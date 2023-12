Tischtennis - Drei deutsche Mannschaften erreichen das Champions-League-Finale

Der Titelverteidiger 1. Saarbrücken erreichte als dritter deutscher Verein das Finale der Tischtennis-Champions-League. Die Saarländer werden am 31. März und 1. April die Endrundenspiele der vier besten Mannschaften ausrichten. Ebenfalls qualifiziert waren der Deutsche Meister Düsseldorf, der Pokalsieger TTC Neu-Ulm und der Austria Wien SC Neustadt.

Saarbrücken zog am Donnerstagabend durch einen 3:2-Sieg über den zweifachen Champions-League-Sieger AS Pontoise-Cergy aus Frankreich in der entscheidenden Gruppenphase ins Halbfinale ein. Der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska verlor zwei Spiele gegen Marcos Freitas und Lim Jong-hun. FCS-Punkte gewannen der slowenische Spieler Darko Jorgic, der japanische Spieler Yuto Muramatsu und der rumänische Spieler Eduard Ionescu.

Quelle: www.stern.de