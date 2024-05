Diese Entscheidungen können in der 1. und 2. deutschen Liga getroffen werden.

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga läuft die Zeit ab. Die Entscheidungen sind bereits gefallen, aber viele weitere stehen noch aus. In der Bundesliga stehen die Teams im Fokus, die in der unteren Tabellenhälfte ums Überleben kämpfen, während in der 2. Bundesliga zwei Vereine am Wochenende den Aufstieg feiern könnten.

Überlebenskampf in der Bundesliga

FC Köln wird aus der Bundesliga absteigen, wenn er nicht gewinnt: Mit einem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky, alle Spiele im Live-Ticker bei ntv.de).

Der FSV Mainz 05 ist zum Abstieg verdammt, wenn sie beide:

Gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr/Sky) verlieren und Köln und Union Berlin gewinnen.

Eintracht Frankfurt kann sich einen Platz in der Europa League sichern, wenn sie eines der folgenden Ergebnisse erzielen:

Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Unentschieden, wenn sowohl Freiburg als auch Hoffenheim nicht gewinnen - entweder gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15:30 Uhr/Sky) oder gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN).

Verliert Gladbach, verlieren sowohl Freiburg als auch Hoffenheim gegen Heidenheim und Ferrari, kann der FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart nicht gewinnen.

Mit dem sechsten Platz kann Frankfurt an der Europa League teilnehmen und bei einem Sieg Dortmunds in der Königsklasse in die Champions League einziehen. Freiburg hat das Potenzial, sich mindestens den siebten Platz zu sichern.

Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga

Holstein Kiel kann an diesem Wochenende den Aufstieg sichern, wenn sie:

Am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen Fortuna Düsseldorf mindestens einen Punkt holen.

Der FC St. Pauli steigt in die Bundesliga auf, wenn er es schafft:

Sieg gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Unentschieden gegen Osnabrück und wenn Düsseldorf am Samstag in Kiel nicht gewinnt.

Niederlage in Kiel.

Fortuna Düsseldorf steigt ab, wenn:

Sie gegen Kiel unentschieden spielen, Pauli gegen Osnabrück mindestens einen Punkt holt und der HSV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Paderborn ebenfalls verliert.

HSV verliert in Paderborn.

Die Vorentscheidungen in beiden Ligen sind bereits gefallen. Bayer Leverkusen ist deutscher Meister und hat sich zusammen mit dem FC Bayern, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund bereits für die Champions League qualifiziert. Der SV Darmstadt 98 kann die Rückkehr in die 2. Bundesliga planen. Der VfL Osnabrück ist unter der Woche zum achten Mal aus der 2. Bundesliga abgestiegen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de