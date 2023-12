Die Skulpturen von Choi Xooang testen die Grenzen der menschlichen Form

Es überrascht daher nicht, dass der in Seoul geborene Südkoreaner erklärt: "Wenn man sich beim Betrachten meiner Arbeit körperlich oder geistig unwohl fühlt, würde ich sagen, es hat funktioniert."

Die feinen Details und der oft groteske Stil von Chois Arbeiten haben dazu beigetragen, dass er in der immer vielfältiger werdenden zeitgenössischen Kunstszene Südkoreas hervorsticht. Im Mai wird er mit einer Ausstellung in der New Yorker Doosan Gallery, in der er derzeit einen sechsmonatigen Aufenthalt verbringt, international weiter Fuß fassen.

"Es gibt einen roten Faden der feinen Handwerkskunst, der sich durch sein Werk zieht, eine exquisite Wiedergabe", sagt die Autorin des 2012 erschienenen Buches "Korean Contemporary Art" Miki Wick Kim. "Und natürlich verkörpert ein gutes Kunstwerk so viele verschiedene Dinge, die zusammenkommen - es kann nicht nur eine greifbar schöne Oberfläche sein, es muss einen Kontext und eine Bedeutung haben."

Politische Wurzeln

Choi, der Bildhauerei an der Seoul National University studierte und 2002 seine erste Ausstellung hatte, hat die Relevanz seiner Arbeit oft mit der politischen Geschichte seines Landes in Verbindung gebracht.

Seit Südkorea 1987 eine Demokratie wurde, hat sich das Land dramatisch verändert, aber das Gespenst der autokratischen Herrschaft scheint in Chois Werk durchzuklingen.

"Ich versuche nicht, [mit meiner Kunst] direkt etwas zu sagen, als ob ich ein Fahnenträger der Öffentlichkeit wäre", sagt Choi. "Es ist eher so, dass ich daran arbeite, Fragen an die Gesellschaft und die Öffentlichkeit zu stellen, die in dieser obskuren Situation leben."

Eines seiner auffallendsten politischen Werke, "The One", zeigt ein kahlgeschorenes Paar, dessen Rückenhaut zusammengenäht ist.

"Die Menschen neigen dazu, positiv über Paare zu denken, es wurde gesagt, dass die Gesellschaft 'eins' sein muss, fast wie Propaganda", sagt Choi.

"Wenn das mit Nachdruck gesagt wird, dass wir eins werden müssen, wäre das nicht unglücklich? Ich habe gezeigt, dass es weh tut, zusammengenäht zu werden."

Südkoreas gut ausgebautes Netz von Kunstschulen hat zu einer florierenden zeitgenössischen Kunstszene im Land beigetragen, und ein Flickenteppich von Stilen - wie die Lichtinstallationen von Choi Jeongmoon, die fotogeführten Arbeiten von Jung Lee und Chois Skulpturen - vermischt sich.

Choi lässt sich auch von anderen Künstlern inspirieren und teilt sein Atelier in Seoul mit dem berühmten Pianisten Minsoo Sohn, mit dem er seit der High School befreundet ist.

"Ich wohnte in Zimmer 408, er wohnte in 508 über mir", sagt Choi über Sohn.

"Er spielte Klavier, wenn ich arbeitete, und ich erinnere mich daran, wie ich zeichnete, während ich ihm zuhörte. Jetzt, 20 Jahre später, ist es immer noch so."

Fehlinterpretation

Seine Skulpturen, deren Fertigstellung in der Regel zwischen zwei und fünf Monaten dauert, haben mit ihrer zugenähten Haut, den Tierköpfen und dem gequälten Gesichtsausdruck oft Vergleiche mit Horrorfilmen gezogen.

Doch Choi betont, dass er sich nicht von solchen Filmen beeinflussen lässt.

Er sagt, dass eines seiner bekannteren Werke, "The Wing", trotz der abgetrennten Hände, die zu einem Flügelpaar geformt sind, nicht schockieren sollte.

"Ich habe daran gearbeitet, den Ausdruck der Hände zu vermitteln: Kraft geben, sich gegenseitig stützen, und nicht, dass es aussieht wie die Hände einer abgeschnittenen Leiche", sagt er.

Abgesehen von der Fehlinterpretation ist Chois größeres Problem, dass ihm in der Vergangenheit vorgeworfen wurde, er würde Menschen mit Asperger-Syndrom für seine Serie "Islet of Asperger" ausnutzen, die 2010 erstmals in Seoul ausgestellt wurde.

"Jemand sagte, er würde mich deswegen verklagen... [ich hätte] sie beleidigt, indem ich sie grotesk dargestellt hätte. Es hat mich viel Zeit gekostet, ihn davon zu überzeugen", sagt Choi.

"Ich habe mir den Namen 'Asperger' nur ausgeliehen, weil es ein Wort ist, das zwei Bedeutungen hat: Probleme mit der Kommunikation zu haben, aber auch sehr besonders zu sein", fügt er hinzu.

In diesen Tagen wird Choi jedoch mehr gelobt als verurteilt, und Kim ist davon überzeugt, dass seine New Yorker Ausstellung dies noch verstärken und zur wachsenden internationalen Wertschätzung der koreanischen Kunst beitragen wird.

"Es gibt so viele erstaunliche koreanische Gegenwartskünstler", sagt sie. "Sie sind international unterrepräsentiert... aber das wird immer besser".

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com