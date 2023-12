Europas atemberaubende verlassene Kirchen

In der Hoffnung, ihre verblasste Pracht einzufangen, bevor es zu spät ist, hat der französische Fotograf Francis Meslet fast ein Jahrzehnt damit verbracht, verlassene Kirchen, Kapellen und Klöster in verschiedenen Stadien des Verfalls zu dokumentieren. Seine atemberaubenden Bilder zeigen baufällige Pfeifenorgeln, überwucherte Kreuzgänge, längst leere Kirchenbänke und Sonnenlicht, das in staub- und schuttbedeckte Kirchenschiffe fällt.

"Ich interessiere mich für den Einfluss der Zeit auf die Architektur - wie ein Gebäude versucht, Verlassenheit, schlechtes Wetter und die Zeit zu überleben", sagte er per E-Mail.

Sein neues Buch"Abandoned Churches. Unclaimed Places of Worship" enthält Bilder aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien und Portugal: Unclaimed Places of Worship" eine unheimliche Hommage an einen Gebäudetyp, den er als "sehr speziell in der Geschichte der Architektur und der Geschichte der Menschen" beschreibt. Meslet, der einmal Architekt werden wollte, hat einen scharfen Blick für strukturelle Symmetrie, wobei seine Sammlung Stile von der Gotik bis zum Neoklassizismus umfasst.

Viele der Kirchen sind offensichtlich seit Jahren vernachlässigt worden. Andere wiederum sehen aus, als wären sie erst vor kurzem verlassen worden, ihre bemalten Wände sind noch seltsam lebendig, ihre Sitze so angeordnet, als würden sie auf die nächste Gemeinde warten. Die Natur kann jedoch schnell handeln, so Meslet.

"Manchmal verfällt ein vor kurzem verlassenes Gebäude sehr schnell, vor allem, weil Wasser in das Dach eindringt", sagt er. "In ein paar Wintern und nach ein paar Jahren kann man von der Schönheit des Verfalls und der Vegetation, die im Inneren zu wachsen beginnt, überrascht sein.

Nur eine Handvoll der von ihm besuchten Kirchen sei vandalisiert worden, sagte er. Einige beherbergten noch unbeschädigte Statuen, Buntglasfenster und verzierte Altäre. Um weitere Schäden zu vermeiden, verzichtet Meslet in seinem Buch jedoch bewusst auf Details, die das Auffinden der Gebäude erleichtern könnten.

Der Fotograf begegnet beim Fotografieren der Kirchen nur selten anderen Menschen, und das soll auch so bleiben - im Interesse des Kulturerbes und der Sicherheit der Menschen in diesen oft baufälligen Gebäuden.

"In den letzten Jahren hat die wachsende Begeisterung für die Erkundungsfotografie in den Städten leider zu einer Degradierung dieser Disziplin geführt", sagt er. "Neulinge und skrupellose Besucher tragen dazu bei, dass diese Orte, sobald sie entdeckt werden, schnell verfallen.

Dem Verfall preisgegeben

Ob es sich nun um eine Dorfkirche handelt, die durch die Verstädterung obsolet geworden ist, oder um eine alte Kapelle, die strukturellen Schäden unterliegt, die Hauptursache für ihre Schließung ist immer ein Mangel an finanziellen Mitteln, so Meslet.

"Dieses Phänomen ist umso paradoxer, wenn man sich vor Augen führt, was in Frankreich nach dem Brand von Notre Dame geschah und wie viel Geld innerhalb weniger Tage für den Wiederaufbau aufgebracht wurde", fügte er hinzu.

Viel weniger Aufmerksamkeit wird dem gewidmet, was er als "die kleinen Kirchen, die langsam auf dem Lande sterben" bezeichnet. Allein in Frankreich listet die gemeinnützige Organisation Observatory of Religious Heritage Hunderte von Kirchen auf, die sie als bedroht betrachtet oder die in den letzten Jahren geschlossen wurden.

Der Verfall dieser Gebäude scheint den Rückgang der Religion - oder speziell des Kirchenbesuchs - in Westeuropa widerzuspiegeln. Zwar bezeichnen sich die meisten Menschen dort immer noch als Christen, aber nur etwa jeder Fünfte besucht regelmäßig den Gottesdienst, so das Pew Research Center.

Meslet, der selbst kein praktizierender Christ ist, ist sich der Symbolik der Fotos bewusst.

"Im Laufe der Zeit und bei meinen Erkundungen habe ich festgestellt, dass die Zahl der religiösen Gebäude in ganz Europa immer mehr zurückgeht. Das wirft eine wichtige Frage auf: Was ist mit dem Glauben, mit der Religion und mit unseren Gesellschaften geschehen? Aus diesem Grund habe ich beschlossen, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.

"Zu Beginn nannte ich dieses Werk 'Il Était Une Foi'. Im Französischen werden 'fois' (Zeit) und 'fois' (Glaube) gleich ausgesprochen, so dass man auf Englisch sagen könnte: 'Once upon a Faith.'"

"Abandoned Churches: Unclaimed Places of Worship", veröffentlicht von Jonglez Publishing, ist jetzt erhältlich.

Quelle: edition.cnn.com