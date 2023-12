Inspiration für das Reiseziel

Die Insel, auf der es jeden Tag Weihnachten ist

Auf der Weihnachtsinsel, dem 52 Quadratkilometer großen Dschungelparadies im Indischen Ozean, das etwa 3,5 Flugstunden nordwestlich von Perth, Australien, liegt, ist jeden Tag Weihnachten. Seine blühenden Riffe und 250 endemischen Arten haben der Insel den Spitznamen "Galapagos Australiens" eingebracht, aber geografisch liegt dieses abgelegene Juwel näher an Indonesien als am australischen Festland.

Nur etwa 1.700 Einwohner haben das Glück, es ihr Zuhause zu nennen. Die Einheimische Sook Yee Lai erzählt CNN Travel: "Wir machen viel Freitauchen, Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Höhlenwandern und wandern durch den Dschungel, um an versteckten Stränden abzuhängen."

Obwohl die Gemeinde winzig ist, ist sie lebendig und vielfältig. Etwa 22 % der Einwohner sind chinesischer Abstammung, 17 % sind Australier, 16,1 % Malaien, 12,5 % Engländer und 3,8 % Indonesier, was bedeutet, dass man jeden Tag viele Sprachen hört - unter anderem Englisch, Mandarin, Malaiisch, Kantonesisch, Min Nan Chinesisch und Tagalog. Lesen Sie hier mehr über das Leben in dieser ganz besonderen Ecke der Welt.

Reisen an Feiertagen

Es ist der Tag vor Heiligabend, und die Ferienflüge sausen durch die Luft wie der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten - fast 3 Millionen Passagiere pro Tag allein bei den US-Fluggesellschaften. Obwohl schlechtes Wetterimmer noch den Reiseverkehr zu beeinträchtigen droht, gibt es bisher keine Anzeichen für eine Wiederholung der Southwest Airlines-Panne vom letzten Jahr, bei der so viele Passagiere gestrandet sind, dass man Lappland 11 Mal füllen könnte. Diese Woche wurde die Fluggesellschaft zu einer Rekordstrafe von 140 Millionen Dollar verurteilt.

Für Kreuzfahrtpassagiere verlief die Woche nicht reibungslos. Die MSC Meraviglia sollte die Gäste von New York auf die sonnigen Bahamas bringen, wurde aber ins deutlich kühlere Kanada und Neuengland umgeleitet. Nach einer verregneten Kreuzfahrt zu den Bahamas kehrten einige Passagiere der Carnival Sunshine nach Charleston, South Carolina, zurück, wo sie auf dem Parkplatz eine sehr unangenehme Überraschung erlebten. Schließlich fiel ein weiteres Kreuzfahrtschiff bei rauem Nordseeklima aus.

Auch der Schienenverkehr blieb von den Problemen nicht verschont. Reisende mit dem Eurostar, dem europäischen Hochgeschwindigkeitszug, mussten am Donnerstag feststellen, dass ihre Reise durch einen Streik der Eurotunnel-Mitarbeiter in letzter Minute beeinträchtigt wurde.

Manchmal, wenn das Leben einem Zitronen schenkt, schart man eine Gruppe von Fremden um sich, die Limonade lieben, und unternimmt gemeinsam einen Roadtrip. Eine Gruppe von 13 gestrandeten Fremden fuhr im vergangenen Dezember von Orlando nach Knoxville, nachdem ihr Flug gestrichen worden war. Hier ist , was sie jetzt vorhaben.

Heiße Hotels

Die meisten Besucher der Chinesischen Mauer halten sich an die Abschnitte in der Nähe von Peking und warten in mehrstündigen Schlangen, um sich mit anderen Touristen für ihre eigenen Instagram-würdigen Fotos zu drängeln. Die klügere Variante ist, eine Stunde nach Norden zur Commune by the Great Wall zu fahren, wo eine Reihe modernistischer Gebäude ein preisgekröntes Designhotel bilden. Das Beste daran ist, dass Sie in nur 20 Minuten zu Fuß einen Platz erreichen, von dem aus Sie die Aussicht auf die Mauer ganz für sich allein genießen können.

Drüben in Indien, nur eine halbe Stunde von der "rosa Stadt" Jaipur mit ihren pastellfarbenen Gebäuden entfernt, befindet sich eine ehemalige königliche Residenz, die in ein opulentes Boutique-Hotel und Resort umgewandelt wurde. Der atemberaubende, an Wes Anderson erinnernde Stil der Villa Palladio ist jedoch ein unerwarteter Ausbruch von Italien in einer ruhigen Ecke Rajasthans.

Wenn Sie es ertragen können, sich von den wunderschönen Innenräumen dieser Hotels loszureißen, sind die örtlichen Landschaften ebenso atemberaubend - und eine ausgiebige Erkundung zu Fuß wert. Unsere Partner von CNN Underscored, einem zu CNN gehörenden Ratgeber für Produktbewertungen und -empfehlungen, haben nach Meinung von Experten die 29 besten Wanderschuhe für 2023 ausgewählt.

Mann verwandelt Haus der Familie in einen Winter-Themenpark

Als Kind hatte Zlatko Salaj nie einen Weihnachtsbaum. Jetzt verwandelt er sein kroatisches Elternhaus jedes Jahr in ein spektakuläres Lichterfest, das schätzungsweise 100.000 Besucher anzieht. In den letzten 20 Jahren ist es immer weiter gewachsen, und 2023 wird er 5 Millionen Lichter verwenden, um Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Falls Sie es verpasst haben

TSA-Beamte entdeckten 17 Kugeln in einer "ansonsten sauberen" Windel am New Yorker Flughafen LaGuardia.

Wir haben schon davon gehört, dass man Kugeln in die Windel kacken kann, wenn man durch die Sicherheitskontrolle geht, aber das ist lächerlich.

Ein Mann wurde angeklagt, 23.000 Dollar in bar von seinen Mitreisenden gestohlen zu haben.

Sicherlich ein später Anwärter auf den Titel des am schlechtesten benehmensweisen Reisenden des Jahres 2023.

Zwei Fremde lernten sich kennen, als ihr Flug an Heiligabend 1975 verspätet war.

So wurden sie Freunde fürs Leben.

Wie KFC in Japan zu einer Weihnachtstradition wurde.

An Heiligabend werden die Restaurants bis zu 10-mal voller sein als sonst.

