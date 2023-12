Dieser Teenager ist von Alaska nach Argentinien geradelt

Der erfahrene Radfahrer Garner aus Long Beach, Kalifornien, war bereits von Los Angeles nach San Francisco geradelt und erkannte, dass er den Kontinent ohne große Schwierigkeiten mit dem Fahrrad durchqueren könnte, wenn er wollte.

Nach der Lektüre eines Buches des Abenteurers Jedidiah Jenkins, der von Oregon nach Argentinien geradelt war, beschloss Garner, von Prudhoe Bay in Alaska, dem nördlichsten auf der Straße erreichbaren Punkt der Vereinigten Staaten, nach Ushuaia in Argentinien, dem südlichsten Punkt Südamerikas, zu radeln.

Und während sich viele seiner Schulfreunde auf das College vorbereiteten, begann Garner, sich auf das Abenteuer seines Lebens vorzubereiten.

Episches Abenteuer

"Ich habe den ganzen Monat nach meinem Abschluss damit verbracht, die Ausrüstung zu besorgen, und dann bin ich losgefahren", erzählt Garner bei CNN Travel. "Es ging wirklich schnell. Es war anfangs nicht sehr gut geplant."

Garner war 17 Jahre alt, als er sich auf einem KHS Zaca Mountainbike auf den Weg machte, nur mit einem Zelt, einem Schlafsack, Lebensmitteln und Wasser für etwa einen Tag, einigen tragbaren Batterien, einer medizinischen Ausrüstung und zusätzlichen Teilen für sein Fahrrad.

Am 1. August 2021 begann er seine Reise über den Panamerican Highway, ein Straßennetz, das sich über ganz Amerika erstreckt.

Der Teenager, der durch seine TikTok-Videoserie nach seiner Reise nach San Francisco bereits eine beachtliche Anzahl von Anhängern gewonnen hatte, beschloss, seine Reise zu dokumentieren, die ihn durch 14 Länder führte, darunter Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Kolumbien, Peru, Chile und Argentinien.

"Es gibt eine offizielle Route und es gibt inoffizielle Routen", erklärt er. "Im Grunde habe ich mir meine eigene [Route] nach und nach zusammengestellt. Solange ich jeden Tag nach Süden fuhr, wusste ich, dass ich in die richtige Richtung ging.

Garner gibt zu, dass seine Eltern, die getrennt leben, nicht sonderlich begeistert von der Aussicht waren, dass ihr Sohn im Teenageralter den ganzen Weg nach Südamerika allein zurücklegt.

Er sagt, seine Mutter habe sich zunächst geweigert, ihm zu glauben, und habe "wahrscheinlich acht Monate lang Angst gehabt", während er seinem Vater erst nach der Abreise davon erzählt habe, da er sich sicher war, dass er dagegen sein würde.

"Er rief mich an, als ich in Alaska war, und ich erzählte ihm, wo ich war", erklärt Garner, bevor er hinzufügt, dass beide nun seine größten Unterstützer sind und seine Fortschritte eifrig verfolgen.

Vorteile des Radfahrens

Obwohl Garner ursprünglich mit dem Radfahren begann, weil er kein Auto hatte, hält er es jetzt für die beste Art zu reisen und hätte diese Reise nicht anders machen wollen.

"Es ist die intimste Art zu reisen", sagt er. "Man fährt so langsam, und man muss sich körperlich anstrengen, um an Orte zu gelangen. So gewinnt man wirklich eine Bindung zu den zufälligsten kleinen Städten und Kurven auf der Straße.

"Es hat etwas mit Selbstständigkeit zu tun und dem Wissen, dass man auf eigenen Füßen steht. Wenn man fährt oder fliegt, ist es manchmal so, als würde man sich an einen Ort teleportieren. Man war nicht draußen. Du hast nicht gerochen. Du hast nichts angefasst."

Der Teenager verbrachte rund viereinhalb Monate mit dem Fahrrad in Mexiko und beschreibt diese Erfahrung als eine der wichtigsten in seinem Leben.

"Meine ganze Familie stammt aus Mexiko", erklärt er. "Ich bin damit aufgewachsen, [nach Mexiko] zu fahren, aber ich habe die Sprache nie gelernt. Es ist also eine Sache, mich jedes Jahr zu besuchen, und eine andere, dort zu leben.

"Das ganze Land mit dem Fahrrad zu durchqueren, mich wieder mit meiner Kultur zu verbinden, bei meiner Familie zu bleiben und die Sprache in dem Land zu lernen, aus dem meine Familie stammt, war für mich sehr wichtig."

Unglückliche Rückschläge

Garner verließ Kalifornien mit sehr wenig Geld und sagt, dass er mit einem Budget von etwa 430 Dollar pro Monat auskommen muss.

Er merkt an, dass er von Leuten gehört hat, dass er das, was er tut, nur tun kann, "weil er ein weißer, reicher Mann ist", und er möchte darauf hinweisen, dass dies einfach nicht der Fall ist.

"Ich bin ein mexikanischer Einwanderer der ersten Generation. Und ich bin nicht reich", sagt er. "Ich habe das alles selbst finanziert. Und es braucht wirklich nicht viel Geld, um das zu tun.

"Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass man reich sein muss, um eine Radtour zu machen. Ich habe Leute aus allen wirtschaftlichen Verhältnissen getroffen.

"Die Leute können jede Nacht in Hotels übernachten, und ich habe Leute gesehen, die buchstäblich nur Müllsäcke auf dem Rücken ihres Fahrrads hatten.

"Ich habe in jedem Land, in dem ich war, Menschen aller Ethnien gesehen, allein und mit Partnern. Und ich habe so viele unglaubliche, inspirierende Frauen getroffen. Es ist wirklich für jeden zugänglich."

Garner hatte für etwa acht Monate der Reise einen Reitbegleiter namens Logan. Er verließ die Gruppe jedoch, als sie Kolumbien erreichten, und Garner reiste für den Rest der Reise allein weiter.

Von den vielen Ländern, durch die er geradelt ist, war er besonders von El Salvador überrascht, das er als "eines der friedlichsten, schönsten und ruhigsten Länder" beschreibt.

Die Reise war zwar voller unglaublicher Höhepunkte, aber Garner erlebte auch einige Tiefpunkte.

Er sagt, dass er mindestens fünf Mal ausgeraubt wurde und einen Monat im Krankenhaus verbringen musste, nachdem er in Kolumbien vom Fahrrad gestürzt und auf dem Kopf gelandet war.

"Der Gedanke, dass man sich verletzen könnte und dass etwas wirklich Schreckliches passieren könnte, geht einem beim Reisen ständig durch den Kopf", sagt er, bevor er erklärt, dass er mit etwa 40 Stichen genäht wurde und sich einer plastischen Operation unterziehen musste, um sein Ohr zu reparieren und es wieder zusammenzunähen.

"Aber es war nicht wirklich eine Realität, bis ich in Kolumbien verletzt wurde. Ich war etwa 15 Minuten lang ohnmächtig, und es dauerte ein paar Stunden, bis ich wieder sprechen konnte.

Garner beschloss nach dem Vorfall, ein Testament zu verfassen, und sagt, dass es ihn sehr belastet hat, wochenlang stillhalten zu müssen.

Er gibt zu, dass er während einer besonders schwierigen Zeit kurz daran dachte, aufzugeben, nachdem er im Süden Mexikos ausgeraubt wurde und mit der extremen Hitze zu kämpfen hatte.

"Etwa zweieinhalb Wochen lang hatten mein Partner Logan und ich keine Verbindung zur Außenwelt", erklärt er.

"Wir hatten keine Handys. Das Wetter war schwierig. Jeden Tag waren es über 40 Grad Celsius (104 F). In dieser Zeit wurde ich krank."

Garner zufolge konnten die beiden nur wenige Minuten mit dem Fahrrad fahren, bevor sie wegen der Hitze anhalten mussten und darüber diskutierten, ob sie den Bus nach Hause nehmen sollten, sobald sie Mittelamerika erreicht hatten.

"Es hat keinen Sinn, uns zu quälen", erinnert er sich, damals gesagt zu haben. "Das macht keinen Spaß."

Zum Glück war das Wetter viel kühler, als sie etwa eine Woche später Guatemala erreichten, und sie beschlossen, durchzuhalten.

Endspurt

Während des letzten Monats seiner Reise dachte Garner an nichts anderes als daran, dass sein "Rad den letzten Zentimeter des Asphalts überquert", und wurde manchmal so emotional, dass er "auf dem Fahrrad grundlos zu weinen begann, obwohl es noch gar nicht passiert war".

Am 10. Januar kam er schließlich in Ushuaia an, nachdem er in 527 Tagen 32.000 Kilometer (fast 20.000 Meilen) geradelt war.

Der 19-jährige Garner sagt jedoch, dass sich der Moment, auf den er so lange hingearbeitet hatte, etwas antiklimaktisch anfühlte.

"Es [Ushuaia] war eine sehr touristische Stadt, und es gab so viele Menschen", erklärt er. "Ich konnte nicht wirklich Zeit für mich allein haben. Und ich war ein wenig enttäuscht."

Etwas niedergeschlagen beschloss er, für ein paar Tage in einen Nationalpark zu fahren und dort über seine Zeit auf der Straße nachzudenken.

"Mir wurde klar, dass es mir egal war, was die letzte Stadt war", sagt er. "Es ging nur darum, dorthin zu kommen. Und ich weiß, das ist sehr klischeehaft, aber das war wirklich das, was mir klar geworden ist."

Zu Garner gesellte sich bald seine Partnerin Chloe, die er auf seiner Reise nach San Francisco kennen gelernt hatte und mit der er in Kontakt geblieben war.

Er sagt, die beiden seien zunächst nur Freunde gewesen, aber ihre Freundschaft entwickelte sich zu mehr, während Garner unterwegs war.

"Etwa ein Jahr lang, während meiner Reise, haben wir eine Fernbeziehung geführt", sagt er.

Das Paar reist jetzt mit dem Rucksack zurück nach Kalifornien und nimmt dabei so ziemlich die gleiche Route wie Garner auf seinem Hinweg - er hat sein Fahrrad an einen Freund in Chile geschickt, der es für ihn nach Long Beach weiterschickt.

"Wir hatten gehofft, im Juli für den Sommer nach Hause zu kommen", fügt er hinzu. "Aber das Ende ist offen. Wir haben noch etwa vier bis fünf Monate Zeit, um mit dem Rucksack nach Hause zu reisen.

"Es ist wirklich schön für mich, die Orte noch einmal zu sehen, bevor ich zum normalen Leben übergehe.

Andere inspirieren

Nach seiner Rückkehr plant Garner, ein Buch über seine Reise zu schreiben, in der Hoffnung, dass es andere junge Menschen inspiriert, eine solche Reise zu unternehmen.

Er sagt, dass er regelmäßig Nachrichten von Leuten erhält, die seine Geschichte auf Instagram oder TikTok gesehen haben und sich veranlasst fühlen, etwas Ähnliches zu tun.

"Ich habe so viel mehr Nachrichten bekommen, als ich jemals gedacht hätte", sagt er. "Und die Leute machen es wirklich.

"Ich verfolge einige der Leute, die mir eine Nachricht geschickt haben, und sie radeln jetzt tatsächlich von Alaska nach Argentinien.

"Es ist ein großartiges Gefühl, zu wissen, dass ich mehr Leute dazu bringe, denn es gab Leute, die mich dazu gebracht haben. Und ich fühle mich großartig, wenn ich das Gleiche tue."

Obwohl er sich sehr darauf freut, seine Familie und Freunde wiederzusehen, von denen einige während seiner Abwesenheit mit dem Studium beschäftigt waren, bereut Garner keineswegs, einen anderen Weg eingeschlagen zu haben.

"Wäre ich ein besserer Mensch geworden, wenn ich zu Hause geblieben wäre und auf die Volkshochschule gegangen wäre," fragt er.

"Wäre ich dann wirklich so aufgeschlossen wie jetzt? Ich glaube stark, dass ich es nicht wäre. Deshalb denke ich, dass dies die kompetenteste Entscheidung war, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ich war mir noch nie so sicher über etwas, das ich getan habe."

