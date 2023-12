Die komplizierte Geschichte hinter den Langlebigkeitsnudeln, einem beliebten Gericht zum Neujahrsfest

Nachdem er in den letzten zwei Jahren wegen der Pandemie auf leere Tische gestarrt hat, sagt der Besitzer des New Yorker Restaurants Hop Lee, dass sich das Geschäft langsam erholt.

Mui kam 2005 als Angestellter in das 48 Jahre alte Chinatown-Restaurant - nachdem er durch den Hurrikan Katrina in New Orleans alles verloren hatte - und übernahm es 2018.

In diesen Tagen ist er damit beschäftigt, mit Lieferanten zu sprechen, um sicherzustellen, dass er alle notwendigen Zutaten hat, um die Nachfrage nach einem der beliebtesten Neujahrsgerichte von Hop Leezu befriedigen: Gebratener Ingwer-Schalotten-Hummer Yi Mein - auch bekannt als Langlebigkeitsnudeln.

"Jedes Jahr zum Neujahrsfest bestellt fast jeder Tisch unsere Langlebigkeitsnudeln", sagt er. "Sie sehen nicht nur gut aus und schmecken besser, sondern symbolisieren auch Glück."

Was sind Langlebigkeitsnudeln?

In diesem Jahr fällt das Neujahrsfest auf den 22. Januar, aber die Feierlichkeiten erstrecken sich über mehrere Tage, die zusammen als Frühlingsfest bezeichnet werden. Die traditionellen Rituale, einschließlich der Speisen, sind voller Symbolik.

Langlebigkeitsnudeln symbolisieren ein langes Leben. Nach der Tradition darf der Koch die Nudelstränge nicht schneiden, und jeder Strang muss im Ganzen gegessen werden - man darf ihn nicht vor dem Verzehr brechen.

Aber hier endet der Konsens.

Fragt man Menschen mit chinesischer Abstammung, welche Nudelarten gegessen werden sollten, erhält man wahrscheinlich unterschiedliche Antworten.

Bei Hop Lee sind Langlebigkeitsnudeln ein Synonym für Yi Mein, auch bekannt als E-Fu-Nudeln. Diese zähen und schwammigen kantonesischen Eierweizenstränge werden getrocknet, frittiert und das ganze Jahr über gegessen, vor allem zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen und während des Frühlingsfestes.

Hop Lees Rezept für Hummer-Langzeitnudeln wird seit Jahrzehnten weitergegeben. Die Yi Mein-Nudeln werden mit Gewürzen und Shiitake-Pilzen geschmort. Die Hummer werden mit fermentierten, gesalzenen schwarzen Bohnen, Eiern, Hackfleisch, Ingwer und Frühlingszwiebeln gebraten.

"Dann legen wir die Hummer oben auf die Nudeln, und der Saft tropft herunter. Es ist so köstlich. Sogar mein Sohn liebt es - er hat mich gebeten, das Gericht für seine Schulfeiern zuzubereiten", sagt Mui.

Bei Xi'an Famous Foods - einem bescheidenen Restaurant in Flushing, New York City, das sich in weniger als zwei Jahrzehnten zu einer erfolgreichen Kette entwickelt hat, die nordwestchinesisches Essen serviert - hat CEO Jason Wang seine eigene Meinung zu Langlebigkeitsnudeln, die er schon als Kind gegessen hat. Seiner Meinung nach zählt jede Nudel, die in die Länge gezogen wird.

"Unsere Biang-Biang-Nudeln gehören definitiv dazu", sagt Wang.

Sie werden aus Weizenmehl und Wasser hergestellt, der Teig wird gezogen und in lange, flache und breite, gürtelartige Nudeln geschnitten.

"Die traditionellste Art ist es, die Nudeln mit Gewürzen wie Frühlingszwiebeln und Knoblauch sowie frisch gemahlenem rotem Chilipulver zu würzen, sie in Pflanzenöl anzubraten und mit Sojasauce und schwarzem Reisessig anzumachen. Wir nennen diese Nudeln Spicy Hot-Oil Seared Hand-Ripped Noodles", erklärt Wang gegenüber CNN Travel.

Die frühen chinesischen Einwanderer in den Vereinigten Staaten waren überwiegend Kantoneser, was erklärt, warum Yi Mein oft das ist, was viele chinesische Amerikaner als Langlebigkeitsnudeln betrachten.

Aber in den letzten Jahrzehnten sind regionale Küchen wie die aus Xi'an aufgetaucht und haben die Auswahl erweitert.

"Yi mein sind kantonesische Nudeln, sie unterscheiden sich also von dem, was wir essen würden, aber die Symbolik der Langlebigkeit ist dieselbe", sagt Wang.

"Die genaue Art der Nudeln variiert, aber die Idee bleibt 'lange Nudeln für ein langes Leben', und alle langen Nudeln dienen diesem Zweck."

Die Aberdeen Yau Kee Noodles Factory in Hongkong, die in den 1950er Jahren gegründet wurde, fährt ihre Produktion im Vorfeld des Frühlingsfestes hoch. Nach Angaben des Fabrikbesitzers wird die Nachfrage in dieser Zeit um 20 bis 30 % steigen.

"Vor dem Mondneujahrsfest haben wir am meisten zu tun, weil zu dieser Zeit mehr Partys und Versammlungen stattfinden und die Menschen bei diesen Gelegenheiten E-Fu-Nudeln oder Langlebigkeitsnudeln essen", sagt Tang Pui-sum, der das Familienunternehmen in zweiter Generation leitet.

Warum E-Fu-Nudeln bei den Kantonesen so beliebt sind, hat laut Tang mit der Qualität zu tun.

"In der Region Guangdong verwenden die Menschen E-Fu-Nudeln, um ihre Familie und Freunde zu besonderen Anlässen zu verwöhnen, weil sie als besser gelten - die Herstellung ist aufwändiger, und die Zutaten sind besser. Einzigartig ist auch, dass E-Fu-Nudeln frittiert werden, was sie von anderen Nudeln in Nordchina unterscheidet.

Die Ursprünge der Langlebigkeitsnudeln

Nachdem nun also geklärt ist, was als Langlebigkeitsnudel gilt - kurze Antwort: so ziemlich jede Nudel, solange sie, nun ja, lang ist - bleibt eine wichtige Frage: Wer hat entschieden, dass der Verzehr langer Nudeln das Leben verlängern kann?

Die meisten - wenn nicht sogar alle - Blogs und Websites führen die Geschichte der Langlebigkeitsnudeln auf Kaiser Wu aus der Han-Dynastie (der von 141-87 v. Chr. regierte) zurück, der seinen Ministern erzählte, er habe gehört, dass man ein langes Leben habe, wenn man ein langes Gesicht habe.

Da er die Länge seines Gesichts nicht ändern konnte, beschloss der Kaiser, lange Nudeln zu essen, da das Wort für Nudel im Chinesischen ähnlich klingt wie das Wort für Gesicht. Dieser Brauch verbreitete sich dann über den Palast hinaus im ganzen Land.

Wir haben zwei Lebensmittelhistoriker nach ihrer Meinung zu diesem Volksmärchen befragt - und sie glauben nicht an diese Geschichte.

"Die Han-Dynastie war die Zeit, in der die chinesische Nudelkultur ihre Blütezeit erlebte", sagt Zhao Rongguan, ein führender Wissenschaftler in China, der seit vier Jahrzehnten über die Geschichte und Kultur der chinesischen Küche schreibt.

"Es war die Zeit, in der die Grundlagen und Techniken der heutigen Nudeln gelegt wurden. Aber zu behaupten, dass Kaiser Wu der Grund für die Langlebigkeit der Nudeln ist, halte ich für eine lächerliche Internet-Ketzerei."

Chen Yuanpeng, ein Professor an der Nationalen Dong Hwa Universität in Taiwan, der sich auf die Geschichte des chinesischen Essens spezialisiert hat, beschloss, auch seine Kollegen zu konsultieren, als er von CNN Travel gebeten wurde, seine Meinung zu Langlebigkeitsnudeln mitzuteilen.

"Ich rief Herrn Wang Renxiang (ein chinesischer Archäologe, der sich auf Esskultur spezialisiert hat) und Herrn Naomichi Ishige (ein japanischer Lebensmittelhistoriker und Anthropologe) an. Beide sind Experten für chinesische Nudeln; keiner von ihnen weiß, wie die Langlebigkeitsnudeln und die Geschichte entstanden sind", sagt Chen.

Der Professor sagt, er habe mehrere Tage damit verbracht, alte Texte und Bücher zu durchforsten. Schließlich fand er in einem der historischen Dunhuang-Bianwen-Texte - einer Reihe melodischer Volksmärchen, die während der Tang-Dynastie (618 bis 907) geschrieben wurden, um die Lehren des Buddhismus zu verbreiten - eine Schrift, die das Gespräch zwischen Kaiser Wu und seinem Minister Dong Fangshuo beleuchtet.

"Im bianwen endete die Diskussion über die Länge des Gesichts zwischen Kaiser Wu und seinem Minister, ohne dass Nudeln überhaupt erwähnt wurden. Der Zusammenhang zwischen Nudeln und langem Leben wurde wahrscheinlich später hinzugefügt und erfunden", vermutet Chen.

"Aber die Geschichte ist nicht von der Hand zu weisen - auch wenn sie wahrscheinlich nur ein Mythos ist. Sie wurde so oft erzählt, dass viele daran glauben; sie ist auch Teil der Kultur und Geschichte der Langlebigkeitsnudeln geworden, die seit mehr als 1.000 Jahren dokumentiert ist."

Wie man Langlebigkeitsnudeln isst

Auch die Art und Weise, wie Langlebigkeitsnudeln verzehrt werden, ist je nach Ort sehr unterschiedlich.

Sie werden auch in anderen asiatischen Ländern gegessen, die das Neujahrsfest feiern, wie Vietnam, Südkorea, Singapur und Malaysia.

Die Südkoreaner essen zum Neujahrsfest am liebsten Japchae (koreanische gebratene Glasnudeln). Ihre Langlebigkeitsnudeln, janchi-guksu genannt, sind für Hochzeiten und Geburtstage reserviert.

Chinesische Gemeinschaften in Singapur und Malaysia verwenden oft Misua (Weizenfadennudeln) als Langlebigkeitsnudeln - aber "Prosperity toss", eine Mischung aus buntem geschreddertem Gemüse und rohem Fisch, ist ein beliebteres Neujahrsgericht.

Obwohl Japan dem gregorianischen Kalender und nicht dem Mondkalender folgt, gibt es auch dort den Brauch, zum Neujahrsfest Nudeln zu essen. Toshikoshi Soba oder Jahreswechsel-Soba-Nudeln werden am Neujahrsabend als Glücksbringer gegessen.

"Im Norden Chinas folgen einige Menschen noch immer der alten Tradition, Langlebigkeitsnudeln zu essen", sagt Zhao.

"Wenn die Nudeln kommen, stehen die Gäste auf. Sie nehmen einige Nudeln aus der Schüssel, ziehen sie theatralisch mit einem Paar Essstäbchen über den Kopf, führen die Nudeln an ihr Gesicht und schlürfen sie in einem Zug mit einem glücklichen Gesicht. Auf diese Weise drücken sie ihre Dankbarkeit gegenüber dem Gastgeber aus.

Er fügt hinzu, dass langlebige Nudeln so lang und zäh sein sollten, dass sie einen kräftigen Zug an den Stäbchen überstehen.

Warum sind sie in Nordamerika so beliebt?

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass es sehr unterschiedliche Arten von Langlebigkeitsnudeln gibt und ihre Hintergrundgeschichte bestenfalls undurchsichtig ist, sind sich doch sicher alle einig, wann sie gegessen werden sollten?

Nö. Obwohl Langlebigkeitsnudeln - egal welcher Art - in den chinesischen Gemeinden in Nordamerika ein beliebtes Neujahrsgericht sind, behaupten einige, dass sie in China nicht einmal ein traditionelles Frühlingsfestessen sind.

Angesichts der schieren Größe des Landes und seiner vielen regionalen Küchen und Traditionen sollte das nicht überraschen.

"Ich glaube nicht, dass es in meiner Familie zum Neujahrsfest Langlebensnudeln gibt", sagt Chen, dessen Familie aus Tianjin in Nordchina nach Taiwan gezogen ist.

"Aber ich habe letztes Jahr zum Geburtstag meiner Mutter eine Schüssel da lu mian (geschmorte Nudeln nach nordchinesischer Art mit Hackfleisch, Pilzen und einem Ei) als Langlebigkeitsnudeln gemacht. Ich habe Langlebigkeitsnudeln immer nur mit Geburtstagen in Verbindung gebracht, aber nicht mit dem Mondneujahrsfest".

Andererseits behauptet Zhao, dass Nudeln immer noch ein beliebter Brauch zum Neujahrsfest sind, vor allem in Nordchina.

"Langlebigkeitsnudeln sind Teil der traditionellen chinesischen Festkultur ... Während des wichtigen Mondneujahrsfestes müssen wir natürlich Nudeln essen", sagt er.

"Der traditionelle Brauch ist, am ersten Tag Knödel und am zweiten Tag (des Mondkalenders) Nudeln zu essen. Dann essen wir Nudeln am 7., 17. und 27. Tag (des Mondmonats), die jeweils die großen Tage für Kinder, Erwachsene und ältere Menschen darstellen".

Auf die Frage, warum viele chinesische Amerikaner die Tradition vor allem mit dem Mondneujahrsfest in Verbindung bringen, hat Zhao folgende Theorie: "Wenn sich die Menschen von ihren angestammten Wurzeln entfernen, spüren sie vielleicht den Rest des Jahres ihre Identität nicht, aber während der Feste würde die Liebe zu ihrer Kultur explodieren.

"Oft übersteigt das Maß an Kontinuität und Symbolik der eigenen Kultur in einer Diaspora-Gemeinschaft das der einheimischen."

Quelle: edition.cnn.com