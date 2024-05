Ein Rettungsteam der US Air Force rettet einen schwerkranken Passagier von einem Kreuzfahrtschiff im weiten Atlantik.

In einer aufregenden Rettungsaktion musste die 920th Rescue Wing dreimal von Hubschrauber zu Hubschrauber betankt werden, um die gestrandete Carnival Venezia zu erreichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Venezia befand sich auf dem Rückweg nach New York City, nachdem sie verschiedene Orte auf den Bahamas und in der Karibik besucht hatte, und war rund 350 nautische Meilen (etwa 400 Landmeilen oder 645 Kilometer) vom amerikanischen Festland entfernt.

Um diese große Entfernung zu bewältigen, wurden zwei HH-60G Pave Hawk-Hubschrauber, zwei HC-130J Combat King II-Flugzeuge sowie zwei Besatzungen von Rettungsoffizieren und Rettungssanitätern von der Patrick Space Force Base in Florida mobilisiert, heißt es in der Mitteilung.

Aufgrund der großen Entfernung musste das 920. Rettungsgeschwader eine Luftbetankung per Hubschrauber durchführen, die auch als HAAR bezeichnet wird. Bei dieser Technik wird eine Sonde des Hubschraubers an einem Treibstofftank des HC-130J-Flugzeugs befestigt, so dass der Treibstoff während des Flugs übertragen werden kann.

Nach der Ankunft wurden die Retter aus den Hubschraubern heruntergezogen und begannen damit, den Patienten für den Transport vorzubereiten. Der Patient und seine Mutter wurden in den Hubschrauber gehoben, wo sie auf dem Weg in ein Krankenhaus auf dem Festland medizinisch versorgt wurden, heißt es in der Mitteilung.

Sowohl die 920. Rettungsstaffel als auch die Kreuzfahrtgesellschaft machten keine Angaben über den Zustand des Patienten oder das Krankenhaus, in dem er behandelt wurde.

Kapitän Dylan Gann, ein Pilot der 301. Rettungsstaffel, betonte in der Mitteilung: "Jeder im Geschwader hat mit unglaublicher Schnelligkeit mobilisiert. Mit vereinten Kräften haben wir viel Zeit gespart und konnten sechs Stunden vor allen anderen Rettungsteams lebensrettende Hilfe leisten."

Carnival gab gegenüber CNN Travel an, dass das Kreuzfahrtunternehmen, die Luftwaffe und die Küstenwache zusammengearbeitet haben. Gemeinsam änderten sie den Kurs der Venezia, um den Rettungshubschrauber abzufangen.

Nach der medizinischen Evakuierung fuhr das Schiff weiter in Richtung New York und legte wie geplant am Montag an.

