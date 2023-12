Exklusive Instagram-Miniserie: Reise in die Zukunft mit Regisseur Danny Sangra

CNN Style hat den in London lebenden Regisseur Danny Sangra ins Morgen geschickt, um ein fortlaufendes Programm von Auftragsarbeiten für Künstler zu starten.

Dies ist der Auftakt zu vielen kommenden kreativen Projekten, mit denen wir die Arbeit unserer Lieblingskünstler und -macher auf der ganzen Welt unterstützen und ins Rampenlicht rücken wollen.

In dieser kurzen fiktiven Videoserie - die exklusiv für CNN erstellt wurde und auf dem Instagram-Feed von CNN Style Premiere feiert - stellt Sangra spielerisch 15-sekündige Interviews mit Figuren vor, die in den Jahren 2125, 3226, 5265, 7510 und 100005 leben.

Sangras Serie von Instagram-Kurzfilmen bildet den Abschluss unserer Instagram-Woche zum Thema Zukunft. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie, die wir in den letzten sieben Tagen kuratiert haben und in der Arbeiten von Designern und Kreativkollektiven wie Universal Everything, FIELD, thegentlemanbronco und anderen zu sehen sind.

Folge eins: Teleportation im Jahr 2125

Folge 2: Sprechende Roboter im Jahr 3226

Folge 3: Zurück zu den Grundlagen im Jahr 5265

Folge vier: Ewiges Leben im Jahr 7510

Folge 5: Kugeln aus Gas und Sternenstaub im Jahr 100005

Danny Sangra: Zurück aus der Zukunft

Danny Sangra begann schon als Kind zu zeichnen, um sich vor der Langeweile der vielen Stunden im Friseursalon seiner Mutter zu retten. Noch Jahre später erinnern seine Illustrationen sanft an die Kritzeleien seiner Kindheit.

Das Zeichnen war nur der Anfang für dieses kreative Multitalent, und in den letzten Jahren hat Sangra mit jedem neuen Projekt bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, sich zwischen verschiedenen Medien zu bewegen.

Der Illustrator, Fotograf und jetzt auch Regisseur, der bei Academy + unter Vertrag steht, hat Musikvideos und Modefilme für Lianne La Havas, Mercedes Benz, Louis Vuitton und seit kurzem auch für die britische Vogue gedreht, ist aber auch oft an Low-Fi- und Low-Budget-Filmsets anzutreffen, wo er seine Schauspielerkollegen in fiktiven Videos für das Internet inszeniert. Sein neuestes Projekt ist ein Spielfilm (sein erster) namens Goldbricks in Bloom.

Sangras Filme sind leicht zu erkennen, da sie in der Regel mit peinlichem oder dunklem Humor gespickt sind. Er hat es geschafft, sich eine treue Fangemeinde aufzubauen, die oft die Verwendung von Dialogen in fiktionalen Kurzfilmen hinterfragt.

Wie lange arbeiten Sie schon mit Online-Videos?

Ich habe vor dem Internet noch nie Videos gemacht, also schätze ich, dass ich mit Online-Videos arbeite, seit ich Videos mache. Das sind 5 Jahre (ungefähr).

Was war Ihr schwierigstes Projekt?

Ich habe letztes Jahr einen Spielfilm gedreht (Goldbricks in Bloom), den ich gerade fertig stelle. Wir mussten ein 110-seitiges Drehbuch in 12 Tagen verfilmen, wir hatten kein großes Budget und eine Crew von sieben Leuten.

Wie haben Sie Ihren Tonfall und Ihren Stil beim Videodreh entwickelt?

Ich mache viele persönliche Arbeiten, bei denen ich machen kann, was ich will. So kann ich Dinge ausprobieren, ohne dass mir jemand über die Schulter schaut.

Ich schaue mir zunächst an, was ich zur Verfügung habe, und versuche dann, etwas daraus zu machen. Das meiste ist einfach nur Versuch und Irrtum. Wenn ich einen Fehler mache, nehme ich ihn in Kauf. Ich komme aus der Malerei, und wenn etwas nicht funktioniert, arbeitet man so lange daran, bis man es in etwas verwandelt, das einem gefällt.

Worauf führen Sie die Zunahme von Kurzvideos im Internet zurück?

Sie sind leicht zugänglich und man kann sie zwischen dem Lesen von E-Mails ansehen.

Was hat Sie an diesem Projekt gereizt?

Mir gefiel der Gedanke, Menschen in der Zukunft zu interviewen, obwohl sie eindeutig nicht in der Zukunft leben. In der Zeit voranzuschreiten und darüber nachzudenken, wohin sich die menschliche Existenz entwickelt, aber auf eine völlig beiläufige Art und Weise.

Es ist nicht das erste Mal, dass du Kurzfilme für Instagram machst. Warum magst du dieses Format?

Meine persönliche Arbeit besteht in der Regel aus vielen Dialogen, so dass es eine Herausforderung ist, diese in 15 Sekunden unterzubringen. Das geht viel schneller, ist knapper und direkter. Ich mag den Humor, mit dem man herumspielen kann.

Wie geht es weiter in der Welt der Online-Videos?

Ich weiß nicht, was als Nächstes kommt, ich kann kaum mit dem Schritt halten, was jetzt ist.

Wer ist Ihr aufsteigender Stern im Moment?

Irgendein Kind, das in einer langweiligen Stadt mitten im Nirgendwo lebt. Es ist dabei, eine neue Perspektive, einen neuen Stil, eine neue Stimme zu entwickeln, die alles in eine neue Richtung lenken wird. Das ist derjenige, nach dem ich Ausschau halte.

