Unwetter - Die Polizei im Lake District ist mehrfach gewalttätig vorgegangen

Wegen des Unwetters war die Polizei in der Mecklenburgischen Seenplatte in der Nacht zum Freitag gleich ein Dutzend Mal im Einsatz. In den meisten Fällen wurden Bäume, große Äste oder Gegenstände wie Absperrungen oder Blechdächer auf die Straße geweht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unabhängig davon war ein 26-jähriger Mann aus der Gegend von Utzedel schockiert, als kurz vor Mitternacht während der Fahrt ein Baum auf sein Auto fiel. Einsatzkräfte räumten die Straßen. Lediglich die Autobahn L 25 bei Rogentin bleibt gesperrt. Es wird davon ausgegangen, dass ein riesiger Ast in der Spitze des Baumes steckte und herunterzufallen drohte.

