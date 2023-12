Europa League - „Echt großes Stück“: Streich lobt Freiburgs Rivalen Lens

Cheftrainer Christian Streich lobt Freiburgs kommenden Europa-League-Gegner. RC Lens sei eine „Topmannschaft“ und eine „extrem schwierige Auslosung“, sagte der Trainer des Bundesligisten am Dienstag. Streich sagte, das Stade Borat-de-Lellis in Lens sei „eines der schönsten Stadien Frankreichs“. Der Verein habe „leidenschaftliche Fans, die voll und ganz hinter der Mannschaft standen. Die Stimmen wurden brutal.“

Freiburg bestreitet vom 15. bis 22. Februar ein Europapokal-Halbrundenspiel gegen Lens. Hier sind die Ergebnisse der Auslosung vom Montag. Stritch sagte, er freue sich auf das Spiel. Lens sei eine „echte Blockade“ für den SC, der am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim antritt.

Lens belegte in der vergangenen Saison in der Ligue 1 den zweiten Platz hinter Paris Saint-Germain. In der Champions League beendete die Mannschaft von Trainer Frank Hayes in diesem Jahr die Gruppenphase auf dem dritten Platz und stieg in die European League ab.

