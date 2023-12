Museum of the Future in Dubai - Die Zukunft hat bereits begonnen – besuchen Sie die exklusivsten Gebäude

In Dubai ist die Zukunft in ein Museum eingezogen. Nicht im traditionellen Sinne, sondern ein avantgardistisches Gebäude in Form eines Donuts, eine Struktur mit einem dramatischen Loch in der Mitte – „eine Leere, die das Unbekannte repräsentiert – die die Zukunft repräsentiert“, sagt Architekt Sean Kira (Shaun Killa) sagte. Das erklärte er in einem Interview mit star.

Das Besondere an der Rotunde ist, dass die geschwungenen arabischen Schriftzeichen an der Fassade gleichzeitig als Fenster dienen. So dauerte die Entwicklung der Baupläne für ein weltweit einzigartiges Fassadensystem, das Statik und Glas in einem Bauwerk vereint, anderthalb Jahre und die Bauzeit weitere fünf Jahre. „Bei der Informatik nutzen wir künstliche Intelligenz und selbstlernende Computeralgorithmen, um das Design zu optimieren“, sagte Kira.

Anschließend fertigten Roboter die 1.024 glasfaserverstärkten Kunststoffplatten für das Fassadenpuzzle. Jedes Teil hat seine eigenen einzigartigen Abmessungen und verfügt über eine 1,5 mm dicke Edelstahloberfläche. Das Ergebnis ist ein Gebäude, das als „das schönste Gebäude der Welt“ gefeiert wird, so zumindest ein entsprechendes Schild im klimatisierten Tunnel, der von der U-Bahn-Station zum Museum führt.

Als eine Reise vom Weltraum zu dir selbst

„Anstatt abstrakte, nur aus Text bestehende Räume zu schaffen, möchten wir den Besuchern das Gefühl geben, in der Zukunft zu sein und mit ihr zu interagieren“, sagte Brendan McGetrick, der Kreativdirektor des Museums. Der 44-jährige The American und sein Team Atelier Der Stuttgarter Brückner gestaltete die Räume als eine Reise „vom Außenraum zum Innenraum“, vom Raum zu sich selbst, so die Erzählung.

Den Ausstellungsorganisatoren ist in der Alwaha-Region eine große Überraschung gelungen. Hier werden die Sinne gefordert, von der Berührung, über die akustischen Arbeiten innerhalb der Kabine, bis hin zum weichen Tanzboden, wo jeder Schritt nachgibt und Kraftfelder sichtbar werden – eine intensive Freude für Kinder, aber auch für Erwachsene ist es für Menschen ziemlich irritierend .

„Ich bin besonders stolz auf diese Etage, weil niemand damit gerechnet hat, dass sie in einem Museum der Zukunft stehen würde. Es ist eine ziemlich anti-technologische Ausstellung, in der Besucher eine neue Erfahrung machen sollten“, sagt Brendan McGettrick (Brendan McGetrick) und zeigt darauf die Tatsache, dass das Publikum sehr vielfältig ist.

„Seit seiner Eröffnung am 22. Februar 2022 haben Menschen aus 140 verschiedenen Ländern das Museum besucht.“ Deshalb verzichtet dieses Museum bewusst auf viele reine Informationsbildschirme.

Der Veranstaltungsort hat eine Kapazität von 2.800 Personen pro Tag und ist immer ausgebucht. Es wird dringend empfohlen, Ihr Zeitfenster zwei Wochen im Voraus online zu reservieren.

Informationen: https://museumofthefuture.ae

LESEN SIE AUCH:

ME Dubai: ein von Zaha Hadid entworfenes Luxushotel

- Burj Khalifa, Dubai: Auf dem Höhepunkt der Hybris – bis jetzt

- Grüne Gärten in der Wüste von Dubai: Bustanica – So sieht die größte Hydrokulturfarm der Welt von innen aus

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de