozess, der Tage dauern kann, ist eine Kunst für sich, sagt Wu Hongyong, Direktor für Produktion und Technologie bei einem der größten chinesischen Feuerwerksunternehmen.

Seine Firma, Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, verschickt jedes Jahr über 30.000 Kisten mit Pyrotechnik in die ganze Welt, wobei jedes einzelne Feuerwerk von Hand gefertigt wird.

"Wir sehen es als eine Kunst an, alle Menschen auf der Welt glücklich zu machen", so Wu.

Hergestellt in China

China, das vor über 2.000 Jahren das Schießpulver erfand, stellt heute mehr Feuerwerkskörper her als irgendwo sonst auf der Welt. Das Land ist für über 90 % der amerikanischen Feuerwerkskörper zum Unabhängigkeitstag verantwortlich und exportierte 2016 für die Feierlichkeiten zum 4. Juli Feuerwerkskörper im Wert von 307,8 Millionen Dollar in die USA (die USA produzierten in diesem Jahr nur Feuerwerkskörper im Wert von 10 Millionen Dollar).

"Es ist ein komplizierter und chaotischer Prozess", sagte Wu. "Vom Einkauf der Materialien bis zur Produktion ist es sehr zeitaufwändig."

Jedes Feuerwerk besteht aus kleinen Sprengstoffkugeln, den so genannten Sternen, die für die bunten Lichtspiele am Himmel verantwortlich sind. Sie werden in einer Schale mit Schießpulver vermischt, dann in Papier eingewickelt und mit einer Zündschnur versehen. Die Sterne können in verschiedene Formen eingewickelt und gepresst werden, so dass die Käufer bestimmte Formen zur Erinnerung an wichtige Anlässe anfordern können.

Wilson Mao, der Geschäftsführer des in Hongkong ansässigen Unternehmens Pyromagic, wünschte sich einen Feuerwerkskörper in Form einer "8" für das Mondneujahrsfest. Pyromagic Multi-media Productions ist seit Jahrzehnten für die Feuerwerkskörper in Hongkong verantwortlich. "Wenn Sie abergläubisch sind, ist die 8 in der chinesischen Kultur eine sehr glückverheißende Zahl. Im Chinesischen klingt sie ähnlich wie ein anderes Wort, das Glück bedeutet.

Eine dunkle Seite des Feuerwerks?

Trotz ihrer feierlichen Funktion geben Feuerwerkskörper Umweltschützern zunehmend Anlass zur Sorge. Der von ihnen erzeugte Rauch enthält kleine Metallpartikel, und Studien haben den Gebrauch von Feuerwerkskörpern mit einer kurzfristigen Verschlechterung der Luftqualität in Verbindung gebracht. Die chinesische Regierung hat bereits in mehr als 400 Städten Verbote verhängt, teilweise als Reaktion auf die Umweltbedenken.

Fabriken, die mit Sprengstoff gefüllt sind, stellen auch für diejenigen, die Feuerwerkskörper herstellen, ein Risiko dar. Im Jahr 2014 kamen bei einem tödlichen Unfall in einer Feuerwerksfabrik in der chinesischen Provinz Hunan 12 Arbeiter ums Leben. Im Jahr 2016 führte ein ähnlicher Vorfall in der benachbarten Provinz Jiangxi zu drei Todesfällen und einer Massenevakuierung der umliegenden Gebiete.

Die Sicherheitskontrollen in Unternehmen wie Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, das über 300 Mitarbeiter beschäftigt, sind oft sehr umfangreich. Nach Angaben von Wu wird jede Ladung von sechs internen Abteilungen geprüft, bevor sie zur weiteren Kontrolle an staatliche Stellen weitergeleitet wird.

Für die Fabrikarbeiter ist dies normalerweise das letzte Mal, dass sie die von ihnen produzierten Geräte sehen. Dennoch kann der Anblick von Feuerwerkskörpern, die am Himmel gezündet werden, einen bleibenden Eindruck bei ihren Schöpfern hinterlassen.

"Wir stellen die Feuerwerkskörper zwar her, aber wir zünden sie nicht selbst", sagt Liu Zhilian, ein 40-jähriger Arbeiter in der Fabrik. "Aber es ist ein schönes Gefühl. Es ist herrlich, wenn ein Feuerwerk explodiert".

Im Video oben sehen Sie, wie ein Feuerwerkskörper in einer der größten Fabriken Chinas hergestellt wird.

