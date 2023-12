Ein Leitfaden für diese vulkanischen Begriffe: Peles Haar, Caldera, Vulkanasche - lernen Sie, was sie bedeuten

Der Ausbruch von Vulkanen kann katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt und die umliegenden Gemeinden haben. Der Ausbruch am Sonntagabend führte zur Annullierung von Flügen von und nach Honolulu und ließ Lava an der Seite des Vulkans herunterfließen.

Mit dem ersten Ausbruch seit 1984 brach der Mauna Loa zum ersten Mal seit fast 40 Jahren aus und schloss sich damit seinem Nachbarvulkan Kilauea an, der seit mehr als einem Jahr ausgebrochen war. Es wird erwartet, dass das seltene Ereignis mit zwei Ausbrüchen einen Zustrom von Besuchern anziehen wird, die die geschmolzenen Ströme sehen wollen, so der Nationalpark in einem Facebook-Post.

Hier sind einige Vulkanvokabeln, die Sie kennen sollten, um mit den Eruptionen Schritt zu halten.

Caldera: Eine Caldera ist eine große, kesselförmige vulkanische Vertiefung, die sich bildet, wenn ein Vulkan ausbricht und Magma freisetzt, das unter der Oberfläche gespeichert ist, wodurch das darüber liegende Gestein einstürzt. Eine Caldera unterscheidet sich von einem Krater, einer kleineren Vertiefung, die entsteht, wenn ein Vulkan ausbricht und Gestein nach außen schießt. Im Yellowstone-Nationalpark befindet sich eine berühmte Caldera, die 43 mal 28 Meilen groß ist.

Lava: Als Lava bezeichnen Wissenschaftler Magma, das durch die Erdoberfläche bricht - wie bei einem Vulkanausbruch. Lava bewegt sich als flüssige oder zähflüssige Masse, so der US Geological Survey.

Lava-Fontänen: Eine Lavafontäne ist genau das, wonach sie klingt: ein Lavastrahl, der durch die schnelle Bildung und Ausdehnung von Gasblasen im geschmolzenen Gestein in die Luft gespritzt wird", so der USGS. Die Fontänen können mehr als 500 Meter hoch werden.

Lavaströme: Als Lavaströme werden sowohl die sich bewegenden Lavamassen bezeichnet, die während eines Ausbruchs auf die Erdoberfläche geschleudert werden, als auch die erstarrten Ablagerungen, die sie nach dem Abkühlen hinterlassen.

Magma: Magma bezeichnet laut USGS das superheiße, geschmolzene Gestein unter der Erdoberfläche. Magmavorräte befinden sich in Magmareservoirs oder Magmakammern unter Vulkanen.

Peles Haar: Dieser Begriff beschreibt lange, dünne Stränge vulkanischen Glases, die sich aus Lavafontänen und schnellen Lavaströmen bilden, so der USGS. Die Stränge sind nach Pele, der hawaiianischen Göttin des Feuers, benannt. Peles Haare können nach Angaben des Dienstes über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg erhalten bleiben, obwohl der Wind sie schließlich von den meisten Oberflächen abträgt.

Tephra : Tephra ist ein Sammelbegriff für alle Gesteinsfragmente, die von einem ausbrechenden Vulkan in die Luft geschleudert werden, so der geologische Dienst.

Vulkanische Asche: Vulkanische Asche ist nicht dasselbe wie die Asche, die beim Verbrennen eines Blattes Papier entsteht. Vulkanische Asche, eine feinere Form von Tephra, besteht aus winzigen, scharfen Gesteins- und Glasstücken. Sie ist hart und abrasiv und löst sich nicht in Wasser auf, so der USGS. Wolken aus Vulkanasche stellen eine Gefahr für den Flugverkehr dar , da sie die Sicht beeinträchtigen, die Flugsteuerung beschädigen und sogar zum Ausfall von Triebwerken führen können.

Vog: Vog, ein Portmanteau aus "vulkanisch" und "Smog", beschreibt laut dem Interagency Vog Dashboard die "dunstige Luftverschmutzung", die durch vulkanische Emissionen entsteht.

Die Verschmutzung besteht hauptsächlich aus Wasserdampf, Kohlendioxid und Schwefeldioxid. Vog kann nach Angaben des USGS Umwelt- und Gesundheitsrisiken bergen.

Quelle: edition.cnn.com