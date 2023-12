Kirche - Evangelischer Bischof überbringt Weihnachtsbotschaft

Die Bischöfin der Evangelischen Kirche Kuhessen-Waldeck (EKKW) blickte in ihrer Weihnachtsbotschaft auf Krisenherde und Kriege auf der ganzen Welt. Die Weihnachtsgeschichte kann in Kriegszeiten ein hoffnungsvolles Symbol des Friedens sein. „Das Kind in der Krippe ist ein Zeichen der Hoffnung und des Glaubens. Frieden – er beginnt im Stall in Bethlehem“, sagte Beate Hofmann am Donnerstag in Kassel.

Nach Angaben des Bischofs steht die Weihnachtszeit im Zeichen des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Sie schrieb: „Wir stehen an der Seite des jüdischen Volkes, das schreckliche Terroranschläge der Hamas in ihrem eigenen Land erlebt hat und Angriffe gegen sie fürchtet. Wir stehen an der Seite des palästinensischen Volkes. Wir spüren seine Verzweiflung und kümmern uns um seine Bedürfnisse.“

Quelle: www.stern.de