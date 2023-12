Eine kurze Geschichte des Ballwurfs am Times Square in der Silvesternacht

Aber wie hat diese Silvesterfeier begonnen, und warum gedenken wir dieses Ereignisses, indem wir zusehen, wie eine Kugel an einem Mast herunterfällt?

Wann wurde der erste Ball am Times Square fallen gelassen?

Der Times Square Ball wurde 1904 zum ersten Mal fallen gelassen, und zwar dank Jacob Starr, einem ukrainischen Einwanderer und Metallarbeiter, und dem ehemaligen Herausgeber der New York Times, Adolph Ochs. Letzterer hatte mit Pyrotechnik und Feuerwerk zur Feier des neuen Jahres erfolgreich Menschenmassen in den Wolkenkratzer der Zeitung am Times Square gelockt, doch schon nach wenigen Jahren verbot die Stadtverwaltung die Verwendung von Sprengstoff.

Also beauftragte Ochs Starr, der für die Schilderfirma Strauss Signs (später bekannt als Artkraft Strauss, ein Unternehmen, bei dem Starr als Präsident tätig war) arbeitete, mit der Entwicklung einer neuen visuellen Darstellung.

Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich diese Anzeige und das Symbol für das neue Jahr von einem mit Glühbirnen geschmückten Käfig aus Eisen und Holz zu einer schillernden technikfarbenen Kristallkugel entwickelt.

Ihr Konzept basierte auf Zeitkugeln, nautischen Geräten, die im 19. Jahrhundert populär geworden waren. Da die Zeitmessung immer präziser wurde, brauchten die Schiffsnavigatoren eine standardisierte Methode zum Einstellen ihrer Chronometer. In Häfen und Observatorien wurde jeden Tag eine Metallkugel zur gleichen Zeit gehoben und gesenkt, damit die Seeleute ihre Instrumente synchronisieren konnten.

Sowohl Ochs als auch der Chefelektriker der New York Times, Walter Palmer, wurden für diese Idee verantwortlich gemacht, die angeblich durch das Western Union Building in der Innenstadt inspiriert wurde, das jeden Tag zur Mittagszeit eine Zeitkugel fallen ließ. Starrs Enkelin Tama, die 1982 bei Artkraft Strauss einstieg und heute Inhaberin des Unternehmens ist, sagte in einem Telefoninterview, sie glaube, dass ihr Großvater die Idee hatte, die Kugel herabzulassen und um Mitternacht mit den Ziffern des neuen Jahres zu beleuchten.

Ein Design des Neujahrsballs war ein mit Glühbirnen bestückter Aluminiumkäfig. Während der Amtszeit von Bürgermeister Ed Koch wurde der Ball im Rahmen der Kampagne "I Love New York" in einen Apfel verwandelt.

"Die Idee war, ihn mit der brandneuen Elektrizität zu beleuchten, die gerade in die Nachbarschaft gekommen war", sagte Tama, der viele Jahre lang als Vorarbeiter beim Times Square Ball Drop diente. "Und sie wurde von Hand heruntergelassen ... ab einer Minute vor Mitternacht, und so wurde es viele Jahre lang gemacht."

"Es war eine Anpassung einer alten, nützlichen Sache", fügte sie hinzu. "Es war sofort beliebt. Die Leute liebten es einfach."

Obwohl Manhattan seit den frühen 1880er Jahren teilweise elektrisch beleuchtet wurde, stellte der US National Park Service (NPS) fest, dass die Hälfte der amerikanischen Häuser bis in die 1920er Jahre noch mit Gaslicht und Kerzen beleuchtet wurde. Der Anblick einer schimmernden Kugel, die sich vom dunklen Himmel herabsenkte, wirkte wie aus einer anderen Welt.

Wenn die Kugel die Brüstung erreichte, auf der ein Schild mit den Jahreszahlen angebracht war, "legte der Elektriker den Schalter um und schaltete die Kugel aus und gleichzeitig die Zahlen ein", so Tama. "So sah es so aus, als würde sich der herabfallende Ball in die Zahlenreihe verwandeln."

Der gesamte Times Square wurde in die Theatralik einbezogen. Im ersten Jahr trugen die Kellner in den umliegenden Restaurants und Hotels batteriebetriebene "1908"-Zipfelmützen, die sie um Mitternacht beleuchteten.

"Für die Leute sah das wie Magie aus", sagt Tama.

Eine Minute außerhalb der Zeit

Seit diesem ersten Abstieg hat es sieben verschiedene Times Square Bälle gegeben, von einer 700 Pfund schweren Eisenkonstruktion mit 25-Watt-Glühbirnen über einen leichteren Aluminiumrahmen nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu einem "Big Apple" während der Amtszeit des ehemaligen Bürgermeisters Ed Koch.

Als der Ball 1995 ein glitzerndes Update mit Strasssteinen, Stroboskoplicht und Computersteuerung erhielt, wurden die traditionellen Werbetechniker nicht mehr benötigt - was bedeutete, dass auch Artkraft Strauss, das Unternehmen, das den Ball zum Times Square gebracht hatte, nicht mehr gebraucht wurde. Die heutige Kugel ist eine Zusammenarbeit zwischen Waterford Crystal und Philips Lighting. Sie besteht aus 32.256 LEDs, die so programmiert werden können, dass sie Millionen von Farben und Mustern auf ihrer Oberfläche darstellen.

Dennoch erinnert sich Tama gerne an ihre Zeit als Zeitnehmerin auf dem Dach des One Times Square.

Wenn die letzte Minute des Jahres anbrach, ließen Arbeiter die Kugel mithilfe eines komplexen Flaschenzugsystems herunter.

Indem sie dieses Ritual Jahr für Jahr durchführt, sieht Tama eine enge Verbindung zwischen dem Countdown, den sie als "eine Minute außerhalb der Zeit" bezeichnet, und dem Fassen von Neujahrsvorsätzen.

"Wenn man sich wirklich konzentriert, scheint sich die Zeit zu verlangsamen", sagt sie. "Es fühlte sich an wie die längste Minute der Welt. Es fühlte sich an, als hätte man Zeit, sich die Haare zu waschen, seine Mutter anzurufen, sein Leben zu ändern. Man kann sein Leben wirklich in einer Minute ändern - man kann sich entscheiden, anders zu sein. Man kann sich entscheiden, freundlicher und besser zu sein."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com