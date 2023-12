Einkaufen mit Rasenmäher: Polizei stoppt älteren Mann

Ein älterer Mann geht mit einem Rasenmäher im baden-württembergischen Sondheim einkaufen. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass sie keinen Führerschein habe und am Rasenmäher kein Nummernschild angebracht sei. Eine Streife hielt am Mittwoch die 66-jährige Frau an und untersuchte sie. Nach...