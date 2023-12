Kurz vor ihrem Tod - Die Königin kämpft gegen Balmoral als Ort des Todes

Königin Elizabeth II. (1926–2022) befürchtete, dass die Organisation einer Beerdigung zu Problemen führen könnte, wenn sie auf Schloss Balmoral in Schottland starb. Das verrät Prinzessin Anne (73) in einer neuen Dokumentation.

Laut Daily Mail sagte die Prinzessin, die zeitlebens eine äußerst enge Beziehung zur verstorbenen Königin hatte, in dem Film: „Ich glaube, es gab einen Moment, in dem sie das Gefühl hatte, wenn sie in Balmoral wäre.“ Die Familie hätte versucht, sie zu überreden. Sie möchte darauf keine Entscheidung treffen. „Ich hoffe, dass sie endlich das Gefühl hat, dass es das Richtige ist, denn ich denke, das haben wir getan“, hoffte ihre Tochter.

Die Königin hat enge Beziehungen zu den schottischen Highlands. Prinzessin Eugenie (33) verriet in der TV-Dokumentation „Our Queen at Ninety“ aus dem Jahr 2016, dass sie in Balmoral am glücklichsten sein soll. Trotz körperlicher Schwierigkeiten und Bedenken, die Umgebung schaffen zu können, reiste die Königin im Juli 2022 von Schloss Windsor nach Balmoral. Dort verbrachte sie ihre letzten Wochen bis zu ihrem Tod am 8. September im Alter von 96 Jahren.

Prinzessin Anne: „Rein zufällig“ war sie dabei, als ihre Mutter starb

Dass Prinzessin Anne zum Zeitpunkt ihres Todes bei ihrer Mutter war, beschrieb sie in dem Interview als „reinen Zufall“. Nachdem sie ein paar Tage an der Westküste verbracht hatte, machte sie sich auf den Rückweg und machte nur an einem schottischen Schloss Halt.

In der Dokumentation spricht Prinzessin Anne auch über die Beerdigung der Königin, die in der St. George's Chapel in Windsor stattfand. „Ich verspürte auf seltsame Weise ein Gefühl der Erleichterung“, erklärt sie. „Das war's vorerst, die Verantwortung liegt bei Ihnen.“

Der Dokumentarfilm „Karl III.: Das Jahr der Krönung“ zeigt bisher unveröffentlichte Aufnahmen hinter den Kulissen und Interviews mit hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie und ihren Mitarbeitern. Die Show wird am zweiten Weihnachtsfeiertag auf BBC One ausgestrahlt.

