Drei "gefährdete" Stätten auf der UNESCO-Liste des Welterbes

Alle drei Stätten wurden gleichzeitig in die Liste des gefährdeten Welterbes der UNESCO aufgenommen.

Das Gründungsübereinkommen der UNESCO verpflichtet alle Mitglieder - zu denen auch Russland und die Ukraine gehören -, "keine vorsätzlichen Maßnahmen zu ergreifen, die ihr Erbe oder das eines anderen Vertragsstaates direkt oder indirekt schädigen".

Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, sagte in einer Erklärung, er hoffe, dass die Aufnahme in die Liste dazu beitragen werde, Odesa vor dem Krieg zu schützen.

"Odesa, eine freie Stadt, eine Weltstadt, ein legendärer Hafen, der Film, Literatur und Kunst geprägt hat, wird damit unter den verstärkten Schutz der internationalen Gemeinschaft gestellt", so Azoulay.

"Während der Krieg weitergeht, verkörpert diese Inschrift unsere kollektive Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass diese Stadt, die schon immer globale Umwälzungen überstanden hat, vor weiterer Zerstörung bewahrt wird."

In der Erklärung hieß es, dass die Entscheidung der Ukraine Zugang zu "technischer und finanzieller internationaler Hilfe" zum Schutz und Wiederaufbau des Stadtzentrums verschaffen werde.

Die Eintragung erfolgte während einer außerordentlichen Sitzung des Welterbekomitees in Paris.

Auf der Sitzung ging es um drei bedrohte Stätten:

-Historisches Zentrum von Odesa (Ukraine)- Rachid Karami International Fair-Tripoli (Libanon)- Wahrzeichen des alten Königreichs von Saba im Gouvernement Marib (Jemen)

Alle drei Stätten sind nun sowohl in der Liste des Welterbes als auch in der Liste des gefährdeten Welterbes aufgeführt.

Im Jemen umfasst die Stätte sieben archäologische Stätten, die die architektonischen, ästhetischen und technologischen Errungenschaften des Königreichs von Saba vom ersten Jahrtausend v. Chr. bis zur Ankunft des Islam um 630 n. Chr. zeigen.

Jahrtausend v. Chr. bis zur Ankunft des Islams um 630 n. Chr. Die Stätte wurde in die Liste der gefährdeten Stätten aufgenommen, da sie durch den anhaltenden Konflikt im Jemen bedroht ist.

Die Stätte im Libanon, die Internationale Messe Rachid Karami in Tripoli, wurde 1962 von dem brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer entworfen. Ihr Hauptgebäude ist eine bumerangförmige überdachte Ausstellungshalle.

"Es ist eines der wichtigsten repräsentativen Werke der modernen Architektur des 20. Jahrhunderts im arabischen Nahen Osten", so die UNESCO in einer Pressemitteilung.

Jahrhunderts", heißt es in der Mitteilung der UNESCO. Die Aufnahme in die Liste der bedrohten Bauwerke erfolgte aufgrund des "alarmierenden Erhaltungszustands, des Mangels an finanziellen Mitteln für die Instandhaltung und der latenten Gefahr von Entwicklungsvorhaben, die die Integrität des Komplexes beeinträchtigen könnten", so die UNESCO.

Marnie Hunter von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.Bild oben: Das historische Zentrum von Odesa, Ukraine, steht jetzt auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. (bergamont/iStockphoto/Getty Images)

Quelle: edition.cnn.com