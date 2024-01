Die "Monday Night Football"-Sendung, in der Hamlin zusammenbrach, war die meistgesehene in der Geschichte von ESPN

Nielsen gab am Mittwoch bekannt, dass die Übertragung von ABC, ESPN und ESPN2 zwischen 20:30 Uhr und 22:09 Uhr durchschnittlich 23.788.000 Zuschauer hatte. Damit ist es die meistgesehene "Monday Night Football"-Sendung, seit die NFL die Serie 2006 zu ESPN verlegt hat, und übertrifft den bisherigen Rekord von 21,8 Millionen Zuschauern für ein Spiel zwischen den Packers und den Wikingern im Jahr 2009.

Das hochkarätige Spiel am Montag wurde jedoch unterbrochen, als Hamlin im ersten Viertel zusammenbrach, nachdem er den Wide Receiver der Bengals, Tee Higgins, im freien Feld angegriffen hatte. Hamlins Herzschlag wurde noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt und sein Zustand ist derzeit in einem Krankenhaus in Cincinnati kritisch.

Während des Spiels verzeichnete ESPN laut Nielsen-Einschaltquoten durchschnittlich 21,1 Millionen Zuschauer. Diese Einschaltquote stieg zwischen 21.00 und 22.15 Uhr auf 23,9 Millionen Zuschauer, als ESPN die Nachrichten über Hamlins Zusammenbruch ausstrahlte.

Ein ESPN-Sprecher erklärte am Mittwoch gegenüber CNN, dass angesichts der besonderen Umstände des Montagsspiels nicht klar sei, ob die Zuschauerzahlen in den Saisondurchschnitt einfließen oder für historische Zwecke verwendet werden würden.

Nach Hamlins Verletzung machte ESPN schnell eine Werbepause und setzte die Übertragung für mehr als eine Stunde fort, um über Hamlins Verletzung zu berichten, während es auf eine Nachricht von der NFL wartete, ob das Spiel fortgesetzt werden würde.

Während ESPN für seine ruhige und besonnene Berichterstattung gelobt wurde, die Spekulationen über die Ursache von Hamlins schrecklicher Verletzung vermied, verzichtete der Sender vor allem darauf, medizinische Fachleute zu dem zu befragen, was Millionen von Zuschauern miterlebt hatten.

Dererfahrene "SportsCenter"-Moderator Scott Van Pelt, der die Sendung nach dem Spiel moderierte, sagte gegenüber CNN, man habe sich entschieden, sich ausschließlich auf die Fakten des Geschehens zu konzentrieren.

"Meine persönliche Präferenz war, dass ich keinen Arzt einschalten wollte, um zu spekulieren", sagte Van Pelt. "Ich sehe durchaus die andere Seite, wo ein gut geschultes Auge eines Arztes etwas erkennen könnte, das durchaus Sinn machen könnte. Aber ich wollte einfach keine Spekulationen anstellen."

Vor Hamlins verheerender Verletzung wurde erwartet, dass das Spiel eines der meistgesehenen Monday Night Football-Spiele in der Geschichte von ESPN sein würde. Die Bills (12-3) trafen auf die Bengals (11-4), den Titelverteidiger der AFC, und beide Teams hofften, sich den ersten Platz in der Division zu sichern.

Die NFL hat noch nicht bekannt gegeben, wann die Teams das verschobene Spiel fortsetzen werden.

Quelle: edition.cnn.com