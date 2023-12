Die unerwartete Kunst der handgemalten Filmplakate aus Ghana

Um Zuschauer anzulocken, mussten die Videoklubs für ihr Angebot werben. Aber sie hatten weder die Original-Filmplakate noch die Mittel, um Alternativen zu drucken - die Militärregierung des Landes hatte sogar die Einfuhr von Druckerpressen eingeschränkt.

Also machten sie ihre eigenen, indem sie lokale Künstler beauftragten, sie von Hand auf gebrauchte Mehlsäcke zu malen. Die Plakate waren groß, in der Regel 40 bis 50 Zoll breit und 55 bis 70 Zoll hoch.

Die Plakate haben seitdem in der Kunstwelt für Furore gesorgt, und frühe Originale erzielen bei Sammlern hohe Preise.

Die Werke sind berühmt für ihren grellen, überschwänglichen Stil voller Muskeln, Blut und übertriebener Gesichtszüge.

"Sie wurden entworfen, um Kinokarten zu verkaufen, es ging nur darum, die Leute in die Kinos zu locken", sagte Brian Chankin, ein Händler und Sammler, am Telefon aus Ghana. "Es ging also darum, jedes Plakat so einzigartig wie möglich zu gestalten, um nicht zu sagen so verrückt wie möglich."

Gelegentlich nahmen sich die Künstler kreative Freiheiten, indem sie Ereignisse darstellten, die nicht in den Filmen vorkamen. "Manchmal habe ich mir die Filme angesehen und einige Handlungen daraus übernommen", sagte Heavy Jay, ein Künstler, der ein Atelier in Teshie in der Nähe von Ghanas Hauptstadt Accra besitzt, in einer E-Mail. "Aber wenn der Film so langweilig war, musste ich ihn mit meiner eigenen Fantasie nachstellen, die meist Bilder und Aktionen enthielt, die nicht im Film vorkamen, um mehr Leute zum Anschauen zu bewegen.

In den 1990er Jahren, dem Höhepunkt des Filmclubgeschäfts, wurden mehrere Dutzend Künstler mit der Herstellung der Plakate beschäftigt. Zu den beliebtesten Künstlern - oder ihren Pseudonymen - gehörten Joe Mensah, Nyen Kumah, Leonardo, Socrates, Death is Wonder, Frank Armah und D.A. Jasper.

Brian Chankin begann vor etwa 10 Jahren mit dem Sammeln der Plakate, gerade als sich das weltweite Interesse an ihnen zu entwickeln begann. Er hängte sie an die Wand einer Videothek in Chicago, die ihm gehörte.

"Die Leute begannen, sie von der Wand zu kaufen, und so verkauften wir schließlich eine ganze Reihe davon", sagte er. "Ich konnte damit eine kleine Fangemeinde gewinnen, und so begann ich, mit jedem Geld, das ich hatte, mehr und mehr davon zu kaufen. Im Laufe der Jahre sind Hunderte von Postern durch meine Hände gegangen, und viele von ihnen behalte ich für meine Sammlung.

"Es gibt einige, die weit in die Tausende gehen würden, wenn ich mich entschließen würde, sie zu verkaufen, aber das sind die, die ich ganz sicher nicht verkaufen möchte. Ich weiß, dass andere Leute diese Plakate für über 50.000 Dollar verkauft haben. Alles, was aus den 1980er Jahren stammt, ist einfach unglaublich rar und im Moment unglaublich schwer zu finden.

Die Nachfrage nach Videoclub-Postern in Ghana begann Mitte der 2000er Jahre zu erlahmen, als sich das Ansehen zu Hause verbreitete und der Druck praktischer wurde als die Beauftragung von Originalkunstwerken, deren Herstellung Tage dauerte. Seitdem haben viele Künstler das Handwerk aufgegeben, so Chankin. Einige haben die Tradition jedoch beibehalten und arbeiten nun im Auftrag, indem sie entweder Kopien von Originalplakaten anfertigen oder völlig neue Plakate von alten und neuen Filmen malen.

Im Jahr 2015 eröffnete Chankin die Deadly Prey Gallery, ein in Chicago ansässiges Studio, das mit ghanaischen Künstlern zusammenarbeitet. Die Preise für Auftragsplakate variieren zwischen 300 und 600 Dollar, und die meisten Anfragen kommen von den großen Action-Blockbustern der 1980er Jahre, die die Plakate berühmt gemacht haben. "Predator, Terminator, alles mit Kurt Russell, alles mit (Jean-Claude) Van Damme", sagt Chankin und fügt hinzu: "Horror ist wohl das beliebteste Genre".

Das Interesse scheint zu steigen, und die Plakate sind jetzt leicht im Internet zu finden. Chankin warnte jedoch, dass Käufer sich vor modernen Kopien hüten sollten, die als alte Originale getarnt sind.

"Es gibt immer wieder Raubkopien - sie versuchen in der Regel, die Plakate älter aussehen zu lassen, als sie tatsächlich sind", sagte er. "Diese könnte ich in einer Sekunde erkennen, aber andere Leute sind dazu vielleicht nicht in der Lage."

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Oktober 2019 veröffentlicht.

Quelle: edition.cnn.com