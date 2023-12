Entschlüsselung von Eva-Darstellungen in Kunst und Popkultur

Der Apostel Paulus zitierte die Geschichte Evas, um die Unterordnung der Frau unter den Mann zu rechtfertigen, und schrieb im apokryphen Buch Timotheus, dass Frauen "schweigen" sollten, denn "zuerst wurde Adam gebildet, dann Eva. Und Adam wurde nicht verführt, sondern die Frau wurde verführt und wurde zur Übertreterin".

Im Mittelalter predigte der heilige Bernhard von Clairvaux vor einer begeisterten Zuhörerschaft von Männern und Frauen, dass Eva "die ursprüngliche Ursache allen Übels ist, deren Schande auf alle anderen Frauen übergegangen ist". Kürzlich wurde der Senator von South Carolina, Tom Corbin, bei einem Abendessen mit Gesetzgebern im Jahr 2015 wegen seiner kämpferischen Äußerungen über das Recht der Frauen auf Teilnahme an der Generalversammlung des Staates zur Rede gestellt. "Sie wissen doch, dass Gott den Menschen zuerst erschaffen hat", scherzte er. "Dann hat er eine Rippe aus dem Mann genommen, um eine Frau zu schaffen. Und wissen Sie, eine Rippe ist ein minderwertiges Stück Fleisch."

Aus dieser starren Sichtweise heraus ist Eva eindimensional: von Natur aus böse und ein Nachteil gegenüber Adam. Doch in der Populärkultur und in der Kunstgeschichte erscheint Eva als Paradoxon. Sie ist arglistig und naiv, Erdmutter und tödliche Verführerin; sie ist das Problem des Menschen, sein Untergang, sein ewiger Sündenbock.

Solche Darstellungen haben unsere Vorstellungen von Schönheit, Geschlecht und Moral geprägt. Die ältesten Vorstellungen von Eva tauchen in allen Bereichen der zeitgenössischen Kultur immer wieder auf. Ein geschickt platzierter Apfel in der Hand einer Frau in der Kunst, der Werbung oder im Film kann sofort Evas verschlagene Sexualität heraufbeschwören, und noch andere Anspielungen gibt es. In The Handmaid's Tale (2017), einer Adaption des dystopischen Romans von Margaret Atwood durch Hulu, gibt es eine junge, religiöse Figur namens Eden, die bei der Wiederbevölkerung des Landes helfen soll. Auch in Pixars animiertem Kinderfilm WALL-E (2008) trifft der titelgebende Roboter auf einen anderen Androiden, der gekommen ist, um neues menschliches Leben auf die Erde zu bringen. Ihr Name? EVE.

Verbotene Frucht

Obwohl der Apfel in der Bibel nie ausdrücklich genannt wird, ist er de facto zur "verbotenen Frucht" geworden - eine aussagekräftige Bezeichnung für das, was verhängnisvoll begehrenswert ist und daher umso verlockender und würdig, moralische Regeln zu brechen. Die leuchtend rote Schale und das saftige Innere des Apfels machen ihn zu einem treffenden Symbol für Sex, und die verführerische Art und Weise, in der Eva oft dargestellt wird, wenn sie ihn isst, verstärkt noch seine libidinösen Konnotationen.

In der Genesis heißt es, dass Eva, nachdem sie in die Frucht gebissen hatte, einfach "ihrem Mann etwas davon gab, und er aß". Der heilige Hieronymus verwendet jedoch das lateinische Wort seducta, um Evas Übertretung zu beschreiben.

Während der nördlichen Renaissance perfektionierte der deutsche Künstler Lucas Cranach der Ältere den betörenden weiblichen Akt. In seinem Diptychon Adam und Eva von 1528 steht sich das Paar unter dem Baum der Erkenntnis gegenüber, wobei kleine rote Äpfel verlockend über ihren Köpfen wippen. Eine selbstbeherrschte Eva hält ihrem Mann eine perfekte Frucht hin, der sich scheinbar verwirrt hinter dem Ohr kratzt. In Cranachs Darstellung ist nicht die Schlange, die Eva ins Ohr flüstert, oder gar der Apfel gefährlich, sondern die vollkommen schöne und verführerische Frau, die ihm zum Vergnügen wird - und zum Verhängnis.

Männer werden oft als hilflos gegenüber dieser weiblichen Bedrohung dargestellt. In Domenichinos Gemälde "Die Zurechtweisung Adams und Evas" von 1626 schweben Gott und seine Cherubim vom Himmel herab, um Adam zurechtzuweisen. Der erste Mann wirft seine Hände hoch, was wie Verwirrung oder Verzweiflung aussieht, und schiebt die gesamte Schuld auf seine Frau.

Das Bild von Eva als sexuelle Verführerin ist erschreckend konstant geblieben, selbst in Produkten und Programmen, die vorgeben, tief verwurzelte sexistische Tropen zu bekämpfen. In den frühen achtziger Jahren wurde zum Beispiel das seifige Comedy-Drama "Desperate Housewives" dafür gelobt, dass fünf Frauen mittleren Alters die Hauptrollen spielten. Das Zielpublikum der anzüglichen Fernsehserie waren vermutlich Frauen, doch die unmöglich fitten, botoxgeschminkten und hochhackigen Figuren schienen auf Männer zugeschnitten zu sein.

Die leuchtend rote Schale und das saftige Innere des Apfels machen ihn zu einem treffenden Symbol für Sex, und die verführerische Art und Weise, in der Eva oft beim Verzehr des Apfels dargestellt wird, verstärkt die libidinösen Assoziationen noch.

Rote Äpfel spielten in den Werbematerialien für die Serie eine wichtige Rolle. In der Titelsequenz wird eine animierte Version von Cranachs Adam von einem riesigen herabfallenden Apfel zermalmt, während eine gleichgültige Eva zuschaut. Auf den Plakaten für die fünfte Staffel lächelt die barbusige Besetzung verschämt hinter einer Reihe von Äpfeln und dem Slogan "Even Juicier" hervor.

Soll man also den Apfel essen oder sich enthalten? Die Designerin Donna Karan nutzte diese Zweideutigkeit für ihr langjähriges DKNY-Parfüm "Red Delicious". In der Werbung hat ein schmollendes Model gerade in einen grünen Apfel gebissen (wie subversiv), und die Parfümverpackung selbst ist wie die Frucht geformt. Die Sünde ist nicht mehr die Sache von Eva allein: Die "neue Versuchung des Parfums" wurde sowohl an Frauen als auch an Männer vermarktet.

Hin und wieder endet die Geschichte einer Frau mit einem Apfel nicht ausdrücklich mit Verdammnis oder Sex. In Disneys "Aladdin" führen die Äpfel, die Prinzessin Jasmin für einen hungrigen Jungen stiehlt, dazu, dass sie den männlichen Titelhelden kennenlernt. Gemeinsam erleben sie märchenhafte Abenteuer, aber es ist Aladdin, der Jasmin die Welt offenbart, und nicht umgekehrt. Manchmal werden Äpfel - mächtige Überträger von gefährlichen Informationen - zwischen Frauen ausgetauscht. In dem Märchen aus dem 19. Jahrhundert, das später zu einem Disney-Klassiker wurde, bietet eine Hexe den vergifteten Apfel an, der Schneewittchen in den Schlaf versetzt.

Schlangenbeschwörer

Im Buch Genesis wird das verführerische Geschöpf ausdrücklich als "er" bezeichnet und nur als Schlange beschrieben. Da Eva jedoch als böse Verführerin dargestellt wurde, entstand der Glaube, dass die hinterlistige Schlange auch weiblich war. In der Kunst wurde sie oft mit einem weiblichen Oberkörper und einer reptilienartigen unteren Hälfte dargestellt. Wenn das Böse mit der Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird, noch bevor Eva Adam die verbotene Frucht gibt, was war dann zuerst da, die Frau oder die Sünde?

Michelangelos Version des "Sündenfalls" in der Sixtinischen Kapelle zeigt seinen muskulösen Adam und Eva zusammen mit einer ebenso massigen Schlangenfrau, die sich um den Baum windet. Ihr rechter Arm stützt sich am Stamm ab, während sie sich ausstreckt, um Evas erhobene Hand zu ergreifen. Sowohl Eva als auch die Schlange benutzen die linke, die "böse" Hand, was ihre Verschlagenheit noch deutlicher macht.

Michelangelo folgte lediglich einer populären Konvention seiner Zeit. In der Renaissance tauchen Schlangenfrauen in Hugo van der Goes' "Der Sündenfall" und "Die Klage" (ca. 1470-75), in einer Terrakotta-Skulptur von Adam und Eva aus der Werkstatt von Giovanni della Robbia (ca. 1515), die sich an einem berühmten Stich von Albrecht Dürer orientiert, und in der Steinfassade von Notre Dame auf. Die blonde Schlangenfrau in Masolinos "Versuchung von Adam und Eva" (ca. 1425), einem Fresko in der Florentiner Kirche Santa Maria del Carmine, ist erschreckend komisch: Sie schlängelt sich am Baum der Erkenntnis entlang, wobei ihr komischer kleiner Kopf aus dem Ende ihres dünnen grünen Körpers herausragt.

Schon vor der biblischen Geschichte wurden Schlangen in Kulturen rund um den Globus mit Frauen assoziiert. Die Feindseligkeit, die in der Bibel zwischen den beiden entsteht, könnte ein Mittel gewesen sein, um die entstehende jüdische Gemeinschaft von heidnischen Traditionen abzugrenzen, in denen eine Schlange eine mächtige weibliche Göttin darstellte. Der kanaanäische Baal-Ashera-Kult hatte großen Einfluss auf die neu gegründete israelitische Nation. In dem überwiegend weiblichen Kult erschien Baal in Form einer Schlange mit seiner Frau, Aschera, an seiner Seite. Als die Israeliten nach Kanaan kamen, wurden die heidnischen Religionen anstelle des Monotheismus verteufelt.

In diesem Licht hat die Geschichte von Adam und Eva politische Untertöne. Der biblische Erzähler hat möglicherweise bereits eine etablierte Verbindung zwischen der Schlange und der Frau in benachbarten Stämmen beobachtet. Als Gott sie bestraft, wird ein Keil zwischen die Schlange und die Frau getrieben und ewige "Feindschaft" zwischen ihnen und ihren Nachkommen verflucht. Die Geschichte entfremdet die Frau erfolgreich von ihrem langjährigen Verbündeten.

Gemeinsam sind sie in der Tat mächtig. Wer kann die MTV Video Music Awards 2001 vergessen, als Britney Spears mit einer Albino-Python um den Hals die Bühne betrat? Gekleidet als exotische Schlangenbeschwörerin und spärlich bekleidet mit kunstvoll zerfetzten Lumpen und Glitzer, nahm Spears ihre Bühnenrolle voll und ganz an, um ihre neu gewonnene sexuelle Freiheit auszuleben. Die Verschmelzung des Popstars mit einer Sexualgöttin fand vor Millionen von Mädchen und Frauen im öffentlichen Forum des Fernsehens statt. Mit dieser Szene aus der Genesis erhielten Schlangen und Frauen ihren ewigen Ruf der Unmoral. Die Schlange wurde zu einem erotischen Symbol, während das "böse Mädchen" an Sexappeal gewann.

Der Fall des Menschen

Spears' Auftritt erinnert an ein Kunstwerk des präraffaelitischen Malers John Collier, das über ein Jahrhundert zuvor entstanden ist. Mit ihrem perfekten, nackten Körper und den langen blonden Haaren sieht die Frau auf dem Gemälde von 1887, die sich sinnlich an den Kopf der Riesenschlange schmiegt, aus wie Eva. Aber in Wirklichkeit ist es ihr Alter Ego, die legendäre Femme fatale Lilith.

Genervte Frauen, die auf der Suche nach einer neuen matriarchalischen Ursprungsgeschichte sind, haben Eva unter ihren eigenen Augen aufgenommen. Sie haben sich die Eigenschaften - Unabhängigkeit, Neugier, Sexualität - zu eigen gemacht, die sie einst verteufelt haben.

In der jüdischen Literatur wird die Zauberin Lilith als Adams erste Frau beschrieben, noch vor Eva. Lilith war dem Manne ebenbürtig, aber in ihrer Sexualität teuflisch. Der Legende nach fühlte sie sich an Adams Seite unterdrückt und verließ ihn schließlich, um mit Dämonen in tiefen Gewässern zusammenzuleben. In der Folklore und Popkultur ist sie als Mutter von Dämonen und Vampiren, als Fresserin von Babys, als Ehefrau des Satans - kurzum als gefährliche, sexuell befreite Frau - bekannt geworden.

Lilith taucht in vielen Gestalten im Fernsehen und in Filmen auf: die Stammmutter der Vampirrasse in "True Blood" (2008-14); Madam Satan in "The Chilling Adventures of Sabrina" (2018-fortlaufend); die frigide, verhasste Ex-Frau der Sitcom-Ikone Frasier. Der Science-Fiction-Film "Das fünfte Element" (1997) stellt das Konzept der Lilith auf den Kopf, indem die Hauptfigur Leeloo - eine Variation von Lilith - die Menschheit rettet, anstatt sie zu verschlingen. Ihr Name wurde auch als Statement für feministische Unabhängigkeit herangezogen: Die "Lilith Fair" der späten 1990er Jahre übernahm den Namen der legendären Frau für ein Musikfestival, auf dem nur weibliche Künstler oder von Frauen geleitete Bands auftraten.

Eine kürzlich ausgestrahlte Fernsehserie hat unser Verständnis von Eve und von Frauen noch weiter verkompliziert. Die BBC-Serie "Killing Eve" (2018) folgt einer M15-Agentin, gespielt von Sandra Oh, auf der Jagd nach einer psychopathischen Mörderin, die von Jodie Comer dargestellt wird. Rate mal, wer Eve ist? Es ist nicht die Attentäterin.

Der Reiz der Serie besteht darin, die intensive Verbindung zwischen den so genannten Guten und den Bösen zu beobachten. Wer auf welcher Seite steht, wird unmöglich zu verstehen sein - in beiden Frauen stecken viele Facetten. Das sexuelle Drama spielt sich zwischen dem Killer, Villanelle, und Eve ab - nicht zwischen einem Mann. Obwohl sich der Titel der Show wahrscheinlich wörtlich auf Villanelles übergreifende Pläne bezieht, ist er auch eine passende Metapher für die Zerstörung der Geschichte von Eve selbst - und all das Elend, die ungerechten Erwartungen und die falsche Darstellung, die damit einhergehen.

Quelle: edition.cnn.com