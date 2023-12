Eine Fotografin erzählt die Geschichte ihrer Familie über die dunkle Seite des amerikanischen Traums

Als sie am Flughafen ausstiegen, wurde die Familie von Eli, einem pummeligen, viel älteren amerikanischen Freund der Mutter, begrüßt, der sie in sein Haus an der Küste von Santa Barbara brachte. Die Reise, so wurde Markosian gesagt, sollte ein Urlaub sein. Doch als Svetlana und Eli weniger als ein Jahr später heirateten (sie blieben es neun Jahre lang), wurde Santa Barbara zu ihrem Zuhause.

"Als wir in den 90er Jahren nach Amerika kamen, war es ein absoluter Traum, hier zu sein. (Meine Mutter) verliebte sich in das Amerikanersein, sie nahm es an", erinnerte sich Markosian in einem Telefoninterview. "Ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter irgendetwas zurücklassen würde. Alles war bereits mitgenommen worden."

Schon bevor sie dort lebten, kannte Markosian eine Version von Santa Barbara. Die gleichnamige amerikanische Seifenoper aus den 1980er Jahren war die erste Fernsehsendung dieser Art, die im postsowjetischen Russland ausgestrahlt wurde, und ihre Mutter gehörte zu den Millionen von Russen, die "Santa Barbara" zu einem Hit machten und in eine Welt flüchteten, die ihnen aufregend, exotisch und weit entfernt von ihrer eigenen vorkam.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 lebten Swetlana, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, und ihr Mann Arsen, ein Ingenieur - Armenier, die nach Moskau auswanderten, um dort zu promovieren, und sich trennten, bevor Markosian geboren wurde - inmitten von Arbeitslosigkeit und Hyperinflation in großer Armut. Um über die Runden zu kommen, verkaufte Arsen auf dem Roten Platz Matroschka-Puppen und in ganz Moskau selbstgenähte Barbie-Kleider. Swetlana unterstützte ihn bei seinem illegalen Barbie-Geschäft und wartete in der Schlange auf Almosen, um die Familie zu ernähren.

Doch im Januar 2017, als Markosian 27 Jahre alt war, geriet diese Erzählung ins Wanken. Als der frischgebackene Präsident Trump sein erstes Einreiseverbot verhängte, begann Markosian, die damals als Fotojournalistin für Magazine wie National Geographic und den New Yorker arbeitete, ihre Mutter auf ihre eigene Einwanderungsgeschichte anzusprechen.

"Ich habe einfach angefangen, darüber zu reden und zu versuchen zu verstehen: Wie haben wir es überhaupt geschafft, das zu tun? Wie haben wir es geschafft, nach Amerika zu kommen? Und ich sah, dass [meine Mutter] dieses echte Verlangen hatte, es mir zu erzählen, und diese Bereitschaft, etwas zu enthüllen, das sich so beschämend anfühlte, dass es so schwierig war, es mir zu erzählen. Und so kam es dazu", sagte Markosian.

In Wirklichkeit hatte Svetlana, die von der Vision Amerikas, die sie im Fernsehen gesehen hatte, begeistert war, Eli über eine Anzeige kennengelernt, die sie über eine russische Agentur, die sowjetische Frauen mit amerikanischen Männern vermittelte, in amerikanischen Zeitungen und Zeitschriften hatte zirkulieren lassen - ein beliebter Weg für Frauen, die zu jener Zeit auswandern wollten. Ihr Angebot war einfach: "Ich bin eine junge Frau aus Moskau und möchte einen netten Mann kennen lernen, der mir Amerika zeigen kann". Ihr erster Ehemann hatte keine Ahnung, dass sie auswandern wollte, und wurde überrumpelt, als sie mit seinen Kindern um die Welt flog und den Kontakt abbrach. (Als sie 22 war, spürten Markosian und ihr Bruder ihren Vater während einer Reise nach Armenien auf. Er war nach Eriwan, der Hauptstadt, zurückgekehrt, wo die Familie gelebt hatte, als Markosian ein Kind war.)

Markosian war fassungslos. "Man hebt seine Eltern auf ein Podest, und ich glaube, ich war wütend und hatte das Gefühl, dass das nicht unsere Geschichte sein kann. Warum habe ich nicht mehr darüber erfahren? Warum wurde ich nicht in diese Entscheidung einbezogen?", sagte sie. "Es geht nicht nur darum, dass wir nach Amerika kommen und ein amerikanisches Leben führen. Es geht darum, dass wir nach Amerika gekommen sind und 20 Jahre lang ein Geheimnis darüber bewahrt haben, wo wir sind, und dass wir meinen Vater 20 Jahre lang nicht gesehen haben. Es bedeutet, dass wir unsere Vergangenheit für diesen Traum komplett aufgegeben haben.

Um die Offenbarung zu verarbeiten und zu lernen, die Entscheidung ihrer Mutter, ihr Leben in Moskau aufzugeben, nachzuvollziehen, machte sich Markosian daran, die Reise ihrer Familie mit der Kamera nachzuvollziehen - in einem Kurzfilm und einer begleitenden Fotoserie mit dem Titel "Santa Barbara". Für das Projekt, das aus der Perspektive ihrer Mutter gedreht wurde, sprach sie bei Hunderten von Schauspielern vor, die ihre Familienmitglieder spielen sollten (sie sah sich 384 Frauen an, bevor sie einen Schauspieler für die Rolle der Svetlana fand, jemanden, "der verstehen würde, was es bedeutet, alles für diese eine Entscheidung aufzugeben"), und drehte an Orten in ganz Kalifornien sowie in der ehemaligen Wohnung der Familie in Eriwan. (Ana Imnadze, die Svetlana spielt, trägt sogar Teile aus der Garderobe ihrer Mutter; Armen Margaryan, der Arsen spielt, trägt die Uhr seines Vaters.

"Ich habe angefangen, das Stück als eine Geschichte zu sehen und versucht, mich von meinem eigenen Leben zu lösen", sagt sie. "Es musste fast ein fiktives Werk sein, damit ich es akzeptierte, verarbeitete und mich in es verliebte. Denn sonst war es einfach zu schmerzhaft."

Die Fotos von "Santa Barbara" sind eine sorgfältige Mischung aus filmischen und persönlichen Bildern, aus Fantasie und Realität. Es gibt dramatisch gerahmte häusliche Szenen, stimmungsvoll beleuchtet (eine Anspielung auf die düstere Americana von Gregory Crewdson und David Lynch) und überbelichtete Schnappschüsse, darunter eines, das ihren "Vater" zeigt, wie er eine Geburtstagstorte in die Höhe hält, ein Stillleben mit Zigaretten und ein kirschrotes Drehtelefon, das aussieht, als sei es aus einem Familienalbum entliehen worden.

In ähnlicher Weise sagt Markosian, dass der begleitende Film, der etwa 15 Minuten dauert, "auf all diese verschiedenen Formate zurückgreift, um ein Kapitel im Leben meiner Familie zu verstehen". Nachgestellte Momente aus Russland und Kalifornien werden mit Super-8-Videos und Fotos aus Markosians Kindheit sowie mit Probeaufnahmen von Schauspielern vermischt. Ein Großteil der Dialoge ist organisch: An verschiedenen Stellen wird Svetlana von ihrer Doppelgängerin, die als ihr jüngeres Ich gekleidet ist, am Esstisch befragt, und Markosian und Svetlana führen ihr eigenes Hin und Her im Voiceover.

Ursprünglich wollte Markosian für das Projekt ein Drehbuch schreiben. Sie rekrutierte sogar eine der Originalautorinnen von Santa Barbara", Lynda Myles, um ein Drehbuch zu schreiben und gab ihrer Familie die Möglichkeit, es zu bearbeiten. Auf diese Weise konnte sie zum Teil ihre eigenen Ängste vor einer Geschichte abbauen, in der sie sich wie eine Nebenfigur fühlte.

"Das Schwierigste an diesem Projekt war es, sich mit der Tatsache abzufinden, dass ich die Erzählerin war", sagte sie. "Manchmal sitze ich mit diesem Gedanken da und denke: Warum ich? Ich war die jüngste Person im Raum; ich hatte wirklich kein Mitspracherecht bei allen Entscheidungen, die getroffen wurden. Warum bin ich diejenige, die in der Lage ist, diese Geschichte zu erzählen? "Es war eine kollektive Erinnerung, und wir hatten alle unsere eigene Version.

Doch eine Version der Ereignisse zu finden, auf die sich ihre Familie einigen konnte - von den Nuancen der Beziehung zwischen Arsen und Svetlana bis hin zu den Realitäten des Lebens in Kalifornien - erwies sich als unmöglich. Sie brachte das Drehbuch von Myles zu ihrem Vater nach Armenien, um ihm die Möglichkeit zu geben, seine eigene Sichtweise einzubringen, aber als sie nach Kalifornien zurückkehrte, strich ihre Mutter seine Worte durch und ersetzte sie durch ihre eigenen. Der Vorgang wiederholte sich, als sie das Drehbuch ihrem Bruder übergab.

"Die ganze Sache ist umstritten, (aber) ich glaube, wir sind zu der Einsicht gelangt, dass wir nie wirklich einer Meinung sein werden. (Die Differenzen waren) nicht so dramatisch, dass ich kein Projekt herausbringen konnte, aber so groß, dass ich zu verstehen begann, wie faszinierend die Erinnerung ist, und dass ich, wenn ich mich in das Grau hineinbeuge, wenn ich mich in jede Perspektive hineinbeuge, zu einer näheren Version der Wahrheit kommen würde als nur zu dieser einen Version, die ich meine eigene nenne", sagte Markosian. "Ich sah mir das Drehbuch an (nachdem alle ihre Notizen hinzugefügt hatten), und es wurde zu einem Kunstwerk für sich."

Im November 2020 veröffentlichte Markosian "Santa Barbara" als ihre erste Monografie bei Aperture. Diesen Sommer wird sie die Fotos ausstellen und den fertigen Film im San Francisco Museum of Modern Art uraufführen, um eine Version des amerikanischen Traums ihrer Familie mit der Welt zu teilen. Es gibt auch Pläne, den Film im September im International Center of Photography in New York zu zeigen.

"Ich weiß noch, wie besonders es war, nach Amerika zu kommen, und ich habe das nie als selbstverständlich angesehen. Es war für uns alle mit großen Opfern verbunden", sagte sie. "Diese zweite Chance, sich an einen Teil deines Lebens zu erinnern und ihn neu zu gestalten, ist ein absolutes Geschenk, und ich denke, das hat mir die Kunst gegeben."

