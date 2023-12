2. Bundesliga - Elversberg wird am 2. Januar wieder mit dem Training beginnen

Der SV Elversberg beginnt am 2. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Bundesliga. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Die Hinrunde schloss der Aufsteiger unter Cheftrainer Horst Steffen mit 24 Punkten auf dem neunten Platz ab.

Nach einer Woche Vorbereitung im Saarland reist SVE vom 8. bis 15. Januar zum Wintertraining nach Malaga. Dort bestreitet der Aufsteiger am 13. Jänner ein Freundschaftsspiel mit dem österreichischen Erstligisten und 17-fachen Meister Red Bull Salzburg. Elversberg wird am 20. Januar zu Hause gegen Hannover 96 in die Rückrunde starten.

Beachten

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de