Cindy Crawford - Erinnerungen an Treffen mit Mitgliedern der königlichen Familie

Das amerikanische Model Cindy Crawford (57) trat in der letzten Staffel von „The Crown“ in einer kleinen Szene auf und hat dies jetzt auf ihrer Instagram-Seite kommentiert. In ihrer Story zeigte sie auch ein Foto von sich mit Prinzessin Diana (1961-1997).

Model zeigt Szenen aus The Crown

In einem Beitrag auf Instagram veröffentlichte Crawford einen Auszug aus dem zweiten Teil der sechsten Staffel der Netflix-Hitserie The Crown. In dieser Szene wird sie in einem Gespräch zwischen Prinz Philip (Jonathan Pryce) und Prinz William (Ed McVey) erwähnt. In einer Szene aus der fünften Folge, die am 14. Dezember Premiere hatte, öffnet der junge Prinz die Tür seines Schlafsaals in Eton und findet dort einen Überraschungsbesuch seines Großvaters. An der Wand hängen Bilder von Crawford und ihren Kolleginnen Naomi Campbell (53) und Claudia Schiffer (53). „Kein Grund, sich zu schämen! Haben sie Namen?“, fragte Price als Philip. „Zu meiner Zeit waren es Rita Hayworth, Betty Grable und Lana Turner.“

Ihr „kleiner Cameo-Auftritt“ ermöglichte es Crawford, sich an ihre Begegnungen mit den Royals zu erinnern: „Ich erinnere mich genau daran, wie ich den Kensington Palace besuchte und Diana und den Teenager William traf (der derzeit „der Entdecker von ‚Supermodel‘“ ist).“

„Als ob ich mit einem Freund rede“

In ihrer Story veröffentlichte sie ein Foto mit Prinzessin Diana, das sie 2017 anlässlich ihres 20. Todestages veröffentlichte. Sie schrieb damals: „Heute erinnere ich mich an diese inspirierende Frau. Dieses Foto wurde im Kensington Palace aufgenommen. Irgendwie bekam Prinzessin Diana die Telefonnummer meines Büros und rief mich an.“ In ihrer Hommage von 2017 fuhr sie fort: „Meine Assistentin war schockiert! Wir kamen endlich zusammen und sie fragte mich, ob sie das nächste Mal, wenn ich in London war, auf einen Tee vorbeikommen könnte – ich glaube, Prinz William fing gerade an, dem Model Aufmerksamkeit zu schenken, das dachte sie auch und es wäre ein süße Überraschung für ihn und Prinz Harry.

Sie war nervös und wusste nicht, was sie zu diesem Anlass anziehen sollte. Doch dann „war es, als würde ich mit einer Freundin sprechen.“ Sie war voll des Lobes für Diana: „Ihre Leistung war erstklassig und hat uns allen gezeigt, wie eine moderne Prinzessin sein sollte.“

„The Crown“ Staffel Sechs

Die erste Staffel von The Crown feierte 2016 Premiere. Mit der sechsten Staffel geht die erfolgreiche Netflix-Serie zu Ende. Die letzte Staffel wurde in zwei Teilen veröffentlicht. Die erste Folge wurde am 16. November ausgestrahlt und behandelt die Zeit vor und nach Dianas unerwartetem Tod. Der zweite Teil, der am 14. Dezember veröffentlicht wurde, befasst sich mit den jüngsten Ereignissen in der königlichen Familie, etwa der Hochzeit von Charles (75) und Camilla (76) und dem Beginn der Beziehung zwischen William (41) und Kate (41).

Quelle: www.stern.de