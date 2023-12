Motsi Mabuse - Dies ist ihr Treffen mit Prinzessin Kate

Bei „Let's Dance“ begeisterte Motsi Mabuse (42) als Jurorin die Herzen der Fans. Sie ist seit einigen Jahren in einer ähnlichen Rolle als Jurorin in der britischen TV-Tanzshow Strictly Come Dancing tätig und lernt Kate (41) und ihre Kinder nun sogar persönlich kennen, was eine königliche Ehre darstellt. Denn die königliche Familie ist ein großer Fan der TV-Show. Wie das heimliche Treffen im BBC-Studio ablief, verriet Mabuse in der ZDF-Sendung „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ (19. Dezember, 20.15 Uhr).

Die Royals sind „Superfans“

Laut britischen Medienberichten fand das geheime Treffen Anfang Dezember statt. „Ich habe die Familie letzte Woche kennengelernt. Sie sind heimlich ins Studio gekommen. Das war eine große Sache. Sie sind große Fans“, sagte Motsi Mabuse im ZDF-Radio. „Wir hatten am Samstag den Fernseher an und sahen Strictly Come Dancing“, sagten die Herzogin und ihre Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5). Sie lachten alle.

Ein Insider erzählte The Sun Anfang Dezember: „Kate machte Fotos von den Kindern, die am Richtertisch saßen. Sie sah entspannt aus und hatte immer ein Lächeln im Gesicht. „Sie ist sehr charmant und höflich.“ Alle drei Kinder brachten das Beste aus sich heraus.

Quelle: www.stern.de