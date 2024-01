Die K-Pop-Band BTS startet ein globales Kunstprojekt

Die südkoreanische Boyband hat "Connect, BTS" ins Leben gerufen, ein globales öffentliches Kunstprojekt, an dem 22 Künstler in fünf Städten beteiligt sind: London, Berlin, Buenos Aires, Seoul und New York.

Eine der großen öffentlichen Installationen wird von dem bekannten britischen Bildhauer Antony Gormley geschaffen.

Gormleys Projekt, das aus etwa 60 Fuß langen Aluminiumrohren besteht, wird im Februar auf einem umgebauten Pier im New Yorker Brooklyn Bridge Park enthüllt werden.

"Dies schien eine sehr aufgeschlossene und großzügige Geste zu sein", sagte Gormley über das Mäzenatentum der Band bei der Vorstellung des Projekts in den Londoner Serpentine Galleries. "Die Kunstwelt neigt dazu, mit sich selbst zu sprechen. Wir, die Kulturindustrie, bevorzugen Biennalen, Museen und Kunstmessen. Aber Kunst ist ein Geschenk, das nur Sinn macht, wenn es geteilt wird."

Laut der "Connect, BTS"-Website wurde das Projekt von internationalen Kuratoren entwickelt, die "mit der Philosophie von BTS übereinstimmten" - und eine Erklärung deutet darauf hin, dass es bei dem Projekt darum geht, Menschen in einer Welt zu verbinden, in der sich Menschen oft isoliert und "allein mit ihren Geräten" fühlen.

"Die Vorstellung, dass wir durch dieses neue Myzel, gewissermaßen dieses Netzwerk der Konnektivität zu einem ganz neuen, jungen Publikum, Brücken in die Zukunft bauen - hoffentlich durch eine sensible, aufgeschlossene, lebendige, junge Schicht in der Gesellschaft - ist aufregend", so Gormley.

"Die heutige Welt ist eine Welt der Hyperkonnektivität, ja - aber fühlt sie sich auch immer so an?", fragt ein Statement auf der Website. "BTS, die Band, bietet eine Hommage an Vielfalt und Originalität, ein Lied der besonderen Aufmerksamkeit für die Peripherie und das Übersehene ... Connect, BTS strebt nach einer kollektiven Erfahrung, die nur der Anfang einer neuen Kommunikation zwischen Kunst, Musik und Menschen sein könnte."

Die erste von fünf großen Installationen wurde am Dienstag im Serpentine eröffnet und zeigt eine digitale Installation des dänischen Künstlers Jakob Kudsk Steensen. Das Werk mit dem Titel "Carthasis" nimmt das Publikum mit auf eine virtuelle Reise durch einen imaginären Wald, den Steensen in 3D gescannt hat.

"Ich denke, das ist eine neue Sache", sagte Hans-Ulrich Obrist, künstlerischer Leiter des Serpentine. "Es gab ein großes Interesse der zeitgenössischen Kunst an K-Pop und des K-Pop an der zeitgenössischen Kunst, aber dies ist das erste Mal, dass K-Pop zeitgenössische Kunst produziert hat.

Die Besucher können das experimentelle Werk in der Londoner Galerie kostenlos besichtigen - oder es sich online ansehen. Während der Eröffnung versammelten sich BTS-Fans vor dem Serpentine, ein Hinweis auf das zu erwartende große Interesse, das die teilnehmenden Galerien von der treuen Anhängerschaft der Band erwarten können.

"Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr und mehr zu spirituellen Wesen werden, die die Technologie nutzen, um sich mit der natürlichen Umgebung zu verbinden", sagte Steensen zu BTS in einem kurzen Videoclip, der auf der Website des Projekts veröffentlicht wurde.

Ein weiteres Projekt soll am Mittwoch in Berlin eröffnet werden, während Kunstwerke in Buenos Aires und Seoul noch in diesem Monat enthüllt werden sollen.

BTS hat sich in den letzten Jahren eine weltweite Fangemeinde erspielt, eine Reihe bedeutender Preise gewonnen und Rekorde in der Musikindustrie aufgestellt.

Letztes Jahr war die siebenköpfige Band die dritte Gruppe in den letzten 50 Jahren, die innerhalb von 12 Monaten drei Nummer-eins-Alben in den Billboard 200-Charts platzieren konnte und sich damit in die Reihe der Beatles und der Monkees einreiht.

Die Band ist auch dafür bekannt, kulturelle Anspielungen in ihrer Musik zu verarbeiten. Der Titel des 2019 erscheinenden Albums "Map of the Soul: Persona" spielt zum Beispiel auf die Arbeit des Psychoanalytikers Carl Jung an. BTS-Fans - bekannt als ARMY - sehen sich die Musikvideos der Band an und analysieren die Bilder, um mögliche versteckte Bedeutungen zu finden.

"Wir sind sehr aufgeregt und wirklich glücklich, Teil dieses Projekts zu sein", sagte RM (Kim Namjoon), ein Mitglied von BTS, während der Vorstellung in einem Videoanruf aus Seoul. "Wir haben so viel darüber gehört, dass die Welt keine Kunst braucht, aber wir denken, dass dies eine große Herausforderung für uns alle aus verschiedenen Genres ist, wir glauben an den Teil der Kunst, der helfen kann, die Welt zu verändern."

"Ich bin erst letztes Jahr ein Fan von dem geworden, was man Kunst nennt", fügte er hinzu. "Ich bin also ein Anfänger. Zurzeit ist es mein liebstes Hobby, alle Galerien und Museen zu besuchen und all die großartigen Gemälde, Skulpturen, Medienkunst, ja sogar die Räume oder sehr großen Gebäude zu sehen."

Es überrascht nicht, dass die Mitglieder von BTS ARMY auf Twitter die neue Kunstinitiative loben. "Ich finde es toll, dass sie das auf der ganzen Welt machen", schrieb einer. "Ich brauche einen Privatjet, damit ich zu all den 'connect bts'-Standorten fliegen kann", schrieb ein anderer.

Und die Mitglieder von BTS sind nicht die einzigen K-Pop-Stars, die sich für Kunst interessieren. Im Jahr 2016 war T.O.P. von Big Bang Gastkurator bei einer Kunstauktion von Sotheby's, die 17,4 Millionen Dollar einbrachte, darunter ein Gemälde des verstorbenen amerikanischen Künstlers Jean-Michel Basquiat aus dem Jahr 1983.

Bild oben: BTS bei ihrem Auftritt in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" im September 2018.

Quelle: edition.cnn.com