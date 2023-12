Saisonaler Genuss - Duftend und duftend: Winter-Lammsalat mit karamellisierten Walnüssen und Kaki-Rezept

Rapunzel, Vogerl oder Nüsslisalat – Feldsalat hat viele Namen. Diese Winterpflanze zeichnet sich durch ihr reiches nussiges Aroma aus und passt besonders in der kälteren Jahreszeit zu einer Vielzahl von Gerichten. Feldsalat passt besonders gut zu süßen und würzigen Zutaten. Vor allem saisonale Früchte wie Orangen oder Kakis präsentieren auf erlesene Weise ihren einzigartigen, reichen Geschmack, gepaart mit knackigen Nüssen und saurer Marmelade, und sorgen für ein visuelles Fest für die Geschmacksknospen.

Doch nicht nur kulinarisch, sondern auch nährstofftechnisch überzeugt der Feldsalat: Sein hoher Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen macht ihn zur Nährstoffbombe an kalten Wintertagen. Grund genug, diese Saison so viel wie möglich anzubieten.

Zutaten für vier Personen

300 bis 400 g Feldsalat 2 Kakis 1 Granatapfel 2 Knoblauchzehen 1 Teelöffel Zimt 70 g Walnüsse 30g Saccharose 1 Teelöffel scharfer Senf 2 Esslöffel Ahornsirup oder Honig 90 ml Olivenöl 2 bis 3 Esslöffel Balsamico-Essig 200g Feta-Käse, oder: Parmesanscheiben Salz und Pfeffer

Vorbereiten

Feldsalat waschen und abtropfen lassen. Die Kakis waschen, den Stielansatz entfernen und in Würfel schneiden. Schneiden Sie den Granatapfel in zwei Hälften, halten Sie ihn mit der Schnittfläche nach unten in Ihren Händen, brechen Sie dann die Kerne aus den Hälften und legen Sie ihn über eine große Schüssel. Die Knoblauchzehen schälen und auspressen. Den Feta abtropfen lassen und in Stücke schneiden. Legen Sie die Kakis auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Mit Zimt bestreuen und mit etwas Öl beträufeln. Bei 200 Grad etwa 15 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Den Rohrzucker und etwa 20 ml Wasser in die beschichtete Pfanne geben. Kochen, bis sich der Zucker auflöst. Die Walnüsse dazugeben und verrühren, bis alles gut vermischt ist. Rühren Sie weiter, bis sich der Zucker auf den Nüssen absetzt. Hitze reduzieren, auf Backpapier legen und abkühlen lassen. Bereiten Sie das Dressing vor: Senf, Ahornsirup, Olivenöl und Balsamico-Essig in einer Schüssel vermischen. Knoblauch einrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de