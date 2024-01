Diese japanischen Rindfleischkroketten sind so beliebt, dass es eine 30-jährige Warteliste gibt

Das ist kein Tippfehler. Dreißig. Jahre.

Das 1926 gegründete Unternehmen Asahiya verkaufte jahrzehntelang Fleischprodukte aus der Präfektur Hyogo, darunter auch Kobe-Rindfleisch, bevor es in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Rinderkroketten in die Regale aufnahm.

Aber erst in den frühen 2000er Jahren wurden diese frittierten Kartoffel- und Rindfleischklöße zu einer Internet-Sensation, was dazu führte, dass die Käufer heute lächerlich lange warten müssen.

Eine unrentable Geschäftsidee

Die begehrten "Extreme Croquettes" sind eine von vier Arten von Kobe-Rindfleisch-Kroketten, die bei Asahiya erhältlich sind. Sie können nicht drei Jahrzehnte warten? Die "Premier Kobe Beef Croquettes" des Ladens haben derzeit eine Warteliste von vier Jahren.

"Wir haben 1999 begonnen, unsere Produkte über das Internet zu verkaufen", erklärt Shigeru Nitta, der Asahiya in dritter Generation führt. "Damals haben wir Extreme Croquettes als Versuch angeboten."

Nitta wuchs in Hyogo auf und besuchte von klein auf mit seinem Vater die örtlichen Rinderfarmen und -auktionen.

Als er 30 Jahre alt war, übernahm er 1994 das Geschäft von seinem Vater.

Nachdem er einige Jahre lang mit dem elektronischen Handel experimentiert hatte, stellte er fest, dass die Kunden zögerten, online eine hohe Summe für erstklassiges Rindfleisch zu bezahlen.

Daraufhin traf er eine mutige Entscheidung.

"Wir verkauften Extreme Croquettes zum Preis von 270 JPY (1,8 $) pro Stück... Das darin enthaltene Rindfleisch allein kostet etwa 400 JPY (2,7 $) pro Stück", sagt Nitta.

"Wir haben erschwingliche und schmackhafte Kroketten hergestellt, die das Konzept unseres Ladens veranschaulichen, um die Kunden dazu zu bringen, die Kroketten zu genießen und dann zu hoffen, dass sie nach dem ersten Versuch unser Kobe-Rindfleisch kaufen."

Um den finanziellen Verlust am Anfang zu begrenzen, produzierte Asahiya jede Woche nur 200 Kroketten in der eigenen Küche neben dem Laden.

"Wir verkaufen das Rindfleisch, das von Leuten aufgezogen wurde, die wir kennen. In unserem Laden wird nur Fleisch verkauft, das in der Präfektur Hyogo erzeugt wurde, egal ob es sich um Kobe-Rind, Kobe-Schwein oder Tajima-Huhn handelt. Das war schon der Stil des Ladens, bevor ich der Besitzer wurde", sagt Nitta.

Tatsächlich fuhr Nittas Großvater früher mit dem Fahrrad und einem Handkarren nach Sanda, einem weiteren berühmten Wagyu-Zuchtgebiet in Hyogo, um die Produkte selbst abzuholen.

"Seit dieser Zeit hat unser Geschäft Verbindungen zu lokalen Rinderzüchtern, so dass wir das Fleisch nicht von außerhalb der Präfektur beziehen müssen", fügt Nitta hinzu.

Produktion angekurbelt, aber Popularität wächst

Der günstige Preis der Extreme Croquettes steht in keinem Verhältnis zur Qualität der Zutaten. Sie werden täglich frisch und ohne Konservierungsstoffe zubereitet. Zu den Zutaten gehören drei Jahre altes weibliches Kobe-Rindfleisch der Klasse A5 und Kartoffeln von einer örtlichen Ranch.

Nitta sagt, er habe die Ranch ermutigt, Kuhmist für den Anbau der Kartoffeln zu verwenden. Die Stängel der Kartoffeln werden dann an die Kühe verfüttert, wodurch ein Kreislauf entsteht.

Mit der Zeit erregte sein einzigartiges Konzept die Aufmerksamkeit der Einheimischen und der Medien. Als Anfang der 2000er Jahre ein Bericht über die Kroketten von Asahiya erschien, stieg ihre Beliebtheit sprunghaft an.

"Wir haben 2016 aufgehört, sie zu verkaufen, weil die Wartezeit über 14 Jahre betrug. Wir dachten daran, die Bestellungen einzustellen, aber wir erhielten viele Anrufe mit der Bitte, sie weiterhin anzubieten", sagt Nitta.

Asahiya nahm 2017 wieder Bestellungen für diese Kroketten an, erhöhte aber den Preis.

"Damals haben wir den Preis auf 500 JPY (3,4 $) bis 540 JPY (3,7 $) mit Verbrauchssteuer erhöht. Aber seit dem Beginn des Exports von Kobe-Rindfleisch haben sich die Preise für Rindfleisch verdoppelt, so dass sich die Tatsache, dass die Produktion von Kroketten ein Defizit verursacht, nicht geändert hat", sagt Nitta.

Außerdem wurde die Produktion von 200 Kroketten pro Woche auf 200 Kroketten pro Tag erhöht.

"In Wirklichkeit sind die Extrem-Kroketten viel beliebter geworden als andere Produkte", lacht Nitta über seine eigene Geschäftsidee, die kein Geld bringt.

"Wir hören, dass wir mehr Leute einstellen und die Kroketten schneller herstellen sollten, aber ich glaube, es gibt keinen Ladenbesitzer, der Mitarbeiter einstellt und mehr produziert, um mehr Defizit zu machen... Es tut mir leid, dass sie warten müssen. Ich möchte zwar schnell Kroketten herstellen und sie so schnell wie möglich verschicken, aber wenn ich das tue, geht der Laden pleite."

Glücklicherweise sagt Nitta, dass etwa die Hälfte der Leute, die die Kroketten probieren, am Ende ihr Kobe-Rindfleisch bestellen, also ist es eine gute Marketingstrategie.

Nittas Mission: Mehr Menschen in den Genuss von Kobe-Rindfleisch bringen

Jede Schachtel Extreme Croquettes, die fünf Stück enthält, wird für 2.700 JPY (18,40 $) verkauft.

Das Geschäft schickt regelmäßig einen Newsletter an die wartenden Kunden, in dem es sie über den aktuellen Liefertermin informiert.

Eine Woche vor dem Liefertermin bestätigt das Geschäft den geduldigen Kunden die Lieferung noch einmal.

"Natürlich haben einige Leute ihre E-Mail-Adressen geändert. In diesem Fall rufen wir sie direkt an und teilen ihnen den Liefertermin mit. Sie können ihre Adresse selbst über unsere Website ändern, oder wir rufen sie an, damit sie uns das mitteilen", sagt Nitta.

Die Kunden, die heute Kroketten erhalten, haben ihre Bestellungen vor etwa 10 Jahren aufgegeben.

Eine 30-jährige Liste unrentabler Bestellungen zu haben, kann stressig sein, vor allem, weil die Preise für Kobe-Rindfleisch und Arbeitskräfte weiter steigen.

Aber etwas Wichtigeres hat Nitta ermutigt, weiterzumachen.

"Als ich anfing, Kroketten im Internet zu verkaufen, erhielt ich viele Bestellungen von abgelegenen, isolierten Inseln. Die meisten von ihnen hatten im Fernsehen von Kobe-Rindfleisch gehört, hatten es aber noch nie gegessen, weil sie in die Städte fahren mussten, wenn sie es probieren wollten. Mir wurde klar, dass es so viele Menschen gibt, die noch nie Kobe-Rindfleisch gegessen haben.

"Aus diesem Grund bot ich die Kroketten weiterhin als Versuch an, um mehr Bestellungen für Kobe-Rindfleisch zu erhalten, wenn es ihnen gefiel. Das war der Grund, warum ich damit angefangen habe, also war es mir egal, ob es ein Defizit war", sagt Nitta.

Einer der denkwürdigsten Momente war die Bestellung eines Krebspatienten, der kurz vor einer Operation stand und auf seine Extreme Croquettes wartete.

"Ich hörte, dass unsere Kroketten die Motivation des Patienten waren, sich der Operation zu unterziehen. Das hat mich am meisten überrascht", sagt Nitta.

Der Patient überlebte und hat seitdem mehrere Bestellungen aufgegeben.

Nachdem er seine Kroketten probiert hatte, erhielt Nitta einen Anruf von dem Patienten, der ihm sagte: "Ich hoffe, dass ich lange leben werde, ohne dass der Krebs wieder auftritt".

"Daran erinnere ich mich noch. Die Bemerkung hat mich sehr bewegt", sagt Nitta.

Er hofft, dass der Ruhm dieser Kroketten dazu beiträgt, die lokale Industrie zu fördern, indem er mehr Menschen in den Genuss von Kobe-Rindfleisch kommen lässt.

"Ich bin dankbar. Indem ich berühmt werde, denke ich, dass ich der gesamten Branche helfen kann, nicht nur meinem Laden, indem ich Menschen, die sich bisher nicht für Kobe-Rindfleisch interessiert haben, dafür begeistern kann. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich Kobe-Rindfleisch essen - nicht nur in meinem Laden", sagt Nitta.

Wie man jetzt Rinderkroketten probieren kann

Asahiya hat jetzt zwei Standorte: den ursprünglichen Laden in Takasago City und ein Geschäft in Kobe City. Die tiefgefrorenen Rinderkroketten werden nur im Inland verschickt.

Obwohl Asahiya in erster Linie als Metzgerei tätig ist, sagt Nitta, dass Reisende den Laden in Kobe besuchen können, in dem zwei Arten von verzehrfertigen Snacks zum Mitnehmen verkauft werden: "Tor Road"- und "Kitanozaka"-Kroketten, benannt nach nahe gelegenen Straßen.

"Kitanozaka" besteht aus magerem Rindfleisch und kostet 360 JPY (2,5 $) pro Stück. "Tor Road" wird aus kurzem Lenden- und Bruststück hergestellt und kostet 460 JPY (3,1 $).

"Wir lassen das Fleisch 40 Tage lang reifen und die Kartoffeln einen Monat lang, damit sie süßer werden", sagt Nitta.

Was die Zukunft angeht, so denkt der 58-jährige Besitzer über eine Expansion nach.

"Ich würde gerne einen kleinen Raum einrichten, in dem die Leute vielleicht ein bisschen essen können. Unser Kobe-Laden ist eine Touristenattraktion", sagt er. "Aber wenn daraus ein Restaurant wird, könnten unsere benachbarten Restaurants verärgert sein, weil wir auch für sie das Fleisch liefern."

Bild oben: Asahiya.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com