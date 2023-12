Es gibt Poesie im Trinkwasser": Michael Mann rückt Modena mit Rennsportdrama 'Ferrari' ins Rampenlicht

Mit Adam Driver und Penelope Cruz in den Hauptrollen zeigt Manns Biopic das turbulente Leben von Enzo Ferrari, dem Gründer des Automobilherstellers. Der Film spielt 1957 im Vorfeld des Mille-Miglia-Rennens in Italien. Die Ereignisse auf der Rennstrecke überschneiden sich mit dem Familiendrama zu Hause, als Enzo und seine Frau Laura den Verlust ihres Sohnes betrauern und Enzo mit seinem Doppelleben als Vater eines Kindes mit einer anderen Frau konfrontiert wird. Nach seiner Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig im August kommt Manns Film über die Weihnachtsfeiertage in die Kinos, mit einem Auge auf die Oscars.

Driver, Amerikaner, und Cruz, Spanier, stürzen sich in die italienische Lebensart, aber als es um den Drehort ging, entschied Mann, dass es keinen Ersatz geben würde.

Modena, im Herzen der Emilia-Romagna, Italien, ist ein wesentlicher Bestandteil der Ferrari-Geschichte. Enzo wurde in der kleinen Stadt geboren und errichtete dort eine Werkstatt, als der ehemalige Rennfahrer mit der Herstellung eigener Automobile begann. In den 1950er Jahren expandierte Ferrari in die nahegelegene Stadt Maranello und wurde zu einer ernst zu nehmenden Größe, und Modena war das Herz des italienischen Motorsports, in dem auch Maserati zu Hause war. Doch während seine Autos durch Italien und später durch die ganze Welt düsten, entfernte sich Enzo nur ungern von Modena. Es war also nur recht und billig, dass Mann, als er "Ferrari" aufbaute, die Produktion dorthin brachte.

Der 80-jährige Mann hat selbst tiefe Verbindungen zu Ferrari. Der aus Chicago stammende Regisseur von "Heat" und "The Last of the Mohicans" hatte schon seit vielen Jahren über einen Film über den Firmengründer nachgedacht und ist mit Piero Ferrari, dem derzeitigen stellvertretenden Vorsitzenden des Unternehmens, seit Jahrzehnten befreundet (der junge Piero spielt in dem Film eine wichtige Rolle).

Die Produktion fand 2022 für sechs Monate in Modena statt. "Es ist eine sehr kleine Stadt, deshalb wurden wir bekannt", sagte Mann gegenüber CNN. "Wenn ich auf dem Mercado Benelli einkaufte - das ist ein offener Markt, der 1865 gebaut wurde - war ich 'Frau Manns Ehemann'. Es war also sehr respektvoll."

Zum Glück hat Modena, wie viele andere Orte in der Emilia-Romana, sein Aussehen seit 1957 nicht wesentlich verändert. Die schräge Kathedrale der Stadt ist immer noch hoch, der barocke Herzogspalast ragt in die Höhe, und viele Straßen sind immer noch mit Kopfsteinpflaster belegt. (Eine bemerkenswerte Ausnahme ist das Museo Enzo Ferrari Modena, ein Hybridkomplex aus modernem Pavillon und renovierten Räumen, darunter das Elternhaus von Enzo, das 2012 eröffnet wurde - verständlicherweise kommt es im Film nicht vor).

Das Wichtigste ist jedoch, dass in Modena immer noch Menschen leben, die für Ferrari arbeiten und es lieben. "Ferrari ist das Heimteam", sagt Mann. "Viele der Leute, die in der Fabrik arbeiten, sind schon seit zwei Generationen dort. Es gibt einen sehr starken Rennsport-Dialekt."

"Wenn man dort ist, wird einem schmerzlich bewusst, was Ferrari nicht nur für das Land, sondern insbesondere für diesen Ort bedeutet", so Driver gegenüber CNN. "Es gibt ein heimatliches Element und eine Einstellung zu Modena, die man bei den Dreharbeiten (anderswo) wohl nicht bekommen hätte."

"Unser Set war mit der Stadt bevölkert", fügte er hinzu. "Die meisten Leute waren im August, als wir drehten, nicht da, aber in der einen Minute fingen die Leute mit dem Catering an, und zwei Wochen später waren sie im Bild."

Die Produktion engagierte ehemalige Ferrari-Formel-1-Chefmechaniker für Michael Schumacher und Niki Lauda für kleine Rollen im Film, so Mann, und bezog Motorblöcke von der Ferrari Classiche-Restaurationsabteilung. Der Friseursalon, den Enzo täglich besuchte, kommt im Film vor, wobei der Besitzer in zweiter Generation seinen Vater spielt, der Driver rasiert.

"Es war auf wunderbare Weise sehr, sehr lokal", sagte Mann. "Man verstand den Witz, diese knallharte Einstellung, die sich nicht allzu sehr vom innerstädtischen Chicago unterscheidet, wo ich aufgewachsen bin."

Haben die Dreharbeiten vor Ort dazu beigetragen, dass Driver in seine Rolle schlüpfen konnte? Und haben die Modeneser - die nicht zurückhaltend sind - ihre eigene Meinung zu Enzo geäußert? "Ja und ja", antwortet der Schauspieler schnell.

Für Cruz bot Modena ein eher beunruhigendes Bild. Die Schauspielerin spielt Laura, Ferraris Ehefrau und gleichberechtigte Partnerin in der Firma zur Zeit der Dreharbeiten. In tiefer Trauer nach dem Verlust ihres Sohnes Dino an Muskeldystrophie erfährt sie von der Untreue ihres Mannes und versucht, ihr Vermögen einzusetzen, während das Unternehmen von der Insolvenz bedroht ist.

"Es gab nicht viele Informationen über sie", sagt Cruz. "Ich habe mit Michael und Adam einige Zeit in Modena verbracht, und Michael hat mich an viele Orte mitgenommen, an denen sie sich aufgehalten hat. Die Reaktion der Leute gefiel mir einfach nicht. Sie wollten sie einfach abtun und sagen, sie sei schwierig, sie sei eine Hexe.

"Niemand sprach über den Schmerz, den diese Frau durchgemacht hat, als sie mit 20 Jahren ihr Kind durch eine Krankheit verlor", fügte sie hinzu.

Adam Driver als Enzo Ferrari in "Ferrari". Der Film zeigt den Mann, der "Il Commendatore" genannt wird, wie er die Presse umwirbt, die im Gegenzug manchmal bösartig sein kann. Laura Ferrari, Enzos Frau, gespielt von Penelope Cruz, in einer Szene in Modena.

In diesem Film ist Laura eine Naturgewalt. Cruz gibt ihrem Kummer Ausdruck, auch in Szenen, die im Mausoleum der Familie Ferrari gedreht wurden (wo Enzo heute auch begraben ist). "Ferrari" taucht auch in die komplexe und letztlich dauerhafte Beziehung von Laura und Enzo ein. Der Regisseur sagte, dass er und Cruz Lauras Arzt trafen, der ihnen nie zuvor gezeigte Liebesbriefe zeigte, die Enzo seiner damals entfremdeten Frau bis zwei Jahre vor ihrem Tod im Jahr 1978 schrieb.

Nach ihrem Tod taufte Enzo seinen Sohn Piero, den er mit Lina Lardi, gespielt von Shailene Woodley, gezeugt hatte. Woodley traf Piero, der inzwischen Ende 70 ist, um mit ihm über seine Mutter zu sprechen. "Was mich am meisten berührte, waren nicht die Geschichten, die er erzählte, oder seine Aussagen über sie, sondern die Art, wie er in Tränen ausbrach", sagte sie.

"Dass seine Mutter ihn so beschützt hat und ihm trotz des Chaos in seiner Kindheit den Boden unter den Füßen weggezogen hat, war eine wunderbare Sache", fügte sie hinzu.

Enzo Ferrari und sein Fahrer Peter Collins beim Start der Mille Miglia 1957 in Brescia in der italienischen Region Lombardei. Adam Driver als Enzo in Brescia in einer Nachstellung desselben Ereignisses in "Ferrari".

Mann sagt, er habe so tief recherchiert, dass er von Lardis Nichte erfuhr, wie ihre Tante das Essen zubereitete, und Woodley dies vor der Kamera nachstellen ließ.

"Wir waren so in alles verstrickt", sagt er. "Es gibt so viel Wahrhaftigkeit, dass es eine Art wunderbare organische Osmose gibt, die in dich einsickert .... Man beginnt wirklich zu glauben: 'Ich bin da, es ist 1957 und ich bin in dieser Welt.

"Das schafft diese Spontaneität und Performance, die das Publikum wirklich spürt. Sie glauben, dass es wahr ist und wirklich passiert, und sie können sich in die Situation hineinversetzen - was für mich das ultimative Ziel ist."

Im Film sagt Enzo, der seinen Sohn unterrichtet: "Wenn eine Sache besser funktioniert, sieht sie natürlich auch schöner aus." Er spricht über seine Autos, aber es könnte auch Mann sein, der über einen seiner Filme spricht. Hinter ihrer Leichtigkeit und Anmut verbirgt sich eine Menge Arbeit, denn sie sind bis ins kleinste Detail durchdacht.

Modena war Enzos Inspiration, und so hat es sich auch für den Regisseur erwiesen. "Im Trinkwasser liegt Poesie", sagt Mann. "Ich kann es nicht wirklich erklären."

