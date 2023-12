Duzdag: Das tief in einem Salzbergwerk versteckte Heilbad am Rande Asiens

Das Herzstück ist jedoch das Salzbergwerk von Duzdag oder "Salzberg", das als größte medizinische Tourismuseinrichtung der Region fungiert.

Dieses übliche Reiseziel liegt 110 Meter unter der Erde und bietet alternative, ergänzende Behandlungen für Atemwegserkrankungen in Kammern an, die bereits vor fast 5.000 Jahren ausgehöhlt wurden.

Rückzugsort in den Bergen

Die Höhlen sind nur sieben Meilen von der Stadt Nachitschewan entfernt und liegen spektakulär in den Bergen auf einer Höhe von 1.173 Metern.

Das moderne Physiotherapiezentrum wurde 1979 auf dem Gelände von Salzminen gegründet, die in den 1970er Jahren von Archäologen ausgegraben worden waren. Es wird vermutet, dass hier seit dem dritten Jahrtausend v. Chr. Salz abgebaut und in den Nahen Osten exportiert wurde.

Wie es dazu kam, dass die Höhlen für ihre heilende Wirkung berühmt wurden, ist unklar, und es gibt mehrere Erklärungen für den Ursprung.

Der Legende nach werden die Höhlen von den Einheimischen, die das Duzdag-Salz als heilig betrachten, seit langem für ihre heilenden Kräfte verehrt. Während der Ausgrabungsarbeiten im 20. Jahrhundert fanden Archäologen angeblich Linderung für ihre Bronchitis und ihr Asthma.

Eine andere Geschichte erzählt von einem Jungen mit schweren Atemproblemen, der in der Nähe der Höhlen lebte und zum Spielen dorthin kam und Tiere an die Wände malte. Die Zeichnungen, die ihm zugeschrieben werden, sind immer noch an den Wänden zu sehen, während seine Krankheit, so behaupten die Einheimischen, vollständig geheilt wurde.

Salztherapie

Kuren mit Salz sind nichts Neues. Mitte des 19. Jahrhunderts beobachtete Feliks Boczkowski, ein Arzt in einem Salzbergwerk, dass die Bergleute nur selten an Atemwegserkrankungen litten und eine bemerkenswert gesunde Konstitution hatten.

Boczkowski gilt als Begründer dessen, was später als Halotherapie bekannt wurde: das Einatmen von Luft mit winzigen Salzpartikeln mit dem Ziel, die Atmung zu verbessern.

Die Halotherapie hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, obwohl die wissenschaftliche Gemeinschaft nicht einstimmig von ihrem Nutzen überzeugt ist. Experten haben festgestellt, dass das Salz in der Luft dazu beitragen kann, den Schleim in den Atemwegen zu verdünnen und Feuchtigkeit anzuziehen. Salzhaltige Umgebungen sind in der Regel auch allergenfrei.

Da es jedoch keine evidenzbasierten Erkenntnisse gibt, die die Erstellung medizinischer Richtlinien unterstützen, rät die American Lung Association, vor einer Halotherapie oder Salztherapie immer einen Arzt zu konsultieren.

Wenn die Salztherapie unter der Erdoberfläche durchgeführt wird und die klimatischen Bedingungen und die Salzluft in natürlich vorkommenden Höhlen genutzt werden, spricht man von Speläotherapie. Solche Salzhöhlen gibt es auf der ganzen Welt - in der Ukraine, in Ungarn, Polen, der Türkei, Deutschland und der Schweiz - und sie werden von vielen Asthmapatienten als alternative Behandlungsmethode genutzt.

Salziges Glitzern

Was den Duzdag-Komplex von anderen unterscheidet, ist seine horizontale Lage, die es den Patienten ermöglicht, sich allmählich an die Bedingungen in der Höhle anzupassen, während sie zu ihren Zimmern gehen, die fast 900 Fuß (oder 300 Meter) vom Haupteingang entfernt sind.

Der serpentinenreiche Weg in das Bergwerk führt zunächst zu dem schmucken einstöckigen Holzgebäude des Physiotherapiezentrums, das im Kontrast zu den geheimnisvoll funkelnden Wänden im Inneren des Stollens steht.

Was sofort auffällt, noch bevor man die Höhlen betritt, ist ein sehr deutlicher Geruch nach Duzdag-Salz, der sich deutlich von der leichten salzigen Brise unterscheidet, die vom nahen Kaspischen Meer herüberweht.

Die glitzernden Salzschichten an den Wänden sind 8,2 Meter dick (fast 27 Fuß). Der geräumige Tunnel mit Bänken an den Seiten und sogar einem Ruhebereich mit Fernseher und Tischen vermittelt kein Gefühl von Klaustrophobie.

Bei näherer Betrachtung der kleinen rosafarbenen Felsen an den Wänden wird deutlich, dass auch diese aus Salz bestehen. Die Menschen sammeln größere Stücke und bewahren sie zu Hause auf, weil sie glauben, dass Kristalle Negativität beseitigen.

Es dauert eine Weile, bis man sich an den sehr starken Salzgeruch gewöhnt hat, aber das Atmen im Tunnel fällt nicht schwer. Das Zentrum erklärt, dass die natürliche Belüftung in der Höhle die Ansammlung von schädlichen Gasen wie Kohlendioxid, Methan und Stickstoff verhindert.

Das Zentrum behauptet, dass die günstige Kombination aus der Lage über dem Meeresspiegel, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit, dem atmosphärischen Druck, der ionischen Zusammensetzung des Sauerstoffs in den Minen und der bakteriologischen Zusammensetzung zur erfolgreichen Behandlung von Krankheiten wie Asthma bronchiale, chronischer Bronchitis, Pollinose und allergischem Schnupfen beigetragen hat.

Mikroklima

Das Mikroklima in den Höhlen bleibt das ganze Jahr über ziemlich konstant: Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 20 und 25 %, und obwohl es bei dem CNN-Besuch 3 °C draußen waren, herrschte in den Höhlen eine angenehme Temperatur von 18 bis 20 °C (64 bis 68 °F).

Das Zentrum wurde erweitert und bietet nun Platz für 474 Patienten. 2008 kam das Duzdag Hotel hinzu. Es liegt nur etwas mehr als eine Meile von den Höhlen entfernt und ist Teil des Duzdag-Physiotherapiekomplexes, wo die ankommenden Patienten untersucht werden und einige Tage zur Akklimatisierung verbringen.

Bei einem Spaziergang durch die Höhlen im Dezember ist nur eine einzige andere Touristengruppe zu sehen. Im Durchschnitt besuchen 3.500 bis 4.000 Patienten pro Jahr die Höhlen, vor allem im Sommer, da die meisten Menschen ihre Behandlungen in den Monaten planen, in denen die Kinder schulfrei sind und sie sich eine Auszeit von der Arbeit nehmen können.

In den letzten Jahren hat dieses ruhige Gesundheitsziel auch ein spezielles Rehabilitationsprogramm für die Zeit nach der Covid-Erkrankung entwickelt, um die Auswirkungen des Virus auf das Atmungssystem zu behandeln. Den Höhlen werden aber nicht nur heilende Kräfte nachgesagt: Sie sollen auch das Immunsystem stärken, den Kreislauf und das Hautbild verbessern und Stress abbauen.

Auch wenn diese Behauptungen nicht unabhängig bewiesen werden können, ist die ungewöhnliche Aura der Höhlen nicht zu leugnen.

Wenn man auf der Bank sitzt, umgeben von der Ruhe der glitzernden Wände, von denen Generationen von Menschen glauben, dass sie in aller Stille heilen, ist es leicht, in diese ruhige Atmosphäre einzutauchen und die Sorgen vor dem Eingang zu lassen.

