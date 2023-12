Erster Fall von Vogelgrippe in der Region Pinneberg

In der Region Pinneberg wurde bei einer Nonnengans die Vogelgrippe nachgewiesen. Der Kreis Pinneberg gab am Freitag bekannt, dass es sich um den ersten positiven Test auf das H5N1-Virus in diesem Winter handelte. Das Veterinäramt rät Besitzern von Geflügelfarmen zu besonderer Vorsicht.