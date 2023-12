Prozesse - Experte für Kindermordprozess: Mutter war unheilbar krank

Im Prozess gegen eine Mutter, die des Mordes an ihren beiden Kindern verdächtigt wird, hat ein psychiatrischer Sachverständiger Auskunft über die klinische Situation der 44-jährigen Mutter gegeben. Er erklärte am Freitag vor dem Landgericht Mannheim, dass der Angeklagte eine organische Persönlichkeitsstörung infolge einer Gehirnblutung habe. Dadurch wird die Kontrollfähigkeit stark beeinträchtigt. Die Störung beeinträchtigt jedoch nicht das Verständnis. Experten gehen davon aus, dass es die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Gefängnis nicht erfüllt. Die Krankheit kann mit Medikamenten kontrolliert werden, eine Heilung gibt es jedoch nicht.

Die Deutsche soll ihre sieben und neun Jahre alten Söhne zunächst unter Drogen gesetzt haben, bevor sie sie am Karsamstag in Hockenheim bei Heidelberg erstickte. Eine Beschwerde wird voraussichtlich am Freitag eingereicht. Das Gericht kann auch ein Urteil erlassen.

Quelle: www.stern.de