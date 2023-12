Eine Schweigeminute bei der ersten Chanel-Show ohne Karl Lagerfeld

Die Herbst-Winter-Show 2019, die von Anna Wintour, Kristen Stewart, Naomi Campbell, Claudia Schiffer und Monica Bellucci besucht wurde, begann mit einer Schweigeminute. Dann hallte Lagerfelds Stimme durch den Saal, der darüber sinnierte, wie er Chanel wieder begehrenswert gemacht hat, und Erinnerungen an seine Zeit bei der Marke schilderte.

Auf einer illustrierten Karte, die auf jedem Sitz der Show lag, war eine Zeichnung von Lagerfeld und der Chanel-Gründerin Coco Chanel zu sehen, mit den Worten "The beat goes on..." über ihren Köpfen.

Lagerfeld, der am 19. Februar im Alter von 85 Jahren verstarb, war seit 1983 künstlerischer Leiter von Chanel, als CEO Alain Wertheimer ihm "Carte blanche" gab, um die Marke neu zu erfinden.

"Dank seines kreativen Genies, seiner Großzügigkeit und seines außergewöhnlichen Einfühlungsvermögens war Karl Lagerfeld seiner Zeit voraus, was wesentlich zum weltweiten Erfolg des Hauses Chanel beigetragen hat", so Wertheimer in einer Erklärung nach seinem Tod.

Ein großes Finale

Das Bühnenbild der Show versetzte die Gäste vom Grand Palais in Paris in ein Alpendorf mit schneebedeckten Häusern vor der Kulisse von Berggipfeln, was eine Anspielung auf Lagerfelds deutsche Wurzeln gewesen sein könnte.

Die Kollektion wurde in Zusammenarbeit mit Lagerfelds Nachfolgerin Virginie Viard entworfen, der Leiterin des Fashion Creation Studio von Chanel und seit über 30 Jahren Lagerfelds rechte Hand.

Die Models, darunter die Lagerfeld-Lieblinge Cara Delevingne und Kaia Gerber, zeigten eine Parade der Markenzeichen der Marke, mit viel aufgeblasenem Tweed, Hahnentritt-Prints in einer Vielzahl von Farben und Perlen-Accessoires.

Die vorherrschende Silhouette war oversized, mit wogenden Hosen, langen Mänteln, Pufferjacken und dramatischen Revers, die mit pelzigen Winterstiefeln kombiniert wurden. Inmitten der meist dunklen Farbpalette gab es eine Reihe von zarten, ganz in Weiß gehaltenen Looks, darunter ein Minirock mit Federn, der von Penelope Cruz getragen wurde.

Karl Lagerfelds Chanel

Die Show gipfelte in einer tränenreichen, lang anhaltenden Standing Ovation, als die Models zu David Bowies "Heroes" den Laufsteg entlang schritten. Niemand kam hinter der Bühne hervor, um sich abschließend zu verbeugen.

Gedenken an einen verlorenen Anführer

Auch Lagerfelds andere Luxuslabels haben dem Designer in den letzten Wochen Tribut gezollt. Auf der Mailänder Modewoche schloss Fendi, die italienische Marke, bei der Lagerfeld 54 Jahre lang als künstlerischer Leiter tätig war, seine Herbst-Winter-Show 2019 mit einem Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm 2013 "Karl Lagerfeld Sketches His Life", in dem er skizzierte und beschrieb, was er an seinem ersten Tag bei der Marke trug.

Chloé, das französische Haus, das er zunächst von 1963 bis 1983 und dann von 1992 bis 1997 leitete, verteilte Postkarten mit Bildern und Zitaten aus Lagerfelds Amtszeit an die Gäste.

"Seine fröhliche Art, den Geist der Chloé-Frau einzufangen, wird von uns und allen, die die Freiheit und Schönheit seiner Kleider gespürt haben, ewig in Ehren gehalten", hieß es in den Notizen zur Show.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com