Die stürmische europäische Romanze, die seit 50 Jahren andauert

Carolyn, damals 30 Jahre alt, arbeitete für die Southern Pacific Railroad, ein amerikanisches Eisenbahnnetz, das inzwischen in der Eisenbahngesellschaft Union Pacific aufgegangen ist. Vor 50 Jahren hatte die Southern Pacific Railroad mehrere Tausend Mitarbeiter, und der Mitarbeiterclub des Unternehmens veranstaltete regelmäßig internationale Reisen, bei denen Flugzeuge und Busse gechartert wurden, um die Eisenbahner durch Europa zu befördern.

Zusätzlich zu ihren regulären Arbeitspflichten war Carolyn an der Organisation dieser Ausflüge beteiligt. Sie verbrachte Stunden bei den Treffen und half bei der Koordinierung der Pläne. Die Ankunft in Europa war immer ein wenig nervenaufreibend - wenn auch nur etwas schief ging, fühlte sie sich verantwortlich. Sicher, sie hatten Spaß, aber Carolyn war immer, zumindest teilweise, im "Arbeitsmodus".

Auf der Reise 1971 wurden Carolyn und ihre Kollegen in einem leuchtend gelben Bus am Flughafen abgeholt. Als Carolyn ihre Mitarbeiter anleitete, ihnen half, ihr Gepäck in den Bus zu laden und sich auf ihre Sitze zu setzen, bemerkte sie nicht, dass der Reiseleiter sie aus der Ferne bewundernd beobachtete.

"Ich stand außerhalb des Busses", erzählt Chris De Vreeze, der Reiseleiter, gegenüber CNN Travel. "Und ich muss sagen, dass sie für mich genau dort gut aussah."

Chris war ein Mittzwanziger aus den Niederlanden. Er hatte gerade seinen damals obligatorischen niederländischen Militärdienst beendet und sich auf eine Rucksacktour quer durch Europa begeben.

Zu Hause in den Niederlanden hatte er einen Job als Reiseleiter gefunden, der sein Fernweh zumindest teilweise befriedigte - er arbeitete als Reiseleiter und organisierte Reisen in ganz Skandinavien sowie in Spanien und Portugal.

"Wir waren dafür zuständig, die Touristen am Flughafen Schiphol abzuholen und dann etwa drei Wochen lang mit dem Bus durch Skandinavien zu reisen", erinnert sich Chris. "Und so trafen wir uns zum ersten Mal in Amsterdam."

"Am Anfang habe ich Chris gar nicht so sehr wahrgenommen", sagt Carolyn. Sie war erschöpft vom Flug und konzentrierte sich darauf, dass die Reise einen guten Start hatte.

Am ersten Tag fuhr der Bus von Chris nach Lübeck in Norddeutschland, damit sich die müden Transatlantikreisenden vor der Fahrt am nächsten Tag etwas ausruhen konnten.

Die erste Etappe der Reise verlief reibungslos. Von dort aus fuhr die Reisegruppe mit einer Autofähre von Deutschland nach Dänemark und dann weiter nach Schweden und Norwegen.

Auf einer dieser Fährfahrten unterhielten sich Chris und Carolyn zum ersten Mal persönlich.

"Ich weiß noch, dass wir auf einer Fähre über Nacht auf einer Gangway saßen", erinnert sich Chris. "Wir haben einfach nur geredet und getrunken."

Unter dem Sternenhimmel sitzend, plauderten die beiden über ihr bisheriges Leben - Chris' Reisen, Carolyns Job bei der Eisenbahn. Sie sprachen über die USA und die Niederlande, über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Länder.

"Wir kamen immer besser miteinander aus", sagt Chris.

Es war eine klare Nacht und die meisten Passagiere schliefen in ihren Kabinen. Auf dem Deck sitzend, blickten Chris und Carolyn auf den Horizont. In der Ferne sahen sie türkisfarbene Lichtpunkte über dem Wasser tanzen. Sie konnten es nicht glauben, es sah aus wie die Aurora Borealis.

Dieser Moment, sagt Chris, war "sehr romantisch und gefühlvoll".

"Obwohl", fügt er hinzu. "Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob es die Nordlichter waren oder andere Lichter, vielleicht von einer Stadt, oder Gott weiß was."

Chris und Carolyn blieben ungewollt die ganze Nacht unter den Sternen auf, beobachteten das Wasser, unterhielten sich und schliefen schließlich ein.

Als die Fähre anlegte, kehrten die anderen Passagiere zum Bus zurück, aber Chris und Carolyn waren nirgends zu finden. Einer der anderen Reisenden stieg aus dem Bus aus, um nach ihnen zu suchen. Man fand Chris und Carolyn immer noch schlafend, Seite an Seite auf dem Deck sitzend.

Carolyn war gedemütigt. Aber sie hatte es geliebt, mit Chris vor dem Hintergrund des funkelnden skandinavischen Himmels zu sprechen.

Europa erforschen

Carolyn führte ein Tagebuch über die dreiwöchige Europareise, das sie noch heute besitzt. Darin schrieb sie, dass sie und Chris in den meisten Nächten erst um 3 oder 4 Uhr morgens ins Bett gingen und die ganze Nacht damit verbrachten, sich zu unterhalten, Partys zu feiern und einander kennen zu lernen.

Aber obwohl die beiden sich näher kamen, war Carolyn zu Hause in Kalifornien mit einem anderen Mann zusammen. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass diese Verbindung ihre Zeit in Europa überdauern würde.

Gegen Ende der Reise entspannten sich Chris, Carolyn und einige der anderen Reisenden in einer holländischen Hotelbar, als Carolyn vom Hotelpersonal darüber informiert wurde, dass ein internationaler Anruf auf sie warte.

Angeblich war die Reise bereits im Voraus vollständig bezahlt worden. Doch am Telefon erfuhr Carolyn, dass es einige Unstimmigkeiten bei der Bezahlung gab. Offenbar hatte die externe Reisegesellschaft es versäumt, einige Hotelzimmer und Flugtickets zu bezahlen.

Carolyn landete in der Hauptgeschäftsstelle der Fluggesellschaft Transavia, um herauszufinden, was los war und wie man das Problem lösen konnte. Chris begleitete sie, um sie moralisch zu unterstützen und um zu sehen, welche praktischen Lösungen sie finden konnten.

Es stellte sich heraus, dass etwa 5.000 Dollar fehlten. Noch schlimmer war, dass niemand wusste, wohin das Geld geflossen war, und bis die Situation geklärt war, saßen Carolyn und ihre Kollegen in Amsterdam fest, da ihr Charterflug nicht starten konnte.

Mit Chris' Unterstützung setzte sich Carolyn mit der Southern Pacific Railroad in Verbindung, die eine Überweisung des Geldes veranlasste, die jedoch nicht sofort erfolgen konnte. Es wurde eine Vereinbarung getroffen: Der Charterflug konnte am nächsten Tag starten, aber Carolyn und Chris blieben vor Ort und übergaben ihre Pässe als Sicherheit, während sie auf den Eingang des Geldes warteten. Und so flog der Rest von Carolyns Gruppe weiter.

Carolyns Kollegen verstanden nicht ganz, was vor sich ging. Einige von ihnen dachten, sie wolle nur eine Ausrede finden, um einen Tag länger bei Chris zu bleiben. Innerlich geriet Carolyn in Panik, aber äußerlich versuchte sie, ruhig zu bleiben.

"Carolyn und ich übernachteten in einem Hotel in der Nähe des Flughafens", erinnert sich Chris. "Am nächsten Morgen gingen wir zu American Express, holten den Scheck über 5.000 Dollar ab und brachten ihn zurück zu Transavia. Und sie gaben uns unsere Pässe zurück."

Von dort aus konnte Carolyn nach London zu ihren Kollegen und zurück nach Kalifornien fliegen. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, die die amerikanische Touristin und die niederländische Reiseleiterin nur noch näher zusammenbrachte.

"Oh, ich war verzweifelt, ich war ein Wrack", erinnert sich Carolyn. "Und mein Held kam zu meiner Rettung und kümmerte sich um alles. Da dachte ich mir: Der Typ ist wirklich nett."

Chris sagt, dass diese Erfahrung und der zusätzliche Tag, den sie zusammen verbracht haben, "unsere Romanze nur noch verstärkt haben".

Fernbriefwechsel

Bevor Carolyn ihren Flug antrat, tauschten sie und Chris ihre Adressen aus. Zu Hause in den USA erhielt sie ihren ersten Brief aus Europa.

"Wir blieben in Kontakt", erinnert sich Carolyn.

Ihre Beziehung in Kalifornien ging in die Brüche, aber die Briefe in die und aus den Niederlanden gingen weiter, und zwar immer häufiger.

Die beiden schrieben sich, so Chris, "über alles und jedes".

"Es war überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir zwei oder drei Briefe pro Woche bekamen", erinnert er sich. "Viele Telegramme und gelegentlich teure Telefonanrufe, aber nicht allzu oft. Aber das meiste kam per Post. Wir hatten also stapelweise Briefe, die wir uns gegenseitig schickten - wir haben sie immer noch - stapelweise.

Chris und Carolyn freuten sich beide auf die Briefe, die sie erhielten. Und die seltenen Telefonanrufe waren etwas ganz Besonderes.

"Er hat eine wunderbare Stimme, ich liebte es, mit ihm zu telefonieren", sagt Carolyn.

Auch wenn die Saat für ihre Romanze auf der skandinavischen Fähre gelegt wurde, verliebte sich das Paar über den Fernbriefverkehr.

Als Chris im Dezember einen Besuch in den USA plante. hatte Carolyn ein "kleines Gefühl", dass er ihr einen Antrag machen würde. Ihr Instinkt war richtig.

"Ich wollte sie natürlich unbedingt wiedersehen, und ich hatte mich bereits entschieden - ich wollte sie fragen, ob sie mich heiraten will", sagt Chris.

Um von den Niederlanden in die USA zu gelangen, war Chris über 24 Stunden unterwegs - er flog von Amsterdam nach Luxemburg, dann nach Reykjavik, Island, und von dort nach New York, bevor er quer durch die USA nach Kalifornien flog.

Chris war weit gereist, aber er hatte noch nie eine solche Mammutreise mit dem Flugzeug unternommen. Und er hatte auch noch nie eine Reise angetreten, die ihm so bedeutend erschien. Er war nervös und aufgeregt.

"Aber als ich dort ankam, lernte ich ihre Familie kennen", sagt Chris und nennt sie "wunderbare Menschen".

Der Antrag, sagt er, war "altmodisch".

"Ich muss zugeben, dass ich ziemlich nervös war", sagt er. "Die Nervosität verschwand, als Carolyn den Antrag annahm, und es wurde eine glückliche Zeit für uns beide.

Carolyn sagt, ihre Familie habe Chris von Anfang an geliebt. Wenn ihre Lieben Bedenken hatten, dass sie sich in den europäischen Reiseleiter verlieben könnte, den sie nur einmal zuvor getroffen hatte ("Wer landet schon mit seinem Reiseleiter auf einer Europareise?", scherzt sie), so haben sie diese nicht geäußert.

"Ich war damals 30. Damals war das ziemlich spät im Leben, um jemanden kennenzulernen", fügt Carolyn lachend hinzu. "Sie waren also sehr glücklich."

Carolyn stand ihrer Familie viel näher als Chris, so dass ein gemeinsames Leben in den USA die naheliegendste Entscheidung zu sein schien. Dies stellte sich jedoch als komplizierter heraus, als das Paar erwartet hatte. Chris' Visum wurde mehrere Monate lang zurückgehalten, aber schließlich heirateten Chris und Carolyn im Mai 1973 in den USA. Carolyn nahm Chris' Namen an und wurde Carolyn De Vreeze.

Die Hochzeit war ein ausgelassenes, fröhliches Ereignis, an dem etwa 500 Gäste teilnahmen.

"Es war einfach eine großartige Party, mit Live-Band und allem Drum und Dran - es war einfach fabelhaft", erinnert sich Chris.

Die meisten der Anwesenden waren Carolyns Freunde und Familie. "Alle meine Freunde von der Arbeit, alle, die mir einfielen, habe ich eingeladen", sagt Carolyn. Chris' Gäste waren weniger zahlreich.

"In den späten 60er, frühen 70er Jahren war eine Reise in die Vereinigten Staaten eine große Sache", erklärt er. Aber er sagt, es habe ihm nichts ausgemacht.

"Ich hatte dich", sagt Chris heute zu Carolyn. "Das war alles, was ich brauchte."

Am Ende der Hochzeit zogen Chris und Carolyn ihre Abschiedskleidung an und stiegen in ihr Auto - einen Ford Mustang - um in den Sonnenuntergang zu fahren, oder zumindest in ein neues Kapitel ihres Lebens. Chris hielt Carolyn die Beifahrertür auf und sprang auf den Fahrersitz, wie es Tradition war.

"Ich steige ins Auto und wir fahren los. Alle winken und jubeln: 'Goodbye, Goodbye'. Wir fuhren um die Ecke, außer Sichtweite, und ich stieg aus dem Auto aus und sie setzte sich hinters Steuer."

Chris hatte noch keinen US-Führerschein, also musste Carolyn fahren.

Von da an lebten Chris und Carolyn ihr gemeinsames Leben in Oakland, Kalifornien. Im Jahr 1975 zogen sie in das Haus, in dem sie ihre beiden Kinder aufzogen und in dem sie noch heute leben.

50 Jahre später

Heute sagen Chris und Carolyn, dass sie stolz darauf sind, internationale Kinder großgezogen zu haben, die sich an ihrem niederländischen und amerikanischen Erbe erfreuen und auch ihre eigenen multikulturellen Familien haben.

"Wir haben sie richtig erzogen, ohne jegliche Vorurteile", sagt Chris.

Die vergangenen 50 Jahre waren für Chris und Carolyn nicht immer einfach. Es gab schwierige, herzzerreißende Momente - zum Beispiel, als Carolyn in den ersten Jahren ihrer Ehe eine Fehlgeburt erlitt. Und dann, als ihre Kinder noch klein waren und Chris' Job im Gastgewerbe ihn bis in die frühen Morgenstunden bei der Arbeit hielt, war das Paar wie ein Schiff in der Nacht. Chris und Carolyn sagen, dass sie hart daran gearbeitet haben, die Wellen des Lebens im Laufe der Jahrzehnte gemeinsam zu meistern.

"In jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen, und auch in unserer sah es manchmal nicht so vielversprechend aus, aber wir haben durchgehalten", sagt Chris.

"Man überlebt die harten Zeiten und ist dann froh, dass man es geschafft hat", sagt Carolyn. "Es ist eine Verpflichtung."

Heute schwelgt das Paar in Erinnerungen an die Fahrt mit dem leuchtend gelben Bus durch Skandinavien und freut sich über die Jahre, die sie gemeinsam verbracht haben.

"Wenn ich auf die Zeit vor 50 Jahren zurückblicke, ist alles so schnell gegangen. Die Zeit vergeht so schnell, dass sie vorbei ist, bevor man es merkt", sagt Chris.

Aber das Paar hofft, dass noch mehr Freude auf sie zukommt, sie lieben ihre Enkelkinder und verbringen gerne Zeit mit ihrer Familie. Sie freuen sich darauf, noch in diesem Jahr ihren 50-jährigen Hochzeitstag zu feiern.

Heute ist das Paar der Meinung, dass es Schicksal war, dass sich ihre Wege auf Carolyns Europareise kreuzten.

"Ich habe sie vom ersten Tag an geliebt, und ich liebe sie noch heute", sagt Chris.

"Es sollte einfach so sein", sagt Carolyn. "Es sollte so sein."

Quelle: edition.cnn.com