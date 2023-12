Die kostbaren Juwelen von Irans "trauriger" Prinzessin

Ihr Bruder, Mohammad Reza Pahlavi, war während der politischen Unruhen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs Nachfolger von Reza Schah geworden. Der Herrscher, der zunächst mit Prinzessin Fawzia von Ägypten verheiratet war, hatte nur eine Tochter, Shahnaz, und einen jüngeren Bruder, Ali Reza, als Nachfolger.

Als seine Ehe mit Fawzia geschieden wurde, musste der Schah unbedingt wieder heiraten, um die Nachfolge der Krone und die Stabilität des Landes zu sichern. Seit ihrem ersten Treffen in London war Prinzessin Shams überzeugt, dass die junge Soraya die Frau war, die ihr Bruder brauchte, und sie lud sie ein, mit ihr nach Teheran zurückzukehren.

Zwei Tage nach ihrer Ankunft in der iranischen Hauptstadt wurde Soraya zu einem Abendessen mit der Königinmutter, Tadj ol-Molouk, eingeladen. Während des Essens wurde der Schah angekündigt. Am nächsten Tag sagte Sorayas Vater zu ihr: "Du hast dem Schah sehr gut gefallen. Bist du bereit, ihn zu heiraten?"

Vierundzwanzig Stunden später wurde die Verlobung bekannt gegeben, und Soraya trug im Alter von 18 Jahren einen prächtigen Diamanten am Finger, den ihr der Schah geschenkt hatte.

Feierlichkeiten und Tragödie

Die Hochzeit hätte schnell stattfinden sollen. Doch Soraya war nach einer Typhus-Erkrankung mehrere Wochen lang bettlägerig. Der Legende nach brachte der Schah ihr jeden Tag ein Juwel und legte es auf ihr Kopfkissen. Die Hochzeit fand schließlich am 12. Februar 1951 statt.

Nach wochenlanger Krankheit wurde das Ereignis für Soraya zu einer körperlichen Prüfung. Sie konnte kaum noch aufstehen. Draußen fiel Schnee auf die Stadt. Der Schah ordnete die Aufstellung von Dutzenden von Holzöfen in seinem eiskalten Palast an, um ihr Leiden zu lindern.

Da der Hofarzt dies für unzureichend hielt, verordnete er Soraya, bis zum letzten Moment eine Wollweste unter ihrem Kleid zu tragen. Unter ihren Röcken zog sie ein Paar Wollsocken an. Christian Dior wurde beauftragt, das Hochzeitskleid zu entwerfen, aber das Kleid war zu groß und zu schwer für Soraya. Die zwanzig Meter weiße Seide, aus denen das Kleid bestand, wurden mit Goldstickereien und Strass überladen. Das Ergebnis war ein Hochzeitskleid, das mehr als 30 Kilogramm wog.

Minuten vor der Zeremonie schnitten der Schah und einer seiner Adjutanten mit einer Schere acht Meter der Schleppe ab, um Soraya von einem Teil des Gewichts zu befreien. Erleichtert konnte die neue Königin des Iran während des Empfangs, der auf die religiöse Zeremonie folgte, gerade noch stehen bleiben.

Die ersten Monate der Ehe waren idyllisch. Der Schah und seine Frau lebten in einer großen weißen Villa, die nicht wirklich an einen Palast erinnerte, und genossen eine märchenhafte Romanze. Die kaiserliche Familie und das ganze Land warteten nur auf eines: die Geburt eines Erben. Doch das Kind kam nicht.

Das Drama des Privatlebens des Paares wurde im Oktober 1954 öffentlich. Am Abend des 26. Oktober gab die Königinmutter ein Familienessen im Palast, um den Geburtstag des Schahs zu feiern. Wenige Tage zuvor hatte Sorayas Arzt bestätigt, dass ihre Hoffnungen auf eine Schwangerschaft unbegründet waren und dass es noch Jahre dauern könnte, bis ein Erbe eintrifft.

Der Schah, der ohnehin schon mürrisch war, wurde wütend, als ihm mitgeteilt wurde, dass sein jüngerer Bruder, Prinz Ali Reza, der nächste in der Thronfolge, nicht an dem Abendessen teilnehmen würde - er war beim Verlassen einer Jagdgesellschaft in den Wäldern am Kaspischen Meer aufgehalten worden. Am nächsten Tag wurde die kaiserliche Familie in Trauer versetzt, als sie erfuhr, dass das Flugzeug, das den Prinzen zurück nach Teheran brachte, abgestürzt war.

Diese schreckliche Nachricht stürzte die Pahlavi-Dynastie und den Iran in Aufruhr. Ali Reza hatte in einer Liaison mit einer jungen Französin einen Sohn, Patrick, zur Welt gebracht, dessen Erbansprüche jedoch unklar waren. Der Schah von Iran befand sich in einer heiklen Lage: Er war der einzige Herrscher der Welt ohne einen Erben.

Von diesem Moment an war seine Ehe mit Soraya dem Untergang geweiht. Der familiäre und politische Druck auf das junge Paar wuchs. Der Schah und seine Frau beschlossen, dass die einzige Lösung des Problems darin bestand, sich scheiden zu lassen. Die Auflösung der Ehe wurde am 14. März 1958 verkündet.

Ein glamouröser Neuanfang

Soraya verließ das Land und flüchtete in die Schweiz, wo sie ins Visier der internationalen Paparazzi geriet. Man taufte sie "die Prinzessin mit den traurigen Augen". Die Großzügigkeit ihres Ex-Mannes ermöglichte es ihr, ein äußerst komfortables Exil zwischen Rom, München und schließlich Paris zu führen. Sie wurde zu allen Partys eingeladen und wurde zu einer Ikone des Jetsets. Sie drehte sogar einen Film, der allerdings kein großer Erfolg war.

Wo auch immer es war - eine Operngala in Paris, eine Party in Marbella, ein Ball in St. Moritz - sie hatte immer einen dramatischen Auftritt, schön gekleidet, aber ein wenig distanziert. Ihre Parüren aus Diamanten, Rubinen, Saphiren und Smaragden wurden von den größten Namen der Juwelierbranche signiert: Cartier, Bulgari, Harry Winston, Van Cleef & Arpels.

Zu Beginn der 1980er Jahre, als die islamische Revolution im Iran ihre Einnahmen schmälerte, beschloss Soraya, einige ihrer Schmuckstücke zu verkaufen. Das schönste von ihnen, ein Diamantcollier mit der Signatur Harry Winston, wurde am 17. November 1988 bei Christie's in Genf versteigert.

Prinzessin Soraya starb am 25. Oktober 2001 in Paris. Der Schah von Iran war etwa 20 Jahre zuvor in Kairo gestorben. Nach seiner Entthronung während der Revolution hat sie ihn nicht mehr gesehen. Ihr Bruder Bijan, der ihr einziger Gönner war, lebte in München.

Zur Beerdigung seiner Schwester reiste er nach Paris, wo er bald darauf an einem Herzinfarkt starb. Sorayas Nachlass wurde einige Monate später in Paris versteigert. Obwohl er nur wenige Tage länger lebte als Soraya, war Bijan der gesetzliche Erbe ihres Nachlasses.

Er hatte jedoch keinen gesetzlichen Erben, und der gesamte Nachlass der traurig dreinblickenden Prinzessin fiel an den deutschen Staat.

"Christie's: The Jewellery Archives Revealed" von Vincent Meylan, veröffentlicht von ACC Art Books, ist jetzt erschienen.

