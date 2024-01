Ein von der Regierung finanziertes schwedisches Kunstprojekt bezahlt Sie dafür, dass Sie tun, was Sie wollen

Die erfolgreiche Bewerberin/der erfolgreiche Bewerber muss sich jeden Tag am neuen Bahnhof Korsvägen in Göteborg, Schweden, ein- und ausstempeln. Darüber hinaus hat die Stelle keine festen Aufgaben oder Pflichten.

Der Mitarbeiter kann sich frei bewegen - und muss nicht einmal im Bahnhof bleiben, wenn er sich für die Arbeit angemeldet hat, solange er am Ende des Tages zurückkehrt.

Die Idee mit dem Titel "Eternal Employment" stammt von dem schwedischen Künstlerduo Simon Goldin und Jakob Senneby. Die konzeptionelle Performance ist als politischer Kommentar und Einblick in den Arbeitsmarkt gedacht.

"Eternal Employment" war der Gewinner des Chronotopia-Wettbewerbs, bei dem Ideen für die Gestaltung von zwei neuen Bahnhöfen in Göteborg gesucht wurden.

Die Bauarbeiten am Bahnhof Korsvägen werden voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen sein, was auch der voraussichtliche Starttermin für die Arbeit "Eternal Employment" ist. Bewerbungen können ab 2025 eingereicht werden.

Der Zweck der Arbeit

Der Bahnhof wird eine Umkleidekabine für seine neuen Mitarbeiter und eine Uhr für die An- und Abmeldung bieten.

Die Uhr wird mit Leuchtstoffröhren über dem Bahnsteig verbunden sein. Diese "Arbeitsleuchten", die so gestaltet sind, dass sie archetypischen Büroleuchten ähneln, signalisieren, wann der Mitarbeiter "bei der Arbeit" ist, so der Vorschlag der Künstler.

"Obwohl zunächst fast unsichtbar, hat 'Eternal Employment' das Potenzial, mit der Zeit eine reiche Geschichte von Gerüchten, Witzen, Nachrichten und anderen sekundären Vermittlungen anzuhäufen, die ihren Weg in die mündliche Geschichte Göteborgs findet", heißt es in dem Vorschlag.

Mit dem Projekt soll die Rolle der Arbeit in einer Zeit untersucht werden, in der immer mehr Menschen in einer postindustriellen Gesellschaft nicht-traditionelle Jobs annehmen, so die Künstler.

Goldin und Senneby erkennen an, dass ein Angestellter ohne spezifische Aufgaben sich langweilen kann. Ihr Vorschlag sieht aber auch vor, dass der erfolgreiche Kandidat seine eigenen kreativen Projekte entwickeln oder sich "einfach in einen Zustand ständiger Muße begeben" kann.

"Eternal Employment bietet nicht nur ein anderes Verständnis von Arbeit und Arbeitnehmer", heißt es in dem Vorschlag weiter, "sondern stellt auch die Begriffe Wachstum, Produktivität und Fortschritt in Frage, die den Kern der Moderne ausmachen."

"Angesichts von Massenautomatisierung und künstlicher Intelligenz besteht die drohende Gefahr bzw. das Versprechen, dass wir alle produktiv überflüssig werden", so die Künstler weiter. "Wir werden sozusagen alle 'bei Korsvägen' beschäftigt sein."

Kommentar zur Ungleichheit

Die Künstler ließen sich von dem Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty inspirieren, der argumentierte, dass die Kapitalrendite in den Industrieländern schneller wächst als die Durchschnittslöhne. In der Tat werden die Reichen immer reicher, während die Armen weiterhin zu kämpfen haben.

Goldin und Senneby erklärten, das Projekt sei finanziell machbar, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der "Geld besser bezahlt wird als Arbeit". Daher planen die Künstler die Gründung einer Stiftung, die die langfristige Investition von 6 Millionen schwedischen Kronen (ca. 633.000 $) überwachen soll - die Summe der Preisgelder, die von der Public Art Agency Sweden und der schwedischen Verkehrsverwaltung im Rahmen des Wettbewerbs bereitgestellt wurden.

Die Kapitalerträge aus der Investition werden nach Schätzungen der Künstler das Gehalt des Mitarbeiters mindestens 120 Jahre lang finanzieren.

Das Gehalt, die Rente und der Urlaub, die mit der Stelle verbunden sind, entsprechen dem Vorschlag zufolge denen eines durchschnittlichen Angestellten im öffentlichen Dienst. Wenn das Geld ausgeht, würde die Beschäftigung aufhören und die Lichter würden nie wieder angehen, hieß es.

"Das würde eine historische Verschiebung des Verhältnisses zwischen Kapitalrendite und Lohn bedeuten", schreiben die Künstler. "Eine anhaltende Periode, in der Arbeit besser bezahlt wird als Geld."

