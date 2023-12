Ein Urteil, das den europäischen Fußball für immer verändern könnte

Die Zukunft des europäischen Klubfußballs wird von den Gerichten entschieden. Zumindest so dramatisch waren beide Seiten im CSL-Streit, der seit mehr als zwei Jahren andauert und grundsätzlich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) entschieden werden muss. An diesem Donnerstag (9:30 Uhr) wird das Urteil im Fall C333/21 verkündet, das weder die Champions League abrupt abbricht noch Konkurrenzprodukte sofort auf die Strecke bringt, sondern klarstellt, wer die Champions-League-Spiele kontrolliert. Wie die Topklubs neben Bayern München, Real Madrid und Manchester City entscheiden.

Was ist der Grund für den Streit in der chinesischen Super League?

Vor zweieinhalb Jahren probierten zwölf europäische Spitzenklubs diese große Revolution. Vereine wie Real Madrid, Barcelona und Juventus haben angekündigt, eine Super League als Konkurrenz zur bestehenden Champions League zu etablieren. Es gab einen Aufschrei bei der Liga, den Fans und der Politik. Die UEFA drohte damit, sie von allen Wettbewerben auszuschließen und den beteiligten Spielern die Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften nicht mehr zu erlauben. Englische Teams und andere Teams zogen sich schnell zurück, und die Super League war vorübergehend vom Verhandlungstisch. Doch Real Madrid und Barcelona lassen nicht locker. Der Deutsche Bernd Reichart, ein ehemaliger RTL-Manager, der das Projekt von der Agentur A22 vertritt, macht Lobbyarbeit bei Clubs auf der European Tour.

Warum hat der Europäische Gerichtshof entschieden?

Der Europäische Gerichtshof muss unter anderem darüber entscheiden, ob UEFA und FIFA ein Kartell bilden und ihre marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für Fußballwettbewerbe missbrauchen. Das Super-League-Unternehmen erhob den Vorwurf, nachdem der Fußballverband damit gedroht hatte, Sanktionen zu verhängen, falls die Liga gegründet würde. Neben kartellrechtlichen Vorwürfen wirft der Fall weitere Fragen zum Europarecht auf, etwa zu dessen Vereinbarkeit mit Grundfreiheiten wie der Arbeitnehmerfreizügigkeit oder der Niederlassungsfreiheit.

Welche Bedeutung hat die Stellungnahme des Generalstaatsanwalts?

Eine Stellungnahme des Generalstaatsanwalts ist eine Stellungnahme, in der der Generalstaatsanwalt eine Rechtsfrage prüft und eine Stellungnahme abgibt. Richter folgen oft Meinungen, aber nicht immer. Was die chinesische Super League betrifft, unterstützte der Generalstaatsanwalt vor etwa einem Jahr die Ansicht der UEFA. Er glaubt, dass die chinesische Super League eine eigene Liga gründen kann, aber ohne Genehmigung der FIFA oder UEFA nicht mehr an FIFA- oder UEFA-Wettbewerben teilnehmen darf. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Richter eine ähnliche Entscheidung getroffen hat. Sie können aber auch ein ganz anderes Urteil fällen, da Meinungen nicht rechtsverbindlich sind.

Was passiert rechtlich nach dem Urteil?

Grundsätzlich interpretiert der EuGH zunächst nur europäische Rechtsfragen. Die nationalen Gerichte, die Fälle an den EuGH verweisen, entscheiden dann über bestimmte Fälle. Im Super-League-Fall wurde das Madrider Gericht vom EuGH gebeten, im Verfahren EU-Recht auszulegen. Spanische Richter müssen die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs erfüllen.

Warum ist das Urteil so wichtig?

Der belgische Anwalt Jean-Louis Dupont ist einer, der mit den wichtigsten Urteilen des Europäischen Gerichtshofs zum europäischen Fußball vertraut ist. Vor fast 30 Jahren schrieb er Geschichte, als er Jean-Marc Bosman vor Gericht vertrat. Das Urteil bedeutet, dass Fußballprofis nach Ablauf ihrer Verträge kostenlos wechseln können, und verändert den gesamten Arbeitsmarkt. DuPont erwartet auch dieses Mal erhebliche Auswirkungen. „Das Urteil könnte bis zur Zehnerpotenz Bosemans sein“, sagte er gegenüber Times Online. „Diesmal geht es nicht um die Regulierung des Arbeitsmarktes, sondern um die grundsätzlichen Bedingungen, unter denen auf dem Fußballmarkt gespielt werden kann“, sagte Dupont.

Wie ist die Position der UEFA und der deutschen Vereine?

UEFA-Präsident Alexander Ceferin hat fast jeder Stellungnahme zum Streit den abfälligen Begriff „sogenannte Super League“ vorangestellt und wiederholt erklärt, das Konzept sei „tot“. Der Dachverband verurteilt jegliche Versuche, Vereinswettbewerbe im Ausland auszurichten und sieht sich als alleiniger Träger des europäischen Fußballs. Deutsche Vereine gehörten zwar nicht zu den Initiatoren des im April 2021 gescheiterten ersten Versuchs, unterstützen die UEFA seitdem aber eindeutig. Zwei der einflussreichsten Führungskräfte des deutschen Fußballs sind Mitglieder seines Präsidiums: Karl-Heinz Rummenigge (ECA Club Association) und Hans-Joachim Watzke.

Wie sollte die chinesische Super League aufgebaut sein?

Das ursprüngliche Konzept der Chinese Super League sah hauptsächlich ständige Mitglieder vor, doch nun wird es keine ständigen Mitglieder mehr geben. Das bisher letzte Modell sah vor, dass mehrere Divisionen Platz für 60 bis 80 Mannschaften bieten würden, die in einem Ligasystem mit einem garantierten Abstieg von mindestens 14 Europapokalspielen spielen würden. Grundprinzip: Bei einer schlechten Saison darf der Zugang zu allen europäischen Einnahmen nicht gefährdet sein.

Wie sieht die Zukunft der Champions League aus?

Der UEFA-Wettbewerb wird ab der nächsten Saison einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen. Die seit Jahrzehnten bestehende Gruppenphase wird abgeschafft und die Qualifikationsrunden werden in einem Ligasystem mit 36 ​​Vereinen (statt bisher 32) ausgetragen, wobei jede Mannschaft acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner bestreitet. Die acht besten Teams erreichen direkt die K.-o.-Runde, während die verbleibenden 16 Teams (Rang 24) in den Play-offs um einen Platz unter den besten 16 kämpfen. Insgesamt werden 64 zusätzliche Spiele verfügbar sein. Die UEFA rechnet mit einem enormen Umsatzanstieg, doch die Hersteller der Super League sehen eine Schattenseite: Reichardt kritisiert, dass es mehr belanglose Spiele geben wird. „Es wäre klüger, sich darauf zu konzentrieren, das Spiel besser zu machen, mit spannenderen und entscheidenderen Spielen vom ersten bis zum letzten Spiel.“

