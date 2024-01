Es gibt einen Geist hier": Ausstellung wirft ein Licht auf Londons "Little Lagos

Busse peitschen durch die belebte Rye Lane, in der viele Menschen zum schwachen Puls von Afrobeat-Rhythmen durch die Geschäfte ziehen. Auf Schritt und Tritt sind die Ziegelwände mit kühnen Strichen von Straßenkunst bemalt und konkurrieren in ihrer Lebendigkeit mit den Schaufenstern von Lebensmittelgeschäften, die mit Obst und Gemüse und gestapelten Kisten mit Kochbananen beladen sind. Seit Jahrzehnten ist die multikulturelle Gemeinde Peckham ein Ziel für Nigerianer, die ins Ausland ziehen - so sehr, dass sie sich den Spitznamen "Little Lagos" verdient hat.

"Es gibt hier einen Geist", sagt der Filmemacher Adeyemi Michael, der in Lagos geboren und in Peckham aufgewachsen ist. Als er aufwuchs, lief Michael die Peckham Rye hinauf, um Lebensmittel für seine Mutter zu kaufen, und er sagt, dass er sich von der nigerianischen Gemeinschaft dort umarmt fühlte. "Die High Street spiegelt meine Erfahrungen als nigerianischstämmiger Südlondoner wider", erinnert er sich.

"Ich bin in letzter Zeit viel herumgezogen", fügt Michael hinzu. "Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, treffe ich auf die Seele dieses Viertels und auf die Menschen, die hier geblieben sind, die meisten von ihnen sind Einwanderer und Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten.

Jetzt wird diese Ecke Londons Beziehung zur nigerianischen Diaspora in einer neuen Ausstellung erkundet: "Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes".

Lagos, Peckham, Repeat

Die Ausstellung in der South London Gallery umfasst Skulpturen, Installationen, Fotografien und Filme. Schon beim Betreten der Galerie wird man von den entfernten, geschäftigen Straßengeräuschen der größten Stadt Nigerias begrüßt. Von hupenden Autos bis hin zu Busschaffnern, die ihre Routen ausrufen - die Geräuschkulisse ist das Werk von Emeka Ogboh, einem der 13 nigerianischen und britisch-nigerianischen Künstler, die in der Ausstellung vertreten sind.

Die Ausstellung wird von Folakunle Oshun mitkuratiert, einem Künstler, der die Lagos Biennale gegründet hat, eine gemeinnützige Plattform zur Förderung zeitgenössischer Kunst in der Stadt.

Oshun verbrachte den größten Teil seiner Kindheit in Nigeria, lebte und arbeitete aber in den letzten zehn Jahren hauptsächlich in Berlin und Paris. In den letzten acht Monaten ist er jedoch in Peckham und seine britisch-nigerianische Gemeinde eingetaucht, um zu sehen, wie Little Lagos seit der Unabhängigkeit Nigerias von Großbritannien im Jahr 1960 seine Identität aufgebaut hat.

"Man muss bis zu den Anfängen zurückgehen, wie Nigerianer Peckham zu ihrer Heimat machten", sagte Oshun gegenüber CNN.

"Überall auf der Welt gibt es Migration, es gibt immer Bereiche, in denen sich die Menschen aufgrund ihrer gemeinsamen Werte und Traditionen zusammenfinden, und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, dass es auch ein wirtschaftliches Element gibt."

Oshun ist sehr stolz darauf, die Geschichte der nigerianischen Diaspora zu erzählen: "Viel zu lange wurden die Migrantengemeinschaften in Großbritannien in den Hintergrund gedrängt. Für diese Ausstellung war es wirklich wichtig, den Künstlern eine Stimme zu geben und eine Ausstellung zu schaffen, die auch in den kommenden Jahren noch viel bewirken kann."

Margot Heller, die Direktorin der South London Gallery, sagte, die Ausstellung nutze Lagos als Ausgangspunkt, um weitergehende Fragen zu Migration, sich verändernden Identitätsvorstellungen und der Idee von Heimat zu erörtern.

Sie erläuterte, dass die nigerianische Gemeinde in Peckham in den letzten Jahrzehnten in mehreren Wellen in den 1970er, 80er und 90er Jahren stark gewachsen ist, wobei die Menschen Eigentum erworben und Unternehmen gegründet haben.

"Peckham wurde als eine Art zweite Heimat für Menschen aus Nigeria bekannt, die das Vereinigte Königreich besuchten", sagte sie. "Einige von ihnen blieben, andere kehrten zurück, was Teil des Ausstellungskonzepts ist.

Es ist ein Statement

Eine Nigerianerin, die geblieben ist, ist Michaels Mutter. Sie ist der Star seines Kurzfilms "Entitled", der in der Ausstellung zu sehen ist.

Bekleidet mit einer Gele-Kopfbedeckung und traditioneller Kleidung, wird sie gefilmt, wie sie an einem frühen Morgen stolz auf einem Pferd durch die Straßen von Peckham Rye reitet.

Ursprünglich sei Entitled" aus Frustration entstanden, erklärte Michael. Er hatte das Gefühl, dass seine Mutter in ihrem Job, den sie 25 Jahre lang ausübte, ins Abseits gedrängt wurde, weil sie eine nigerianische Einwanderin der ersten Generation war.

Er begann, sich mit napoleonischen Bildern von Menschen zu beschäftigen, die als Eroberer galten, und recherchierte über Frederich Lugard, der den britischen Imperialismus in West- und Ostafrika vorantrieb. Michael wollte seine Mutter in der Kleidung ihres Yoruba-Erbes (eine der drei größten ethnischen Gruppen Nigerias) als Trägerin der gleichen Macht darstellen.

"Wenn man meine Mutter in traditioneller Yoruba-Kleidung auf einem Pferd in Peckham sieht, ist das ein Statement", sagte er. "Ich habe das für sie getan, aber auch für andere Menschen - es bedeutet etwas".

So wie Michaels Werk sehr persönlich ist, so haben auch die anderen Werke in der Ausstellung eine Bedeutung für ihre Schöpfer.

Die Spielskulptur der Künstlerin Temitayo Ogunbiyi, mit der die Besucher interagieren können, wurde durch die Flugroute von Lagos nach London sowie durch Pflanzen inspiriert, denen sie in der nigerianischen Stadt begegnet ist.

Der für den Turner-Preis nominierte Yinka Shonibare ist mit seinem Werk "Diary of a Victorian Dandy" (1998) vertreten, das zum Teil sein eigenes Leben als schwarzer Mann mit einer körperlichen Behinderung reflektiert.

"Sie sind sehr persönlich und handeln von der nigerianischen Kultur, von der Beziehung des Künstlers zu Nigeria und davon, was es bedeutet, Nigerianer zu sein", so Michael.

"Peckham war nie die Gegend, in die die Leute kommen wollten, aber man sieht es jetzt und es ist unglaublich", fügte er hinzu. "Die Menschen sind schamlos, wer sie sind.

"Lagos, Peckham, Repeat: Pilgrimage to the Lakes" läuft noch bis zum 29. Oktober 2023 in der South London Gallery.

