Diese ultraweiße Farbe könnte Gebäude kühlen und den Bedarf an Klimaanlagen senken

Die Farbe, die von Ingenieuren der Purdue-Universität in Indiana im Rahmen eines sechsjährigen Projekts entwickelt wurde, ist in der Lage, bis zu 98,1 % des Sonnenlichts zu reflektieren und kann daher Gebäude kühlen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Farbe wird die "ultraweiße" Farbe aus einer chemischen Verbindung namens Bariumsulfat hergestellt, die auch bei der Herstellung von Kosmetika und Fotopapier verwendet wird.

Die Bariumsulfatpartikel bestehen aus unterschiedlich großen Teilchen, die die Sonnenstrahlen "streuen" und sogar unmittelbar umgebende Oberflächen kühlen können.

Weiße Farbe wird seit Jahrhunderten in wärmeren Klimazonen verwendet, um Gebäude vor der Hitze zu kühlen, aber diese neue Formel absorbiert viel weniger Sonnenlicht und damit Wärme, so die Forscher.

Während herkömmliche Farbe zwischen 10 und 20 % des Sonnenlichts absorbiert, nimmt die neue Farbe nur 1,9 % auf - eine Menge, die gering genug ist, damit ein Gebäude insgesamt Wärme verliert, so die Forscher.

"Wenn man mit dieser Farbe eine Dachfläche von etwa 1.000 Quadratmetern abdecken würde, könnte man nach unseren Schätzungen eine Kühlleistung von 10 Kilowatt erzielen. Das ist leistungsfähiger als die zentralen Klimaanlagen der meisten Häuser", sagte der leitende Forscher Xiulin Ruan, Professor für Maschinenbau an der Purdue University.

Den Forschern zufolge ist die neue weiße Farbe so weiß, dass sie dem schwärzesten Schwarz, "Vantablack", entspricht, das bis zu 99,9 % des sichtbaren Lichts absorbiert.

Sie sei die "kühlste Farbe aller Zeiten" und könne Oberflächen nachts um 19 Grad Celsius kühler halten als die übrige Umgebung und bei starker Sonneneinstrahlung um 8 Grad Celsius niedriger.

Lukas Schertel, ein Experte für Lichtstreuung von der Universität Cambridge, der nicht an den Forschungen beteiligt war, erklärte gegenüber CNN, dass die Ergebnisse potenziell aufregend seien und dass die Farbe, wenn sie in industriellem Maßstab eingesetzt würde, durch die Verringerung des Energieverbrauchs positive Auswirkungen auf das Klima haben könnte.

Er sagte, dass die Forschung an kühlenden Farben in den letzten Jahren an Fahrt gewonnen habe und dass sie, wenn sie in industriellem Maßstab angewendet würden, auch auf Generatoren und andere Maschinen, die Wärme abstrahlen, theoretisch einen globalen Einfluss auf die Energieeffizienz haben könnten.

Die Herausforderung bestehe darin, die kommerzielle Nutzung zu fördern, und dazu müsse die Herstellung der Farbe skalierbar und erschwinglich sein.

Die in der Formel verwendeten Materialien seien bereits "relativ weit verbreitet", fügte er hinzu, aber ein Hersteller müsse sie "kosteneffizient machen".

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com