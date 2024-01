Eine staatliche Eisenbahngesellschaft in diesem Land hat Frauen aufgefordert, sich in Zügen nicht zu schminken. Und so reagierten sie

Hongkong (CNN) - Ein Werbevideo einer staatlichen chinesischen Eisenbahngesellschaft, in dem Frauen aufgefordert werden, sich während der Zugfahrt nicht zu schminken, hat eine heftige Gegenreaktion und eine Debatte über Sexismus ausgelöst.

Am Samstag war der Clip von China Railway der meistgesuchte, meistgelesene und meistdiskutierte Beitrag auf Weibo, Chinas Twitter-ähnlicher Social-Media-Plattform - zwei Monate nachdem er ursprünglich veröffentlicht wurde.

Die wütende Reaktion auf den Beitrag erfolgte inmitten einer breiteren feministischen Bewegung, die eine größere Gleichstellung der Geschlechter in dem 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Land fordert, in dem Männer häufig noch immer die Vorstandsetagen und obersten Regierungsgremien dominieren - und in dem die feministische Bewegung in der Vergangenheit oft zensiert wurde.

Der Beitrag scheint Teil einer Kampagne der Bahn zu sein, mit der sie asoziales Verhalten von Fahrgästen eindämmen will, und folgt auf eine Reihe anderer Beiträge, in denen die Fahrgäste aufgefordert werden, keine Abfälle wegzuwerfen, nicht die Plätze anderer zu besetzen und nicht zu laut zu sprechen.

In dem im Juli veröffentlichten Video ist eine elegant gekleidete Frau zu sehen, die sich dabei filmt, wie sie Lotion und Make-up aufträgt, während sie scheinbar in der Kabine eines Hochgeschwindigkeits-Intercity-Zugs sitzt.

Sie wird von einem Mann auf dem Nebensitz unterbrochen, der ihr auf die Schulter klopft, woraufhin der Clip zeigt, wie das Gesicht des Mannes mit ihrer Grundierung bedeckt ist.

"Ich muss mich nicht schminken, Schönheit", sagt er dann zu der Frau, die sich entschuldigt und ihm beim Aufräumen hilft.

Der etwa einminütige Clip hat eine Kontroverse ausgelöst, die nicht abebben will.

Bis Samstag hatte der zugehörige Hashtag 340 Millionen Aufrufe und 20.000 Kommentare erhalten. Viele Bürger kritisierten das Video als beleidigend.

"Warum muss es ausgerechnet ein geschlechtsspezifischer Fall sein, in dem sich Frauen schminken, um unzivilisiertes Verhalten zu illustrieren", fragte ein Weibo-Nutzer.

Andere verteidigten das Recht, sich zu schminken. "Daran ist nichts Unzivilisiertes", sagte einer.

Ein anderer fragte: "Wird der nächste Schritt darin bestehen, Frauen in Zügen ein für alle Mal zu verbieten?"

CNN hat die Chinesische Eisenbahn um eine Stellungnahme gebeten.

Chinesische Beamte haben versucht, die Anzeige zu verteidigen, indem sie in einem von staatlichen Medien verbreiteten Kommentar dazu aufriefen, sie nicht zu überinterpretieren".

In dem Kommentar, der zuerst in der Tageszeitung Nanfang Daily veröffentlicht wurde, wird behauptet, dass Schminkvorfälle wie der abgebildete zu den "häufigsten" Beschwerden gehören.

Er räumte jedoch ein, dass es noch schlimmere Verhaltensweisen gebe, wie etwa zu lautes Verhalten oder das Besetzen des Sitzes eines anderen Fahrgastes.

"Der Herausgeber des Videos fordert nicht dazu auf, sich im Zug nicht zu schminken, sondern für eine zivilisierte Form des Pendelns einzutreten und Rücksicht auf die Gefühle anderer Fahrgäste zu nehmen", hieß es.

Auf Nachfrage der lokalen Presse erklärten die Mitarbeiter der Kundendienst-Hotline der China Railway, dass das Schminken in Zügen nicht verboten sei.

